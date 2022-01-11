Dünya basınında bugün | ABD-Rusya müzakerelerinde NATO açmazı

Ameliyatı gerçekleştiren University of Maryland Sağlık Merkezi Kalp Nakli Programı Direktörü Dr. Bartley Griffith, "Nabzı var. Tansiyonu var. Bu onun kalbi" dedi. Dr. Griffith, "Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı" diye konuştu.
Bennett'e verilen kalp, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Bu vesileyle domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı.
The Washington Post | ABD-Rusya müzakereleri NATO konusunda açmazda
The Washington Post, ABD ile Rusya arasında pazartesi günü yapılan müzakerelerin Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi talebi nedeniyle açmazda kaldığını belirtti. Taraflar, diyalogu devam ettirmek konusunda mutabık kaldı.
ABD heyetinin başındaki Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sherman, görüşmede ABD'nin Rusya'yla füzeler ve tatbikatlar konusunda karşılıklı adımlar atmayı teklif ettiğini belirtirken, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Moskova için ağır sonuçları olacağını bir kez daha vurguladığını söyledi. Sherman, NATO'nun açık kapı politikasını iptal etmesinin müzakere edilemeyeceğini dile getirdiklerini aktardı.
Moscow Times | Rusya, ABD'ye Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını ve müzakerelerin devamını istediğini söyledi
Rusya, ABD ile yaptığı konuşmalarda "Ukrayna'yı işgal etme niyetleri olmadığını" söyledi. İki taraf da krizin tam anlamıyla bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için diyalog kurmaya devam etme kararı aldı
ABD ve Rusya heyetleri arasında salı günü Cenevre'de yapılan 7 saatlik görüşmede Ukrayna başlığında büyük bir adım atıldığına dair bir sinyal verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine liderlik eden mevkidaşı Wendy Sherman'a "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişelerin yersiz olduğunu" söylediğini belirtti.
Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Meslektaşlarımıza bizim Ukrayna'ya 'saldırmak' gibi bir planımız olmadığını anlattık. Bu konuda gerilimin tırmanacağından korkmaya gerek yok" diye konuştu.
ABD'nin Rusya'nın taleplerini "çok ciddiye aldığını" söyleyen Ryabkov, Moskova'nın diyalogun devam etmesinden yana olduğunu belirtti.
Le Monde | Ukrayna, NATO: Moskova ve Washington arasında belirleyici hafta
Rusya ve ABD’den yetkililer dün, Cenevre’de güvenlik görüşmeleri için bir araya geldi. ABD ile görüşmenin ardından Rusya, NATO ile de Avrupa’da güvenlik konulu görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya dün, ABD ile yaptığı konuşmalarda "Ukrayna'yı işgal etme niyetleri olmadığını" söyledi. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığını iddia ederken Kremlin, Ukrayna’ya NATO üyeliği verilmemesini talep ediyor.
Al Jazeera | Mısır’da önde gelen insan hakları grubu, hükümet baskılarını öne sürerek kapandı
Mısır’ın son bağımsız insan hakları örgütlerinden olan Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı, kapandığını açıkladı. Grup, kapanma sebebi olarak Mısır’da hükümetin son yıllarda sivil toplum örgütlerine yönelik giderek artan baskısına işaret etti. Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı, 2004 yılında avukatlar ve aktivistler tarafından kurulmuş, vatandaşlara, gazetecilere, siyasi tutuklulara yönelik hak ihlallerini belgelemişti. Öte yandan yasalar, örgütün çok sayıda faaliyetini yasa dışı kılmaya başladı. Örgüt üyeleri gözaltına alınmaya, korkutulmaya başladı.