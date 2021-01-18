Dünya basınında bugün | Anket: Biden'a güven bölünmüş durumda

New York Times, "pandemi sürecinin neredeyse tamamında siyasi kutuplaşma ve bilimin reddedilmesinin" ABD'nin Koronavirüs salgınını kontrol altına almasını zorlaştırdığını ifade etti. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, hastanelere 30 saniyede bir yeni bir Koronavirüs hastası başvurduğunu açıkladı. Washington Post ve ABC tarafından yapılan bir ankete göre ABD'lilerin üçte ikisi Biden'ın geçiş döneminde başarılı olduğuna inanırkeni başkanlığına duyulan güven için durum farklı.

18 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya'da hükûmete "Sosyal yardım ödemelerini sürdürün" çağrısı

Britanya'da işsizler ve düşük gelirliler için pandemi döneminde haftalık 20 sterlin oranında artırılan sosyal yardım ödeneğinin tarihinin dolmasına az kaldı. Hükûmet, artırılmış sosyal yardım ödeneğinin devam etmeyeceğine işaret ederken sivil toplum kuruluşları, muhalefet ve aktivistler, ödemelerin devam etmeis gerektiğini savunuyor. The Resolution Foundation isimli düşünce kuruluşu, Britanya'da hayat pahalılığının arttığını, yardımlar devam etmezse yoksul vatandaşların Covid kaynaklı ekonomik krizden kurtulamayacağını vurguladı. Kuruluş, ödemenin devam etmemesi durumunda 730 bin çocuğun yoksulluk içinde yaşayabileceğini belirtti.

The Independent | "Hastanelere 30 saniyede bir yeni bir Covid-19 hastası başvuruyor

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, hastanelere 30 saniyede bir yeni bir Koronavirüs hastası başvurduğunu açıkladı. Ulusal Sağlık Sistemi yetkililerin "hastanelerin daha önce görülmemiş bir şekilde baskı altında olduğu" uyarısını yaptı. Noel'e göre hastanelerde 150 bin daha fazla hasta olduğu belirtildi. Öte yandan İngiltere'de umut, dakikada 140 kişinin Koronavirüs aşısı olduğunun açıklanmasıyla yükseldi.

New York Times | Bir yılda 400 bin ölüm ve her seviyede başarısızlık

New York Times, "pandemi sürecinin neredeyse tamamında siyasi kutuplaşma ve bilimin reddedilmesinin" ABD'nin Koronavirüs salgınını kontrol altına almasını zorlaştırdığını ifade etti. Gazete, başarısızlığın en çok federal seviyede meydana geldiğini ifade etti ve sürecin başlarında Trump'ın "virüsün yok olacağını" iddia ettiğini ifade etti.NYT, eyalet seviyesinde de birçok valinin sağlık yetkililerini yeterince dinlemediği değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Anket: Biden'a güven bölünmüş durumda

Washington Post ve ABC tarafından yapılan bir ankete göre ABD'lilerin üçte ikisi Biden'ın geçiş döneminde başarılı olduğuna inanırkeni başkanlığına duyulan güven için durum farklı. Ankete göre ABD'lilerin %49'u Biden'ın ülkenin geleceği için doğru kararlar vereceğine inanırken, yüzde 50'si aksi görüşte. Trump, 4 yıl önce göreve geldiğinde ankete katılanların %38'i ABD'nin yeni liderinin ülkenin geleceği için doğru kararlar vereceğine inanıyordu.

Moscow Times | Rusya, zehirlenen muhalif Navalni'yi ülkesine dönünce gözaltına aldı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, pazar günü Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan ülkesine dönmesiyle gözaltına alındı.

Le Figaro | Fransa'da aşılama yavaş ilerliyor: Belediyeler lojistik başarısızlıklardan şikâyetçi

Fransa'da belediyeler Koronavirüs aşılama sürecinin başlamasıyla aşılama merkezlerini açmalarına rağmen lojistik sıkıntılar ve yetersiz önergeler nedeniyle yeterince hızlı olamadıklarını belirtti. Belediye başkanları hükûmetin aşılama stratejisinin "yeterince açık" olmadığı konusunda şikâyetçi oldu. Hükûmet toplu aşılama kampanyasının bu hafta itibariyle hızlanacağını savunsa da merkezlerin buna hazır olmadığı vurgulandı.

Al Jazeera | Tunus'ta protestolar: En az 240 genç eylemci gözaltına alındı

Tunus'ta ekonomik kriz ve Koronavirüs kısıtlamalarına tepki olarak başlayan protestolarda dün eylemcier ve polis arasında çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, protestolarda 240 genç eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı. İç Güvenlik Güçleri sözcüsü, gözaltına alınanlar arasında gençler ve çocukların olduğunu; yağmalama ve polise mukavemetle suçlandıkların söyledi.