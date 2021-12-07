Dünya basınında bugün | "Afganlar Kabil’de ölüme terk edildi"

T24 Dış Haberler

Eski diplomat Raphael Marshall, Britanya’nın Afganistan’dan tahliye sürecinde yaşanan bürokratik kaos, planlama eksikliği nedeniyle on binlerce Afgan’ın yardım için Britanya’ya ulaşamadığını açıkladı. New York Şehri, küçük bakkallardan dev şirketlere tüm özel sektör çalışanlarının, evden çalışmadıkları sürece Koronavirüs'e karşı aşılanmalarının zorunlu tutulacağını duyurdu. Beyaz Saray, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle hiçbir ABD yönetimi yetkilisinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını ifade etti. Suriye ordusu, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Lazkiye liman kentine füze saldırısında bulunduğunu açıkladı.

7 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın tahliye süreci: Afganlar Kabil’de ölüme terk edildi

Eski diplomat Raphael Marshall, Britanya’nın Afganistan’dan tahliye sürecinde yaşanan bürokratik kaos, planlama eksikliği nedeniyle on binlerce Afgan’ın yardım için Britanya’ya ulaşamadığını açıkladı. Eski diplomat, Britanya Dışişleri Bakanlığı’ndaki karmaşa nedeniyle çok sayıda insanın ölüme terk edildiğini söyledi. Marshall’ın elindeki kanıtların, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın görevden alınmasında etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

The Independent | Britanya’nın Kabil’den tahliye kaosu

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da Britanya’nın ağustos ayındaki tahliye sürecindeki aksaklıklar su yüzüne çıktı. Yaşanan kaosla ilgili bilgi veren eski diplomat, on binlerce yardım çağrısının yanıtsız kaldığını söyledi. Eski diplomat Raphael Marshall, 75 bin-150 bin arası tahliye yardım çağrısı alındığını, bu çağrıların yüzde beşinden azının karşılık bulabildiğini söyledi.

New York Times | New York Şehri, şirketlerin çalışanlarını aşılamasını zorunlu tutacak

New York Şehri, küçük bakkallardan dev şirketlere tüm özel sektör çalışanlarının, evden çalışmadıkları sürece Koronavirüs'e karşı aşılanmalarının zorunlu tutulacağını duyurdu. Karar, 27 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek.

The Washington Post | Pekin Olimpiyatları'nda ABD delegasyonu yok

Beyaz Saray, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle hiçbir ABD yönetimi yetkilisinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını ifade etti. Diplomatik boykot, ABD'li sporcuların oyunlara katılmasını etkilemeyecek. Çin, Pekin 2022'yi uluslararası imajını toparlamak için bir fırsat olarak görüyordu.

Moscow Times | Rusya ilk Omicron vakasını doğruladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika’dan Rusya'ya dönen iki kişide Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi: Valerie Pecresse’in iki cephesi Fransa’da 2022’nin nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Cumhuriyetçiler, aday olacak ismi yüzde 60.95 oy ile Valerie Pecresse olarak seçti. Fransa’nın merkez sağ partisinin adayı olan Decresse’in sağın hassasiyetlerini bir araya getirebilen bir isim olması gerekeceği belirtiliyor. Aşırı sağcı yorumcu Eric Zemmour geçen hafta cumhurbaşkanlığına adaylığını duyurmuştu. Pecresse’in Zemmour’un seçmeninden de oy almasının gerekeceği belirtiliyor.

Al Jazeera | Suriye, İsrail’in kritik limana füze saldırısı düzenlediğini söyledi

Suriye ordusu, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Lazkiye liman kentine füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Füze saldırısının limandaki konteyner bölgesini hedef aldığı belirtildi. Suriye hava güçlerinin İsrail saldırısını savuşturduğu belirtildi. Lazkiye, Suriye’ye çok sayıda ürünün tedarik edilmesini sağlayan önemli bir liman kenti.