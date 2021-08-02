Dünya basınında bugün | "Almanya, ormanın derinlerinde başka bir virüsle savaşıyor"

T24 Dış Haberler

Taliban, Afganistan’ın güneyindeki ve batısındaki üç büyük kent Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinde kuşatmasını sürdürüyor. ABD'de Beyaz Saray ve yerel yetkililer, sosyal medyada aşı ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek için 'influencer'larla çalışıyor. Dünya Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Brandenburg Ormanı'nda Almanya Afrika Domuz Gribi virüsüyle mücadele ediyor.

2 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Taliban, Afganistan’da üç büyük şehri kuşatıyor

Taliban, Afganistan’ın güneyindeki ve batısındaki üç büyük kent Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinde kuşatmasını sürdürüyor. Dün, Kandahar şehrinde bulunan havalimanına üç roket atılırken ülkedeki çatışmaların giderek kötüleşeceğine ilişkin endişeler arttı. Afganistan hükûmet güçleri, ABD liderlğindeki yabancı birliklerin çekilme süreciyle birlikte Taliban kuvvetleriyle sıkıntı yaşamaya başladı. Ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olan Herat şehrine yüzlerce komando gönderilirken Leşkergah da daha fazla birliğin gönderilmesi için çağrıda bulundu. Leşkergah’tan aktarılan bilgilere göre, Afganistan güçleri buradaki kontrolünü sürdürüyor.

The Independent | “Seyahat kısıtlamaları hafifletilmezse yüzlerce insan işini kaybedebilir”

Britanya’nın en büyük havayolu şirketleri, yaz tatillerini kurtarabilmek için hükûmete ortak bir çağrıda bulunarak seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi. Havacılık kaynakları, önemli noktalara seyahatin henüz açılmaması nedeniyle endüstrinin ağır bir yük altında kalacağını, binlerce insanın işini kaybedebilceğini söyledi. Havayolu şirketleri, Ulaşım Bakanı’na yapılan çağrıda iki doz aşılı bir şekilde ülkeye girenlerin pahalı PCR testi olma zorunluluğunun kaldırılması gibi önerilerde bulundu.

New York Times | Yetkililer, aşı savaşlarında TikTok yıldızlarını görevlendirdi

ABD'de Beyaz Saray ve yerel yetkililer, sosyal medyada aşı ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek için 'influencer'larla çalışıyor.

New York Times'ın aktardığına göre ABD'de gençler, en az aşı olan yaş grubu konumunda. 18-39 yaş arasındakilerin yarısından azı iki doz aşı oldu. ABD'de yetkililer, influencerlarla yapılan işbirliğinin bu sayıyı artıracağını umuyor.

Beyaz Saray'ın şu ana kadar 50 Twitch yayıncısı, YouTuber ve TikTokçunun yanı sıra 18 yaşındaki pop yıldızı Olivia Rodrigo'yu görevlendirdiği belirtildi.

Yerel yönetimlerin de 5 bin ila 100 bin takipçisi olan, eyalet içinde popüler olan 'yerel influencerlara' aynı şeyi yapmaları için bin dolara para verdiği ifade edildi.

NYT'ye göre bazı sosyal medya fenomenleri, aşı karşıtlarının organize sosyal medya saldırıları nedeniyle sessiz kalmayı tercih etti.

The Washington Post | Almanya, ormanın derinlerinde başka bir virüsle savaşıyor

Dünya Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Brandenburg Ormanı'nda Almanya Afrika Domuz Gribi virüsüyle mücadele ediyor. Virüs insanlara bulaşamasa da, neredeyse enfekte ettiği tüm domuzları öldürüyor. Almanya ordusu, enfeksiyon zincirlerini durdurmak için enfekte domuzları bulup öldürmeye çalışıyor. Washington Post, salgının Almanya'nın büyük domuzculuk sektörünü tehdit ettiğini ifade etti.

Moscow Times | ''Belaruslu Olimpiyat atleti güvende olduğunu söyledi''

Belaruslu atlet Kristina Timanovskaya, ülkesinin kendisinin Olimpiyatlar'dan dönmeye zorladığını söyledikten sonra Tokyo'da polis korumasında ve ''güvende olduğunu'' söyledi. 24 yaşındaki atlet, ülkesinin federasyonunun kendisini habersiz olarak bir yarışa yazdırdıktan sonra tepki göstermiş; olanların ardından takım yetkililerinin kendisini Belarus'a geri göndermeye çalıştığını söylemişti.

Le Monde | Fransa, Covid-19 salgınında dördüncü dalgaya yakalandı

Fransa’da aşı sertifikası gibi kararların alınmasından sonra nüfusun aşılanma oranı hızlansa da Delta varyantının etkisiyle vaka artışı durdurulamıyor. Temmuz ayının sonunda hatftalık yeni vaka sayısı iki katına çıkarken yeni vakaların çoğunlukla gençlerde olduğu belirtildi. Le Monde, bitmeyen pandeminin gelecek yıl gerçekleşecek seçime de hazırlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çalışmalarını da etkilediğinin altını çizdi.

Al Jazeera | Akdeniz’de yaklaşık 400 sığınmacı kurtarıldı

Akdeniz’de ahşaptan bir tekne içinde bulunan 394 sığınmacı, yaklaşık altı saat süren ve iki kurtarma gemisinin bulunduğu operasyon sonucunda kurtarıldı. Alman ve Fransız sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler Sea Watch 3 ve Ocean Viking, Tunus sularında bulunan sığınmacı teknesindekileri kurtardı. Kurtarma operasyonunun başladığı sırada teknenin su almaya başlamış olduğu ve motorunun çalışmadığı tespit edildi.