Dünya basınında bugün | ABD ve Alman ekonomisinde büyük daralma

T24 Dış Haberler

Dünyanın farklı ülkelerinden gazeteler ABD ve Almanya ekonomisindeki ciddi daralmaya dikkat çekti. İngiltere'nin kuzeyindeki şehirlere Koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesinin ardından tekrar kısıtlama getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimlerin ertelenmesini önerdi. 44. ABD Başkanı Barack Obama, bir kez daha halefi Donald Trump'ı üstü kapalı biçimde eleştirdi. Beyaz Rusya'da Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı eylemler düzenlendi.

31 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Mirror | Kuzey kilit altında 2

Britanyalı The Mirror gazetesi manşetine İngiltere'nin kuzeyinde Koronavirüs önlemlerinin tekrar sıkılaştırılmasını taşıdı.Vaka artışlarının ardından Manchester, Yorkshire ve Lancashire gibi kentlerde evlere ziyaret yasağı gibi kısıtlamalar tekrar getirildi. Karardan yaklaşık dört milyon kişi etkilenecek.

New York Times | Virüs, 5 yıllık ekonomik büyümeyi sildi attı

ABD'de GSYH, rekor daralma yaşayarak yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı. New York Times, ekonomiyi dondurup virüsü yenmek planının sonuç vermediğimi ve ekonominin beklenen sürede iyileşmeye başlayamadığını belirtti. Gazete, ülkede tekrar yaşanan vaka artışının birçok noktada ekonomik aktiviteyi tekrar yavaşlattığını hatırlatırken, Washington'un sonraki adımlar açısından bir açmazda olduğunu aktardı.

Financial Times | ABD ve Almanya'nın hasılasındaki düşüş iyileşmeye zorlu bir yol olduğunu gösteriyor

Britanya merkezli Financial Times gazetesi, ABD'nin yanı sıra Almanya ekonomisinin de yaşadığı düşüşe dikkat çekti. Almanya gayri safi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1'lik düşüş yaşadı. Uzmanlar bu düşüşün yüzde 9 olacağını öngörüyordu. Federal İstatistik Ofisi, mal ve hizmetlerin ihracat-ithalatıyla birlikte hane halkının nihai tüketim harcamaları ile makine ve ekipmanlar için sermaye oluşumunda “büyük bir çöküş” olduğunu açıkladı.

The Washington Post | Trump, seçimlerin ertelenmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlere posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini önerdi. 2020 seçimlerinin ABD tarihinin "en kusurlu ve hileli" seçimleri olacağını iddia eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimleri insanlar düzgün, sağlam ve güvenli şekilde oy kullanana kadar erteleyin???" yazdı. Trump, bir süredir birçok insanın Koronavirüs pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak olmasının seçime şaibe karıştıracağını savunuyordu. ABD lideri, iddialarına dair hiçbir dayanak sunmadı.