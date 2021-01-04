Dünya basınında bugün | ABD, Trump'ın yetkililerden "oy bulmasını" istediği kayıt ile çalkalanıyor

T24 Dış Haberler

ABD, Başkan Donald Trump'ın Georgia eyaletinin üst düzey seçim yetkilisine "oy bulması" için baskı yaptığını gösteren ses kayıtlarını konuşuyor. Britanya'da Başbakan Boris Johnson, Koronavirüs kaynaklı yeni kısıtlamalara işaret etti. Muhalefet ise Johnson'a artan vakalar nedeniyle ulusal karantina çağrısı yaptı. Aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi Fransa'da tepkilere neden oldu.

4 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson yeni kısıtlamalara işaret etti; İngiltere'de okul krizi büyüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede Koronavirüs aşılama süreci başlasa da artan Koronavirüs vakaları üzerine dün, yeni kısıtlamaların gelebileceğine işaret etti. Yeni yılla birlikte açılması beklenen okullar bölgesel olarak alınan kararlarla yüz yüze eğitime geçilmeyecğeini açıkladı. Bölgesel olarak açılan okulları açmama kararı sıra sıra yayıldı. Bu sırada Britanya İşçi Partisi, ulusal bir karantina uygulaması için hükümete baskı yapıyor.

The Independent | Starmer'dan Johnson'a ulusal karantina çağrısı

Britanya İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'a ülkedeki artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak İngiltere'de üçüncü ulusal karantina uygulamasına gidilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı. Starmer'ın çağrısı, Johnson'ın dün yaptığı konuşmada kısıtlamaların sertleştirilmesini işaret etmesinin ardından geldi. Starmer, kısıtlamalarda gecikmenin daha büyük sorunlara neden olacağını vurgulayarak "24 saat içinde uygulanmalı" dedi.

New York Times | Kayıtlara göre Trump, Georgia'ya 'oy bulma' baskısı yaptı



The Washington Post | Trump, Georgia'daki Cumhuriyetçi yetkililere "oy bulması" için baskı yapmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıktı. ABD'nin en tanınan iki gazetesi de bu ses kaydını manşetine taşıdı. Trump'ın "Sadece 11 bin 780 oy bulmak istiyorum" dediğinin duyulduğu kayıtları The Washington Post, "olağandışı" diye nitelendirdi. Gazete, uzmanların konuşmanın içeriğinin "gücü kötüye kullanma" olarak nitelendirilebileceğini ve potansiyel olarak suç niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

New York Times, kayıttan şu sözleri öne çıkardı:

Trump: Bütün bunlara göre Georgia'da seçimleri kazandık. Bunu söylemekte yanlış bir şey yok Brad... Ve sonuçları tekrar hesapladığınızı söylemekte de yanlış bir şey yok.

Raffensperger: Sayın Trump önünüzdeki zorluk elinizdeki verilerin yanlış olması

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Trump: Ne yaptıklarını biliyorsun ve bunu bildirmiyorsun. Bu bir suç. Bunun olmasına izin veremezsin. Bu sen ve senin avukatın için büyük bir risk Ryan. Ve çok büyük bir risk. Bak şimdi. Sadece şunu yapmanı istiyorum. Sadece 11 bin 780 oy bulmak istiyorum. Bu zaten sahip olduğumuzdan bir fazla çünkü eyaleti biz kazandık.

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Trump: Bu saban seni izledim ve sen suç işlenmediğini söyledi. Bunlar çok tehlikeli konular. Bence suç işlenmediğini söylemen çok tehlikeli.

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Raffensperger: Sayın Başkan, sizin de bilgi geçen çalışanlarınız var bizim de. Sonra bu bir mahkemenin önüne gelir ve son kararı onlar verir. Biz elimizdeki sayıların arkasında durmak durumundayız. Onların doğru olduğuna inanıyoruz.

Trump: Niye bunu söylüyorsun? Bilmiyorum. Tabii ki bu oyunu mahkemede oynayabiliriz. Ama niye bunu söylüyorsun?

Moscow Times | Macaristan Rusya'nın Covid aşısı konusunda geri adım attı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin aşı alımı konusunda başarısız olduğunu söylerken limitli üretim kapasitesi nedeniyle büyük ihtimalle Rus aşısını kullanmayacaklarını söyledi.

Sık sık Brüksel'in demokratik standartlar konusunda eleştirilerine maruz kalan Orban, Çin ve Rusya'ya Koronavirüs aşısı gelişim süreçlerini takip etmeleri için uzmanlar göndermişti.

Macaristan devlet radyo istasyonuna konuşan Orban, "Rus aşısının iyi olduğunu biliyoruz. Ancak yeteri kadar doz yok ve tahminen olmayacak da. Üretim kapasiteleri sınırlı" dedi.

Orban, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'ye kıyasla Çin aşısının daha iyi durumda gözüktüğünü ifade etti: "Görünüşe göre daha yakın zamanda daha fazla doza sahip olacaklar".

Macaristan lideri, ideal senaryoda halkın Çin aşısı ile Batı'da geliştirilmiş bir aşı arasında seçim yapabileceğini ifade etti.

Orban, AB'nin aşı alım hızından memnun olmadığını dile getirdi. Macaristan lideri, Brüksel'i Rusya ve Çin'de geliştirilen aşılarla ilgili olarak "Doğu'yla bir iletişim ağı kurmadığı" gerekçesiyle de eleştirdi.

Kasım ayında Rusya, Macaristan'a Sputnik-V aşısından test dozları göndermişti.

Le Figaro | Koronavirüs aşılarında gecikmeler; hükümet baskı altında

Fransa'da da pek çok ülke gibi Koronavirüs aşılama süreçleri başladı. Aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi Fransa'da tepkilere neden oldu. Hükümetin yaptığı aşılama planı eleştirilirken nüfusun daha hızlı aşılanması için yeni bir çözüm bulunması yönünde bir çağrı yapıldı. Hükümet aşılama konusunda hızlanılacağına işaret etti.

Al Jazeera | Lübnan'da gaz kapsülü deposunda patlama: En az 10 kişi yaralandı

Lübnan'ın Suriye'yle sınırı üzerinde gaz bombası kapsüllerinin bulunduğu bir depoda patlama meydana geldi. Patlama sonucunda en az 10 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı olay yerine ulaşarak yaralı köylüleri hastanelere ulaştırdı. Lübnan ordusu patlamanın depo içindeki bir gaz bombası kapsülünün patlamasıyla oluştuğunu söyledi. Deponun Lübnanlı bir aileye ait olduğu belirtilirken patlamayla bir ilgileri olup olmadığı belirlenemedi.