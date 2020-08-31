Dünya basınında bugün | ABD, "şehirlerdeki çekişmeyi" tartışıyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da Covid-19 salgını okullarda bütçe krizine sebep oldu. ABD'nin gündeminde protestoların sürdüğü Portland kentinde karşıt grupların karşı karşıya gelmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi var. Belarus'ta alınan sıkı önlemlere rağmen hükûmet karşıtı protestolar sürüyor.

31 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Covid-19 güvenliği okullarda bütçe krizine neden oldu

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde okulların açılması öncesi, okul yöneticileri kendilerine verilen bütçenin Covid-19 önlemlerini sağlama durumunda sıkışacağı uyarısında bulundu. Öğretmenler sendikası, öğrencilere eksiksiz eğitim vermek için yıllık okul fonunun arttırılması gerektiğini söyledi.

The Independent | Hayvanlardan insanlara bulaşan virüslerin riski artıyor

Oxford üniversitesinin üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının parçası olan profesör Sarah Gilbert, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların artabileceği uyarısında bulundu. Gilbert, “Daha yoğun nüfus, daha çok seyahat, ormansızlaşma bunların hepsi yeni riskler doğuruyor” dedi.Bilim insanları Covid-19’un Çin’in Vuhan kentinde yarasalarda ortaya çıktığını ve canlı hayvan pazarında insanlara geçtiğini düşünüyor.

The New York Times | Portland'daki ölüm şehirlerdeki kavga tartışmasını ateşledi

Portland kentinde, siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve 3 aydır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde cumartesi günü aşırı sağcı gruplar sokağa çıktı. Yaklaşık 600 kişilik grubun birçoğunun arabasında Trump bayrakları olduğu görüldü. Bazı noktalarda aşırı sağcı grupların BLM protestocularına paintball silahlarıyla ateş ettiği görüldü. Trump, bu anların kaydedildiği bir videoyu paylaştı. AP muhabiri üç el ateş edildiğini söyledi ve bir kişi hayatını kaybetti. Öldürülen kişinin aşırı sağcı gruplardan birinin üyesi olduğuna inanılıyor. ABD Başkanı Trump, pazar sabahı birçok paylaşım ile şehrin Demokrat valisini hedef aldı.

The Washington Post | Kırsaldaki düğün, düzinelerce yeni vakaya yol açtı ABD'nin Maine eyaletindeki bir restoranda yapılan düğünden kısa süre sonra bazı konuklar Covid-19 semptomları göstermeye başladı. 7 Ağustos'ta 65 kişinin katıldığı düğünün eyalette 87 yeni vakayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Moscow Times | Ciddi polis carlığına rağmen on binlerce kişi Belarus'un başkentinde yürüdü

Belarus'un başkenti Minsk'te on binlerce kişi polis baskısı ve caydırma girişimlerine rağmen bir kez daha sokaklara çıkıp 26 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya istifa çağrısında bulundu.

AFP ve yerel basının aktardığına göre eylemlerin 3. haftasını doldurduğu gün sokaklarda 100 binden fazla insan vardı.

Pazar günü yapılan protestolar Lukaşenko'nun 66. doğum gününe denk geldi. Kalabalık bir grup protestocu, Lukaşenko'nun çevik kuvvet ve toplumsal olaylara müdahale araçları tarafından korunan resmi konutu Bağımsızlık Sarayı'na yürüdü. Protestocular, "Dışarı çık! Doğum günün için geldik!" diye tezahürat yaptı.

Protestoları organize edenler internet üzerinden muhaliflere Lukaşenko'nun doğum günü için "tavırlarını gösteren yaratıcı el yapımı hediyeler" ve çiçek getirme çağrısında bulunmuştu. Protestoculardan biri kartondan yapılma bir tuvalet getirirken, bir diğeri de üstünde "diktatörlük" yazan bir tabutla geldi.

Yerel saat ile 14.00'da başlayan eylemlerde polis dakikalar sonra ilk gözaltıları gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı eylemlerin ilk iki saatinde 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilere yasa dışı eylemlere katılma suçlaması yöneltiliyor.

Çevik kuvvet güçleri bazı noktalarda protestocuların çeşitli yollara girmesini önlemek için kalkanlarını kullandı. Eylemciler, başkentin çeşitli noktalarına gidebilmek için bölünerek alternatif yollar kullandı.

Yerel medyada şehrin ünlü Bağımsızlık Meydanı'na giden askeri araçların videoları paylaşıldı

Le Monde | ABD’de ırksal bölünme seçimin kalbinde

ABD’de aylardır ırkçılık ve polis şiddetine karşı binlerce insan sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar siyah seçmene oy vermeye gitmeyi hatırlatarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmemesi için oy birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Al Jazeera | Lübnan’da başbakanlık görevi için diplomat Mustapha Adib önerildi

Lübnan’ın eski başbakanlarından oluşan bir grup, hükûmetin istifasının ardından yeni başbakan olarak diplomat Mustapha Adib’in adını önerdi. Adib’in uzun zamandır gereken reformlar ve Beyrut’un yeniden inşasını merkeze alacak bir başbakanlık sürecine başlaması önerildi. Adib’i öneren eski başbakanlar Lübnan parlamentosundaki Sünni milletvekili grubundan oldukları için ülkenin mezhepçi görev dağılımı sistemi göz önünde bulundurulduğunda, Adib’in seçilme ihtimali yüksek görülüyor.