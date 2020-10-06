Dünya basınında bugün | Almanya, Libya’da savaşın biteceğine dair “dikkatli bir şekilde iyimser”

T24 Dış Haberler

ABD Başkan Donald Trump, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Sağlık Merkezi'nde üç gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Trump, gün boyunca virüsün teşkil ettiği riski küçümseyen açıklamalarda bulundu. Britanya’da hükûmetin 15 bin 841 pozitif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasını ‘veri hatası’ nedeniyle ülkenin toplam Covid-19 tablosuna sonradan eklemesinin etkileri sürüyor. BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da uzun yıllardır süren iç savaşın sonuna dair ‘dikkatli bir şekilde iyimser’ olduklarını açıkladı.

6 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs vakalarında karışıklığın ardından 50 bin yakın temaslı aranıyor

Britanya’da hükûmetin 15 bin 841 pozitif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasını ‘veri hatası’ nedeniyle ülkenin toplam Covid-19 tablosuna sonradan eklemesinin etkileri sürüyor. Britanya’daki temas takip ekipleri bu vakalarla bağlantılı, kendini izole etmesi gereken yaklaşık 50 bin kişiye ulaşmak için harekete geçti. Hükûmetin kaçırdığı 16 bine yakın vakanın yarısının Kuzey Batı İngiltere’de olduğu ve eklenen vakalarla Manchester’da vaka oranının 100 binde 500’e çıktığı belirtildi. Muhalefet, son yaşananların vatandaşların hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

The Independent | Trump hastaneden eve dönüyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısının ardından 3 gün hastanede tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu. Trump, Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir helikopterle Beyaz Saray'a döndükten sonra gazetecilere "Kendini çok iyi hissettiğini" söylerken; halka da, "rahat olmaları" çağrısında bulundu. Trump, taburcu olmadan önce çektiği videoda “Covid-19’dan korkmayın” dedikten sonra ABD’de 200 binden fazla insanın bu hastalık nedeniyle öldüğü hatırlatılarak tepkim gösterildi.

The New York Times | Hastaneden taburcu edilen Trump, virüs riskini küçümsedi

The Washington Post | Trump tanıdık bölgeye döndü

ABD Başkan Donald Trump, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Sağlık Merkezi'nde üç gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Trump, Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir helikopterle Beyaz Saray'a döndükten sonra gazetecilere "Kendini çok iyi hissettiğini" söylerken; halka da, "rahat olmaları" çağrısında bulundu. Trump, hastaneden taburcu edilmeden kısa süre önce yaptığı Twitter paylaşımında da, "Covid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin" yazmıştı.

Hastaneden çıktığında ve helikoptere bindiğinde maskeli olduğu görülen Trump, Beyaz Saray'ın güney kapısının merdivenlerinde gazetecilere poz verirken maskesini çıkardı. Trump, Beyaz Saray'a girerken maskesini takmadı.

Trump'ı tedavi eden sağlık ekibi, ABD liderinin son 73 saattir ateşinin yükselmediğini ve oksijen seviyelerinin normal olduğunu belirtti. Ancak doktorlar Trump'ın son testinin negatif çıkıp çıkmadığı ve başkanın akciğerlerinde kalıcı hasar olup olmayacağıyla ilgili soruları yanıtlamadı. Doktorlar, Trump'a iki gün oksijen desteği yapıldığını bildirdi. Daha önce de Trump'ın kortizon tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley, "Tam olarak kurtuldu diyemeyiz. Eğer pazartesiye kadar bu durumda kalırsa veya daha iyiye giderse derin bir nefes alabiliriz" değerlendirmesinde bulundu

Moscow Times | İstatistik kurumu: Rusya'da Koronavirüs ölümleri açıklananın iki katı

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), ülkede açıklananın iki katı oranında Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Devlete ait Rosstat'a göre nisan ile ağustos ayları arasından Rusya'da Koronavirüs tanısı konulan 45 bin 663 kişi hayatını kaybetti.

Bu Rusya'nın Koronavirüs görev gücünün her gün bölgesel kriz merkezlerinden toplayıp yayınladığı verilere kıyasla çok daha fazla. Görev gücüne göre Rusya'da son 7 ayda Koronavirüs kaynaklı yaşklaşık 21 bin 500 ölüm yaşandı.

Rusya'da iki aydır vaka sayıları artış gösterirken Rus yerkililer ülkenin birinci dalganın ortasında olduklarını savunuyor.

Salgından en kötü şekilde etkilenen dördüncü ülke olan Rusya'da şu ana kadar 1 milyon 225 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.

Le Monde | Trump’ın Koronavirüs stratejisine karşı çıkılıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin de yakalandığı dönemde salgının başından bu yana yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) karşı attığı adımlar yeniden eleştirildi. Trump ve çevresinin maske takma konusundaki tutum, Beyaz Saray’ın ABD Başkanı’nın sağlığı hakkında verdiği karışık sinyaller gündeme geldi. Seçime bir ay kala başkan adayının kampanya yürütüp yürütemeyeceği Cumhuriyetçi Parti için bir endişe oldu.

Al Jazeera | Almanya, Libya’da savaşın biteceğine dair “dikkatli bir şekilde iyimser”

BM ve Almanya tarafından düzenlenen bakanlar düzeyindeki Libya Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da uzun yıllardır süren iç savaşın sonuna dair ‘dikkatli bir şekilde iyimser’ olduklarını açıkladı. Maas, savaşan taraflarda, askeriden siyasi mantığa yönelim tespit ettiklerini söyledi.