Dünya basınında bugün | “Afrika’da ‘katliamı’ önlemek için hızlı hareket etmek gerekiyor”

T24 Dış haberler

ABD'de Covid-19 ile Mücadale Görev Gücü, ülkede 100 ila 240 bin kişinin yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölebileceğini ifade etti. Britanya'da boş sokaklarda keçilerin dolaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Britanyalı bakan, salgınla mücadele için daha çok test yapmaları gerektiğini söyledi. Rusya'da geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile el sıkışan doktorun Koronavirüs testi pozitif çıktı. 2018 Nobel Barış Ödüllü Denis Mukwege, Afrika sağlık sisteminin Koronavirüs salgınına hazırlıklı olmadığını hatırlattı.

1 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sürü bağışıklığı? Keçiler boş sokaklarda dolanıyor Britanya’da yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde insanların evlere kapanması hayvanlar için boş sokaklar demek oldu. Galler’de bir kasaba olan Llandudno’da dağ geçilerinin boş sokaklarıde gezdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Keçilerin bölgedeki bir kilisenin bahçesinde yaşadığı öğrenildi. The Independent | “Daha hızlı ve daha çok test yapmamız gerekiyor” Britanya Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Britanya’da hızla artan Koronavirüs vakalarına ilişkin Ulusal Sağlık Sistemi’nin “daha fazla ve daha hızlı” test yapmaya başlaması gerektiğini söyledi. Britanya’nın günlük test kapasitesinin 12 bin 700 olduğu kaydedildi. Hükûmet ay sonuna kadar günde 25 bin test gibi bir hedefin gerçekleşemeyeceğini söylemişti. The Washington Post | Görev gücünün 'en iyi ihtimal' ölü sayısı tahmini vahim

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadale Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölebileceğini bildirdi. Doktorlar, "Bizim gerçek sayılarımız bu" dedi ancak azaltmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Birx ve Fauci, önlemlere uyulmazsa sayının çok saha yüksek olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, Beyaz Saray'da yaptıkları basın toplantısında, "Hiçbir şey yapılmasaydı 2.2 milyon iki ölebilirdi" dedi.

The New York Times | Sosyal mesafeyle bile korkunç bir bilanço olacağı tahmin ediliyor

New York Times da Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci'nin "virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişi ölebilir" açıklamasını manşetine taşıdı. Haberde aynı bası toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede çok zorlu bir iki haftalık sürece gireceğini ifade etti. Beyaz Saray'daki koronavirüs brifinginde konuşan Trump, "Tüm ABD'lilerin önümüzdeki zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zorlu birkaç hafta geçireceğiz" dedi. ABD lideri, "Bu çok sancılı, çok çok sancılı bir iki haftalık süreç olacak. Ama bu iki haftanın sonunda tünelin ucundaki ışığı göreceğiz" diye konuştu. Koronavirüs konusunda hiç olmadığı kadar sert bir tonda konuşan Trump, "ABD, daha önce hiç yüz yüze kalmadığı kadar büyük bir sınavla karşı karşıya" dedi ve "Bu yüzden tam kolektif kuvvet, sevgi ve fedakarlığa ihtiyacımız var" diye konuştu. Sosyal mesafenin en az bir ay daha korunması gerekeceğini vurgulayan Trump, "Bu maalesef ölüm kalım meselesi" dedi.

Moscow Times | Putin'le görüşen Rusya'nın en yetkili Koronavirüs doktorunun testi pozitif çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın ana Koronavirüs hastanesinin başhekimin Koronavirüs tespit edildi. Geçen salı günü Dr. Denis Protsenko, Putin'le görüşmüş ve el sıkışmıştı. Putin, hastane ziyareti sırasında sarı bir koruyucu kıyafet giymişti, ancak Protsenko'yla konuşurken bu önlemleri almamıştı.

Le Monde | “Afrika’da ‘katliamı’ önlemek için hızlı hareket etmek gerekiyor”

2018 Nobel Barış Ödüllü Denis Mukwege, Afrika sağlık sisteminin Koronavirüs salgınına hazırlıklı olmadığını hatırlattı. Mukwege, “Afrika’nın, salgın akınıyla karşılaşacak kapasitesi yok” dedi. Güney Afrika’da sosyal mesafeyi uygulamaya koymak için yetkililer tarafından önlemler alınmaya başladı.

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışanlar için Koronavirüs önlemleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs pandemisinde işverenler ve işçiler arasındaki sorunların çözümü içini bir yönerge yayımladı. Buna göre işverenlerin işten çıkarma veya maaş azaltma yapması için bazı adımlar takip etmesi ve Bakanlık’tan izin alması gerekecek. Çalışan kesimin çoğunun yabancı olduğu ve çalışma vizesiyle bulunduğu ülkede Koronavirüs nedeniyle alınan izolasyon önlemleri ekonomide durgunluk yarattı.