Dünya basınında bugün | Almanya, seçim sonrası koalisyon görüşmelerine hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde, Almanya'da gerçekleşen seçim sonrası birinci parti konumunda olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un zafer konuşması ve oylarını artıran Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile koalisyon görüşmelerine başlayacağı mesajı yer aldı. Britanya ise bir haftadır devam eden yakıt krizinin etkilerini yaşamaya devam ederken, sürecin yönetilmesi için ordu devreye sokulacak.

28 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD’de cinayetler rekor seviyede arttı

ABD, 2020 yılı içinde, bir yıl içinde en büyük cinayet artışını yaşadı. FBI’ın verdiği verilere göre, bazı şehirlerde cinayet vakaları rekor seviyeye çıktı. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı 2020’de bir yıl önceye göre 4 bin 901 daha fazla cinayet vakası yaşandı. 2020’de toplam 21 bin 500 insan öldürüldü. Yüksek cinayet oranının 2021’de de devam ettiği gözlemlendi. Cinayet artışının nedeni olarak pandemi kaynaklı sosyal ve ekonomik gerilimlerin ve silah satışlarındaki artışın etkili olabileceği belirtildi.

The Wall Street Journal | Britanya’da panik hâlindeki sürücüler benzin istasyonlarına akın etti

Britanya’da enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü. Hafta sonu görülen panik alışverişinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki durumun pazartesi normale döneceğine ilişkin beklentiler boş çıktı. Kriz, geçen hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedariğin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

The Financial Times | Merkel’in partisinin başarısız sonucundan sonra Almanya’da iktidar yapıcı partiler görüşmelere başlıyor

Almanya’da 16 yıllık Merkel döneminin sonu anlamına gelen federal seçimde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci olurken, Merkel’in partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) tarihinin en büyük başarısızlıklarından birini kaydetti. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, zaferi duyurduğu açıklamada, “CDU, seçmenin kendisini hükûmette görmek istemediğini anladı” dedi ve oylarını artıran Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile hükûmet kuracaklarını açıkladı.

The Guardian | Almanya’da Merkel’in yerine geçecek Olaf Scholz: Britanya’nın yakıt krizinin arkasında Brexit var

Almanya’da hafta sonu gerçekleşen seçim kazanan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı Olaf Scholz, Britanya’da bugünlerde yaşanan yakıt krizinin arkasında Brexit’le birlikte, Avrupa Birliği’yle serbest hareketliliğin sonlanması olduğunu söyledi. Almanya’da bir koalisyon hükûmeti kurmaya hazırlanan Scholz, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit’in Britanya için sonuçlarıyla başa çıkabileceğini umduğunu söyledi.

The Independent | Britanya’da petrol fiyatları sekiz yılın en yükseğine çıktı; ordu görevlendirilecek

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiliyor. İngiliz hükümeti, orduda görevli tanker şoförlerinin ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini söyledi. Otomotiv hizmetleri şirketi RAC, kurşunsuz benzinin litre fiyatının Cuma gününden bu yana bir penny arttığını söyledi ve bazı küçük işletmelerin fiyat artırarak durumdan istifade etmeye çalıştığını söyledi.

Le Monde | Almanya’da belirsiz müzakereler zamanı

Almanya’da gerçekleşen seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 25.7 ile birinci parti konumunda çıktı. Noel’e kadar bir koalisyon hükûmeti oluşturulması için görüşmeler beklerken SPD’nin adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile bir hükûmet hedeflediğini söyledi.

The Moscow Times | Hapisteki Belaruslu aktivist, insan hakları ödülünü kazandı

Belarus’ta geçen yıl Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko’nun yeniden seçilmesi sonrası seçimdeki şaibelerle ilgili başlayan protestolarda rol oynadığı gerekçesiyle hapse atılan muhalefet lideri Maria Kolesnikova, Avrupa’da insan hakları ödülü aldı. Kolesnikova, bir yıldır tutuklu yargılanıyor. Strasbourg’da bulunan Avrupa Konseyi, her yıl insan haklarını savunan sivil topluma ödüller dağıtıyor.