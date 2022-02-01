Dünya basınında bugün | "ABD ve Rusya, Birleşmiş Milletler'de çarpıştı"

T24 Dış Haberler

Britanya’da Covid salgını nedeniyle kapanma önlemlerinin uygulandığı dönem Başbakanlık’ta düzenlenen partilere ilişkin hazırlanan rapor tamamlandı. New York Times'a konuşan üç kaynak, eski ABD başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinden altı hafta sonra avukatı Rudy Giuliani'den İç Güvenlik Bakanlığı'na yasal olarak salıncak eyaletlerdeki oy verme makinelerine el koyup koyamayacağını sormasını istediğini aktardı. ABD ve Rusya, pazartesi günü Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'daki durum nedeniyle tartışmalar yaşadı.

1 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson hakkındaki rapordan “Liderlikte başarısızlık” çıktı

The Independent | “Liderlikte başarısızlıklar”

The Times | Polis, Başbakan’ın dört kapanma dönemi partisini soruşturuyor

Britanya’da Covid salgını nedeniyle kapanma önlemlerinin uygulandığı dönem Başbakanlık’ta düzenlenen partilere ilişkin hazırlanan rapor tamamlandı. Sue Gray tarafından hazırlanan rapor, Başbakanlık etkinliklerinin kısıtlamaları ihlal ettiğini, profesyonel bir iş yerinde olmaması gereken aşırı derecede alkol tüketimi olduğunu ve liderlikte başarısızlıklar olduğunu gösterdi. Avam Kamarası’nda raporla ve milletvekilleriyle yüzleşen Başbakan Boris Johnson, rapordaki bulguları kabul ederek özür diledi. Avam Kamarası’nda hem muhalefet hem de Muhafazakâr Partili isimler, Boris Johnson’a tepki gösterdi. Johnson, Downing Sokağı ve Kabine’de yönetime ilişkin değişiklikler yapacağını söyledi ve ekledi: "Sorunu anlıyorum, çözeceğim.”

New York Times | Trump, oy verme makinelerine el konulması teklifi konusunda rol oynamış

New York Times'a konuşan üç kaynak, eski ABD başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinden altı hafta sonra avukatı Rudy Giuliani'den İç Güvenlik Bakanlığı'na yasal olarak salıncak eyaletlerdeki oy verme makinelerine el koyup koyamayacağını sormasını istediğini aktardı. Giuliani'nin 'hayır' cevabı almasına rağmen Trump'ın avukatına baskı yapmaya devam ettiği iddia edildi. Trump, seçimlerin kendisinden çalındığını iddia ediyor.

The Washington Post | Birleşmiş Milletler'de ABD ve Rusya çarpıştı

ABD ve Rusya, pazartesi günü Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'daki durum nedeniyle tartışmalar yaşadı. İki ülke birbirini "niyetleri konusunda yalan söylemekle" ve "çıkarlarını sağlamak için panik ile histeri yaratmakla" suçladı.

Moscow Times | Kremlin: Putin ve Macron, Ukrayna ile Rusya'nın 'güvenlik garantilerini' konuştu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'daki gerilim ve Avrupa'daki güvenlik durumu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Liderler Ukrayna'daki duruma ilişkin görüşlerini sundu ve Rusya'ya uzun süreli ve yasal olarak bağlayıcı olan güvenlik garantileri sunmakla ilgili sorunları konuştu" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı da pazartesi günkü telefon konuşmasının Macron'un yakın zamanda Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve gerilimi düşürmeyi hedeflediğini belirtti.

Ukrayna krizi sebebiyle Batı ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği bulunuyor.

Paris'in açıklamasında Macron ve Putin'in; Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna arasında Normandiya formatında yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını dile getirdikleri belirtildi.

Kremlin, Putin ve Macron'un bir yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğunu da ifade etti.

Le Monde | Taubira solun favori adayı çıktı; birlik kurulamadı

Fransa’da nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi solun ortak bir adayla seçime girme ihtimali suya düştü. Vatandaş inisiyatifiyle internet üzerinden yapılan bir anket, eski Adalet Bakanı Christiane Taubira’nın sol adaylar arasında favori olduğunu gösterse de diğer adaylar, anketin sonucuna göre ortak aday belirleme seçeceğini kabul etmedi.

Al Jazeera | Biden’dan Katar Emiri’ne: ABD, Katar’ı büyük bir NATO dışı müttefik olarak tayin edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin Washington DC ziyareti sırasında Beyaz Saray'da görüştü. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Katar'ı, NATO dışındaki önemli bir müttefik olarak tayin etme niyetimi Kongre'ye bildirdim" ifadelerini kullandı. Bu adımla, Doha ve Washington arasındaki ilişki resmi olarak bir üst seviyeye çıkmış olacak. Doha, Washington’la ilişkisinde özel ekonomik ve askeri önceliklere sahip olacak.