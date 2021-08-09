Dünya basınında bugün | "Afganistan'da korkunç bir yeni sayfa açılıyor"

T24 Dış Haberler

Afganistan'da Taliban, 3 günde 5 vilayet başkentini ele geçirdi. Bilim insanları, dünya genelinde orman yangınları, sel, aşırı sıcak gibi son aylarda meydana gelen felaketlerin küresel ısınmayla birlikte yaşanacakların bir "ön izlemesi" durumunda olduğunu söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları boyunca yanan ateş, pazar günü yapılan kapanış seremonisi ile söndürüldü ve Olimpiyat oyunları sona erdi.

9 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bilim insanlarından iklim felaketine karşı uyarı: Neredeyse zamanımız kalmadı

Bilim insanları, dünya genelinde orman yangınları, sel, aşırı sıcak gibi son aylarda meydana gelen felaketlerin küresel ısınmayla birlikte yaşanacakların bir "ön izlemesi" durumunda olduğunu söyledi. Bugün yayımlanacak Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunun da iklim krizinin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyması bekleniyor. Bir önceki IPCC raporunda 2020, karbon emisyonlarının düşürülmesi için kritik bir yıl olarak gösterilmişti. University College London'dan bilim insanı Simon Lewis "Eğer emisyonlar artmaya devam ederse ciddi ağır etkiler yaşanacak" dedi.

The Independent | Tokyo, tarz içinde veda etti

2020 Tokyo Olimpiyatları dün görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Pandemi gölgesinde bir önceki yıl ertelenen bu yıl da kısıtlamaların sporcuların Tokyo'daki günlerini etkilediği dünyanın en büyük spor etkinliği akılda kalıcı dakikalarla sona erdi.

New York Times | Afgan şehirleri Taliban'a düşerken, korkunç bir yeni sayfa açılıyor

Taliban, pazar günü aralarında ülkenin önemli ticaret merkezlerinden Kunduz da aralarında olmak üzere 3 şehrin daha kontrolünü sağladı. Bu vesileyle Taliban, 3 günde 5 vilayet başkentini ele geçirmiş oldu. Gazete, durumun "ABD'nin ordu gücü korumadığı zaman Kabil hükümetinin ülkede ne kadar kontrol sahibi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

The Washington Post | Oyunlar karmaşık bir şekilde sona erdi

2020 Tokyo Olimpiyatları boyunca yanan ateş, pazar günü yapılan kapanış seremonisi ile söndürüldü ve Olimpiyat oyunları sona erdi. Kapanış töreninde birçok atlet yer alamadı; Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmaları sona eren sporcuların 48 saat içinde ülkeden çıkmaları zorunlu tutuldu. Gazete, "tören de organizasyonun kendisi gibi alışılmışın dışındaydı" yazdı.

Moscow Times | Avusturya'da muhalifi öldürdüğü için bir Çeçen'e müebbet hapis cezası verildi

Avusturya'da Çeçen bir muhalifin öldürülmesiyle ilgili olarak Çeçen bir adam müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki Mamikhan Umarov'a 2005'te Avusturya siyasi sığınma hakkı vermişti ve Çeçen muhalif ülkede Martin Beck adıyla yaşıyordu. Umarov, geçen sene 4 Temmuz'da Viyana yakınlarında silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu.

Eski bir polis memuru olan Umarov, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u eleştiren bir blog yazıyordu ve Avusturya istihbaratıyla iş birliği yapıyordu.

Umarov'un katilinin 48 yaşında Çeçen bir adam olduğu açıklanırken ismi paylaşılmadı. Suçlu bulunan Çeçenin ayakkabılarında Umarov'un kanı ve elinde kurşun kalıntıları bulunmuştu.

Mahkeme sözcüsüne göre 48 yaşındaki adam suçlu olmadığını ve cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Cinayetin gerekçesi henüz belirlenemedi. Savcılar, bunun "yanlış gitmiş bir silah ticareti anlaşması" veya siyasi cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

Le Monde | Belarus: Diktatörlüğün kalbine yolculuk

Le Monde gazetesi, Aleksandır Lukaşenko'nun yeniden seçildiği ve aylarca süren protestoların yaşandığı Belarus'a gitti. 9 Ağustos’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuçlara göre mevcut lider Aleksandır Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini aldığının açıklanmasına karşılık muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü. Ülkede seçimden sonra aylarca Lukaşenko'nun istifasını talep eden protestolar yaşanmıştı. Protestolara katılanlarda "umudun yerini hayal kırıklığının aldığı" belirtildi.

Al Jazeera | Gazze'de öğrenciler savaş travmasının içinde mezuniyet kutlaması yaşıyor

İsrail ve Hamas arasında 11 gün süren çatışmaları yaşayan Gazze'deki öğrenciler, savaş travması ve korkusu içinde geçen günlerden sonra mezuniyetlerinin sevincini yaşıyor. Haber için konuşan iki öğrenci, pandemi nedeniyle okulların kapanması üzerine 11 gün süren çatışmaları hatırlatarak "Psikolojij baskı hepsinden farklıydı. 11 günlük savaş boyunca her hava saldırısı sesi duyduğumda ağlardım" dedi. Öğrenciler, bu günler boyunca üniversite sınavlarına çalışacak bir ruh halinde olmadıklarını söyledi.