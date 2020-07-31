Dünya basınında bugün | ABD ve Alman ekonomisinde büyük daralma

T24 Dış Haberler
Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteler ABD ve Almanya ekonomisindeki ciddi daralmaya dikkat çekti. İngiltere'nin kuzeyindeki şehirlere Koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesinin ardından tekrar kısıtlama getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimlerin ertelenmesini önerdi. 44. ABD Başkanı Barack Obama, bir kez daha halefi Donald Trump'ı üstü kapalı biçimde eleştirdi. Beyaz Rusya'da Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı eylemler düzenlendi.
31 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Mirror | Kuzey kilit altında 2
Britanyalı The Mirror gazetesi manşetine İngiltere'nin kuzeyinde Koronavirüs önlemlerinin tekrar sıkılaştırılmasını taşıdı.Vaka artışlarının ardından Manchester, Yorkshire ve Lancashire gibi kentlerde evlere ziyaret yasağı gibi kısıtlamalar tekrar getirildi. Karardan yaklaşık dört milyon kişi etkilenecek.
New York Times | Virüs, 5 yıllık ekonomik büyümeyi sildi attı
ABD'de GSYH, rekor daralma yaşayarak yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı. New York Times, ekonomiyi dondurup virüsü yenmek planının sonuç vermediğimi ve ekonominin beklenen sürede iyileşmeye başlayamadığını belirtti. Gazete, ülkede tekrar yaşanan vaka artışının birçok noktada ekonomik aktiviteyi tekrar yavaşlattığını hatırlatırken, Washington'un sonraki adımlar açısından bir açmazda olduğunu aktardı.
Financial Times | ABD ve Almanya'nın hasılasındaki düşüş iyileşmeye zorlu bir yol olduğunu gösteriyor
Britanya merkezli Financial Times gazetesi, ABD'nin yanı sıra Almanya ekonomisinin de yaşadığı düşüşe dikkat çekti. Almanya gayri safi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1'lik düşüş yaşadı. Uzmanlar bu düşüşün yüzde 9 olacağını öngörüyordu. Federal İstatistik Ofisi, mal ve hizmetlerin ihracat-ithalatıyla birlikte hane halkının nihai tüketim harcamaları ile makine ve ekipmanlar için sermaye oluşumunda “büyük bir çöküş” olduğunu açıkladı.
The Washington Post | Trump, seçimlerin ertelenmesini önerdi
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlere posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini önerdi. 2020 seçimlerinin ABD tarihinin "en kusurlu ve hileli" seçimleri olacağını iddia eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimleri insanlar düzgün, sağlam ve güvenli şekilde oy kullanana kadar erteleyin???" yazdı. Trump, bir süredir birçok insanın Koronavirüs pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak olmasının seçime şaibe karıştıracağını savunuyordu. ABD lideri, iddialarına dair hiçbir dayanak sunmadı.
Al Jazeera | Obama, sivil haklar lideri hakkında yaptığı konuşmada Trump'ı eleştirdi
44. ABD Başkanı Barack Obama, bir kez daha halefi Donald Trump'ı üstü kapalı ancak sert bir biçimde eleştirdi.
ABD'nin Sivil Haklar Hareketi'nin sembol isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis'in cenazesinde bir anma konuşması yapan Obama, Trump'ın Portland'a protestoları dağıtmak için federal ajan göndermesini ırkçı Alabama Valisi George Wallace'ın 7 Mart 1965'te siyahların eylemlerini durdurması için kolluk kuvvetlerine yetki vermesiyle kıyasladı.
Obama, "George Wallace ölmüş olabilir ancak hükûmetin barışçıl protestocular üzerinde biber gazı ve cop kullanmak üzere federal ajanlar gönderdiğini görüyoruz" dedi.
Atlanta'daki Ebenezer Kilisesi'nde yapılan anma töreninde konuşurken sivil haklar hareketi aktivistlerini hortumla döven ve üzerlerine polis köpekleri salan komiseri hatırlatarak, "Bull Connor ölmüş olabilir, ancak bugün kendi gözlerimizle polis memurlarının dizleriyle siyah Amerikalıların boğazına bastırdığını görüyoruz" diye konuştu.
Obama, "Biz burada otururken bile gücü elinde bulunduran bazı kişiler insanları oy kullanmaktan vazgeçirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu oy kullanma istasyonlarını kapatarak, kısıtlı kimlik yasalarıyla siyahları ve öğrencileri hedef alarak yapıyorlar. Bir cerrah gibi titizlikle seçme hakkımıza saldırıyorlar, hatta posta servisini baltalıyor" ifadelerini kullandı.
Moscow Times | Beyaz Rusya'da on binlerce kişi seçim öncesi baskılara rağmen eylem düzenledi
9 Ağustos'ta yapılacak seçimlerden önce on binlerce Beyaz Rusyalı, başkent Minsk'te Devlet Başkanı Lukaşenko'yu protesto etti. Lukaşenko'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya'nın destekçileri eski Sovyet ülkesinin başkentinin meydanlarını doldurdu ve muhalefete yapılan baskıya tepki gösterdi.