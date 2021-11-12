Dünya basınında bugün | ABD: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

T24 Dış Haberler

Paris İklim Anlaşması’nın hazırlanmasına katkıda bulunan üç isim, COP26 iklim zirvesinde varılan iklim hedeflerinin, felaketi önlemek için çok zayıf olduğunu söyledi. ABD’li yetkililer, Avrupa Birliği ülkelerine Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığınağını artırdığına ilişkin bilgi verdi. New York Times, Belarus'un Polonya sınırında çok soğuk havada sığınmacıların beklediğini, Varşova'da aşırı sağcı milliyetçileri yürüyüşler düzenlediğini ve ülke liderlerinin birbirine karşı söylemlerde bulunduğunu ifade etti. 14 yaşında Iraklı Kürt bir çocuğun sınırın yakınlarındaki ormanlık alanda donarak öldüğü belirtildi.

12 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Paris Anlaşması'nın mimarları: COP iklim hedefleri felaketi önlemek için çok zayıf

Paris İklim Anlaşması’nın hazırlanmasına katkıda bulunan üç isim, COP26 iklim zirvesinde varılan iklim hedeflerinin, felaketi önlemek için çok zayıf olduğunu söyledi. Dünya liderlerinin gelecek yıl COP27 için bir araya gelerek, hedefler üzerinde tekrar çalışması gerekeceği belirtildi. İklim Faaliyet Takibi (CAT) isimli grubun yaptığı analiz, ülkelerin kendi iklim hedeflerinin şu an küresel ısınmanın 2.4 dereceye kadar yükselmesini engelleyemeyeceğini göstermişti. Ülkelerin yeni ve daha kapsamlı taahhütlerle iklim zirvelerine dönmeleri bekleniyor.

Daily Telegraph | ABD: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

ABD’li yetkililer, Avrupa Birliği ülkelerine Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığınağını artırdığına ilişkin bilgi verdi. Ukrayna İstihbaratı da bölgedeki Rus birliklerinde ek bir artış gözlenmediğini ifade etmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba çalışma ziyareti için gittiği ABD’de Rusya’nın sınırdaki hareketlerini görüştü. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak bu durumun bahardan kalma Rus birliklerine ait altyapının büyük kısmının yerinde kaldığı ve her an aktif duruma geçebileceği gerçeğini ortadan kaldırmadığı belirtti.

New York Times | Avrupa, sınırları konusunda kaynama noktasına yaklaştı

New York Times, Belarus'un Polonya sınırında çok soğuk havada sığınmacıların beklediğini, Varşova'da aşırı sağcı milliyetçileri yürüyüşler düzenlediğini ve ülke liderlerinin birbirine karşı söylemlerde bulunduğunu ifade etti. 14 yaşında Iraklı Kürt bir çocuğun sınırın yakınlarındaki ormanlık alanda donarak öldüğü belirtildi. Çeşitli medya kaynaklarına göre 8 kişi daha hayatını kaybetti. Gazete, sığınmacıların "bir silah" olarak kullanıldığını ifade etti.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.

The Washington Post | Temyiz mahkemesi, Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi'ne verilmesini engelledi

ABD'de temyiz mahkemesi, 6 Ocak'ta Kongre'ye Trump destekçileri tarafından yapılan saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komitesinin eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarına erişimini geçici olarak bloke etti. Bu hafta, alt mahkeme kayıtların, komisyona açılmasına karar vermişti.

Moscow Times | Irak, vatandaşlarını Belarus'tan tahliye edeceğini duyurdu

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi büyürken Irak, Belarus'ta kalan vatandaşları için uçuş ayarlayacağını bildirdi. Minsk'teki Irak Büyükelçiliği, ülkelerine dönmek isteyen vatandaşları için bir tahliye uçuşu hazırlandığını belirtti. Büyükelçilik, vatandaşların paylaşılan numaraya ulaşarak kendilerini tahliye listesine ekleyebileceğini ifade etti.