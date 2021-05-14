Dünya basınında bugün | Aralıksız İsrail bombardımanı sivilleri evlerinden ediyor

T24 Dış Haberler

Al Jazeera, İsrail'in cuma günü Gazze Şeridi'nin hava saldırıları ve havan topları ile vurmaya devam ettiğini ifade etti. Yüzlerce Filistinli ailenin İsrail'in saldırılarından kaçmak için BM'nin okullarına sığındığı belirtildi. Pazartesi gününden bu yana aralarında 31 çocuk da bulunan 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki "acı döngüsünü kırmak için Birleşik Krallık'tan California'ya taşındığını" ifade etti. ABD'de federal sağlık yetkilileri, aşılanma sürecini tamamlamış kişilerin ülkede çoğu yerde maske takmayabileceğini veya sosyal mesafeye uymayabileceğini bildirdi.

14 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Cameron'a "Greensill lobiciliğinden sonra itibarın yerlerde" denildi

Eski Britanya Başbakanı David Cameron'a danışmanlığını yaptığı yaptığı tartışmalı banka için yaptığı bakanlara yönelik ısrarcı lobiciliğin eskiden tuttuğu makama saygısızlık olduğu söylendi. Britanya Parlamentosu'nda sorgulanan Cameron lobicilik yaptığı söylemlerini reddederken Greensill'den ne kadar para kazandığını söylemeyi reddetti.

The Times | Harry: Birleşik Krallık'tan acı döngüsünü kırmak için ayrıldım

Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki "acı döngüsünü kırmak için Birleşik Krallık'tan California'ya taşındığını" ifade etti. Harry, büyürken yaşadığı zorluklara babası Prens Charles'ın büyürken yaşadığı zorlukların sebep olduğuna inandığını ifade etti. Bir podcast için açıklamalarda bulunan Harry, "Kraliyet ailesindeki yaşamım Truman Show'da olmakla bir hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şeydi" dedi.

The New York Times | CDC: Aşılılar maskeleri çıkarabilir

ABD'de federal sağlık yetkilileri, aşılanma sürecini tamamlamış kişilerin ülkede çoğu yerde maske takmayabileceğini veya sosyal mesafeye uymayabileceğini bildirdi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle P. Walensky Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Hepimiz bu anı heyecanla bekliyorduk. Tamamen aşılıysanız pandemi sebebiyle yapmayı bıraktığınız şeyleri tekrar yapmaya başlayabilirsiniz" dedi.

Walensky, "Tam olarak aşılanmış herkes içerideki veya dışarıdaki, büyük veya küçük tüm etkinliklere maske takmadan veya sosyal mesafe uygulamasına uymadan katılabilir" diye konuştu. CDC Direktörü, aşılı insanların toplu taşımada maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aşılanan ABD'liler artık restoran ve kaldırımlarda, müze ve dükkanlarda maske takmak zorunda olmayacak.

Maske zorunluluğunun şartlı olarak kaldırılmasının aynı zamanda hala aşı olmayanları aşı olmaya teşvik etmesi umuluyor. ABD'de çarşamba günü itibariyle 155 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. 119 milyon kişi, yani yaklaşık ülkenin nüfusunun üçte biri tamamen aşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden da maskesiz olarak yaptığı konuşmasında aşı yaptırmayı reddeden insanlara da saygı gösterilmesini söylerken, "Lütfen onlara sevecen ve saygılı bir biçimde yaklaşın" dedi ve maske kullanımı tartışmalarının çok politik bir hal aldığına dikkat çekti.

Maske zorunluluğunun kaldırılması ise bazı sektörlerde endişe ve kafa karışıklığı yarattı. İnsanların yerel düzenlemeler ve işletme ile iş yerlerinin aldığı kararlara uymaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Birleşik Yemek ve Ticari Çalışanlar Sendikası Başkanı Marc Perrone, "Hepimiz maskesiz bir normalliğe dönmeyi istesek de bugünkü CDC kararı kafa karıştırıcı ve sürekli aşı olmamış ve aynı zamanda maske takmayı reddeden insanlara maruz kalan hizmet çalışanlarını nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmuyor" ifadelerini kullandı.

The Washington Post | İsrail Gazze'ye saldırını yoğunlaştırdı, askerleri hazırladı

The Washington Post, İsrail ordusunun Hamas'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırarak Gazze'de havan topları, tanklar ve savaş uçakları kullandığını ifade etti. Gazete İsrail'in tugay asker hazırladığını ve bu durumun kara işgali ihtimalini gündeme getirdiğini ifade etti.

Moscow Times | Putin ile BM'den İsrail ve Filistin'e çatışmaları durdurma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres perşembe günü İsrail ile Filistin'e "şiddet içerikli eylemleri sonlandırma" çağrısı yaptı. Kremlin, BM'nin de Rusya'nın da iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

Al Jazeera | Aralıksız İsrail bombardımanı sivilleri evlerinden ediyor

Al Jazeera, İsrail'in cuma günü Gazze Şeridi'nin hava saldırıları ve havan topları ile vurmaya devam ettiğini ifade etti. Pazartesi gününden bu yana aralarında 31 çocuk da bulunan 119 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hamas'ın roketlerinin aynı süreçte 6 İsrail ve bir Hindistan vatandaşını öldürdüğü belirtildi. Al Jazeera, yüzlerce Filistinli ailenin İsrail'in saldırılarından kaçmak için BM'nin okullarına sığındığını aktardı.