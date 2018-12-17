Dünya basınında bugün | Al Arabiya Diyarbakır'daki KESK protestolarını manşetine taşıdı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD basını bugünkü manşetlerine genel olarak Temsilciler Meclisi'nde meydana gelen ve giderek belirginleşen bölünmeyi taşıdı.

Al Arabiya ise dün Diyarbakır'da yapılan KESK eylemlerini bir 'sarı yelek' protestosu olarak değerlendirdi.

The Guardian | May: Yeni bir AB oylaması 'insanların inancını kırar'

Financial Times | Jaguar Land Rover yeni yılda bazı çalışanlarının işine son vererek servetini tekrar canlandırmak istiyor

New York Times | Çatışma yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti'nin topal ördekleri Temsilciler Meclisi'nden kayboluyor

The Washington Post | Sığınacak liman bulmayı beklemek

Le Monde | Kavşaklarda direniş "seyir defteri" Florence Aubenas gözünden Sarı Yelek hareketi

The Wall Street Journal | Hükümetin kapanması yaklaşırken Cumhuriyetçiler ve Demokratlar sınır duvarı konusunda bir açmazda

Die Welt | SPD(Almanya Sosyal Demokrat Partisi) Elektrik kullanıcılarını yükünü hafifletmek için enerji dönüşümü istiyor

Al Arabiya | 'Sarı Yelekler' Türkiye'ye ulaştı, binlerce insan yaşam maliyetini protesto etti