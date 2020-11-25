Dünya basınında bugün | Afganistan'da gençler gerçeklikten "sanal savaş alanı" ile kaçıyor

T24 Dış Haberler

The Washington Post, haftalar süren gecikmenin ardından Joe Biden hükûmetine geçiş döneminin hız kazandığını yazdı. New York Times, Afganistan'daki gençlerin savaşın hakim olduğu gerçeklikten kaçmak için video oyunlarını kullandığını yazdı. Britanya, Koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde Noel için hazırlık yapıyor. Hükûmet, Noel için 3 hanenin bir evde bir araya gelmesine izin verileceğini duyurdu. Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ikinci dozla birlikte yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı.

25 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Noel baloncuklarında” üç hanenin bir araya gelmesine izin verilecek

Britanya, Koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde Noel için hazırlık yapıyor. Hükûmet, Noel için 3 hanenin bir evde bir araya gelmesine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan bilim insanları, Noel için toplanmaların Koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İnsanların Noel için ailelerindeki yaşlıları riske atmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Noel için hafifleyen kısıtlamlardan biri de seyahat olacak. 23-27 Aralık arasında şehirler arası seyahat etmek mümkün olacak.

The Independent | “Windrush, Britanya tarihinde ‘utanç verici’ bir lekedir”

Britanya’nın eski İçişleri Bakanı Amber Rudd’ın istifasıyla sonlanan “Windrush skandalı” olarak bilinen olayla ilgili olarak açıklama yapan eşitlik gözlem örgütü, “Skandala neden olan düşmanca ortam yasayı ihlal etti ve Britanya tarihinde utanç verici bir leke bıraktı” dedi. İçişleri Bakanlığı’nın siyah Britanyalılara karşı yasal görevini yerine getiremediği belirtildi. Britanya’nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere Britanya Adası'na gelen ve eski İngiliz kolonisi ülkelerin vatandaşları olan kesimlere kısaca 'Windrush nesli' deniyor. Eski İçişleri Bakanı Rudd öneminde, Windrush neslinden göçmenlerin sınırdışı edilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştı.

The New York Times | Sanal savaş alanı

The New York Times, PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) isimli oyunun Afganistan'daki popülerliğine dikkat çekti. Gazetenin muhabirleri Thomas Gibbons-Neff ve Fatima Faizi, Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaş devam ederken, oyunun gençler için "neredeyse gerçeklikten kaçmanın bir yöntemi" haline geldiğini söyledi. Afganistan hükûmeti, oyunun şiddete teşvik ettiğini ve gençlerin dikkatini dağıttığını söylemek yasaklamaya çalışıyor. Gazete konuşan 23 yaşındaki Kabilli Mohammad Ali, "Oyuna o kadar dalıyorum ki dünyayı unutuyorum. Şehirdeki saldırılardan, soygunlarda ve suçlardan dikkatimi alıyor" dedi.

The Washington Post | Yollardaki engeller düşerken geçiş dönemi hız kazanıyor

The Washington Post, haftalar süren gecikmenin ardından Joe Biden hükûmetine geçiş döneminin hız kazandığını yazdı. Başkan Donald Trump, bu hafta geçiş dönemine resmi olarak başlanmasını kabul etmişti. Biden'ın danışmanlarının devlet kurumlarının yetkilileriyle görüşmelere başladığı belirtildi. Kabinesindeki düşündüğü isimleri açıklamaya başlayan seçilmiş Başkan Biden salı günü Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın(CIA) başına Avril Haines'i, Ulusal Güvenlik Departmanı’nın başına Alejandro Mayorkas'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan'ı, Çevre Temsilciliği'ne John Kerry'i ve Antony J. Blinken'ı da Dışişleri Bakanlığı'na getirmeyi istediğini açıkladı.

Moscow Times | Rusya, Koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu

Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ikinci dozla birlikte yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı. Aşının etkililik oranını hesaplayan çalışmada ilk olarak gönüllülere ilk doz yapıldıktan 28 gün sonra (ikinci dozdan 7 gün sonra) alınan veriler aşının yüzde 91.4 oranında etkili olduğunu gösterdi. Gönüllülerin ilk dozu almasından 42 gün sonra (ikinci dozdan 21 gün sonra) aşının etkililik oranı yüzde 95 olarak hesaplandı.

Le Figaro | Fransa biraz nefes alıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkede kasım başından bu yana uygulanan ulusal karantinanın bu hafta sonu hafiflemeye başlayacağını söyledi. Karantina önlemleri aşamalı olarak hafifleyecek, berber kuaför gibi işletmeler açılacak, insanların dışarıda geçirebileceği süre uzayacak. Öte yandan restoran ve barların açılması gibi hafiflemelerin 20 Ocak’ta olacağı belirtildi.

Al Jazeera | Lübnan başbakanlığından istifa eden Hassan Diab, hayatı için endişe duyduğunu söyledi

Lübnan’da hükûmet kurma görevinde başarılı olamayan Hassan Diab, görevindeki kısa zamanda yolsuzluk karşıtı adımlar atmaya çalıştıktan sonra ayrılırken “hayatı için endişe duyduğunu” söyledi. Görevi bırakacak olan Diab, gazetecilerin “Hayatınızdanendişe duyuyor musunuz?” Sorusuna, “Sanırım duyuyorum” sözleriyle yanıt verdi. Diab hükûmeti parlamentodan onay almış ancak görevdeki 6 ayından sonra Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamadan sonra istifa etmişti.