Dünya basınında bugün | ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı feshedebilir

T24 Dış Haberler

ABD basınının gündeminde Politico'nun ortaya çıkardığı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını ulusal çapta garanti altına alan Roe Wade kararını feshetmeye hazırlanan belgeler yer aldı. ABD'de Yüksek Mahkeme, temmuz başında kürtaj hakkını koruyan kararla ilgili hükmünü açıklayacak. Britanya'nın gündeminde ise Ukraynalı mültecilerin kabulüne ilişkin yaşanan sıkıntılar yer aldı. Fransa, haziranda gerçekleşecek genel seçimler öncesi solun ittifak adımlarını aktardı.

03 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Sızan belgede görüldü: ABD, kürtaj hakkını koruyan yasayı feshedebilir

Politico tarafından ortaya çıkarılan belgede, ABD Yüksek Mahkemesi'nin çoğunluk görüşü olarak, kürtaj hakkını ulusal çapta garanti altına alan Roe Wade kararının "açık şekilde yanlış olduğu" savunuluyor. "Roe Wade'e karşı" olarak bilinen 1973 tarihli karar, kürtajın anayasal bir hak olmasının temel dayanağını oluşturuyordu. Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen belge doğrulanırsa, mahkemenin tarihinde bir ilk yaşanmış olacak. Mahkemenin Temmuz ayı başında davayla ilgili hükmünü açıklaması bekleniyor.

The Wall Street Journal | Avrupa Birliği’nden Apple’a rekabet suçlaması

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın mobil cüzdanlar üzerindeki hakim konumunu kendi ödeme servisleri için suistimal ettiği yönünde şikayetler olduğunu belirtti. Şirket Avrupa Birliği'nin, doğrudan iPhone'lar üzerinden kullanıcılara ödeme imkanı sunan hizmetlerinin kısıtlandığına ilişkin resmi şikayetle karşı karşıya kaldı. Söz konusu şikayetlerin teyit edilmesi durumunda şirket Avrupa'da ciddi bir rekabet cezası ödemek zorunda kalacak.

The Guardian | Britanya İçişleri Bakanı, vize sorunları ortasında kalan Ukraynalıların yasal işleme başvurmasıyla karşı karşıya kalabilir

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sonrası ülkeden ayrılmak için harekete geçen ve haftalar önce Britanya için vize başvurusunda bulunan yüzlerce Ukraynalının yaşanan gecikmeler nedeniyle zor durumda kaldığı, Britanya İçişleri Bakanlığı’na karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.Yardım kuruluşları, vize programının hızla düzenlenmesi gerektiğini, yaşanan gecikmenin Ukraynanıların travmasını katladığı uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın onayladığı vizelerde dahi başvuran kişiyi bilgilendirmekte başarısız olduğu öğrenildi.

The Independent | Ukraynalı mülteciler kalabalık evlere gönderildi

Britanya’nın kabul ettiği binlerce Ukraynalı mültecinin fazlasıyla kalabalık evlerde kalmak zorunda bırakıldığı belirtildi. Britanyalıların, Ukraynalıları kabul ettiği program kapsamında ülkeye gelenlerin çoğunda bir aile için tek bir oda verilebildiği aktarıldı. Britanya’nın gönüllülerin Ukraynalıları kabul ettiği programının yetersiz işlediği belirtildi, muhalefetten “saçmalık” tepkileri geldi.

Le Monde | Sol birliği: Boyun Eğmeyen Fransa ve Yeşiller anlaştı

Fransa’da haziran ayında gerçekleşecek genel seçimler öncesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında bir sol cephe oluşturmak isteyen Yeşiller ve Jean-Luc Melenchon’un partisi Boyun Eğmeyen Fransa arasında bir anlaşmaya varıldı. 12-19 Haziran’da gerçekleşecek genel seçim öncesi anketler Macron’un partisinin çoğunluğu sağlayabileceğini gösterse de sol ve sağdaki muhalefet partileri başbakan belirleme ve parlamentoda çoğunluğu oluşturma amacıyla ittifak arayışında. Melenchon, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tüm sol partilere, Macron’un politikalarını engellemek amacıyla genel seçimlerde ittifak oluşturmak için çağrıda bulunmuştu.

The Moscow Times | Rusya Genelkurmay Başkanı’nından Ukrayna’nın doğusuna ziyaret

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Ukrayna'nın doğusundaki birliklerin operasyon üssü kabul edilen İzyum kentini ziyaret etttiği belirtildi. ABD basını Gerasimov’un ziyaretinin sebebinin Ukrayna’nın doğusundaki ilerlemenin yavaşlığına ilişkin kontrol amacı taşıdığını aktardı. İki ABD’li yetkili, “Oraya gitmesinin sebebinin henüz bütün sorunların çözülmediğinin bir kabulu olduğunu görüyoruz” dedi. Ukrayna’nın cumartesi sabahı ülkenin doğusundaki Rus birliklerine saldırı düzenlediği bilinirken New York Times’a konuşan kaynaklar, Gerasimov’un bu sırada bölgeden ayrılmış olduğunu yazdı.