Dünya basınında bugün | Al Arabiya Diyarbakır'daki KESK protestolarını manşetine taşıdı

T24 Haber Merkezi
Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca
ABD basını bugünkü manşetlerine genel olarak Temsilciler Meclisi'nde meydana gelen ve giderek belirginleşen bölünmeyi taşıdı.
Al Arabiya ise dün Diyarbakır'da yapılan KESK eylemlerini bir 'sarı yelek' protestosu olarak değerlendirdi.
The Guardian | May: Yeni bir AB oylaması 'insanların inancını kırar'
Financial Times | Jaguar Land Rover yeni yılda bazı çalışanlarının işine son vererek servetini tekrar canlandırmak istiyor
New York Times | Çatışma yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti'nin topal ördekleri Temsilciler Meclisi'nden kayboluyor
The Washington Post | Sığınacak liman bulmayı beklemek
Le Monde | Kavşaklarda direniş "seyir defteri" Florence Aubenas gözünden Sarı Yelek hareketi
The Wall Street Journal | Hükümetin kapanması yaklaşırken Cumhuriyetçiler ve Demokratlar sınır duvarı konusunda bir açmazda
Die Welt | SPD(Almanya Sosyal Demokrat Partisi) Elektrik kullanıcılarını yükünü hafifletmek için enerji dönüşümü istiyor
Al Arabiya | 'Sarı Yelekler' Türkiye'ye ulaştı, binlerce insan yaşam maliyetini protesto etti