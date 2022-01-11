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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | ABD-Rusya müzakerelerinde NATO açmazı

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

11 Ocak 2022 09:34

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakanlık bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Turnuva için gittiği Avustralya’da aşı belgelerinin eksik olması nedeniyle alınmayan, gözetim merkezinde birkaç gün bekletilen Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, açtığı itiraz davasını kazandı. ABD'de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de Ukrayna krizini görüştü; Washington temsilcileri NATO'nun genişleme politikası konusunda geri adım atmazken, Moskova da Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi.

11 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kapanma döneminde 10 Numara’nın verdiği “kendi içkini getir” partisi tepki çekti

Britanya’da Başbakanlık bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor. 2020’nin mayıs ayında, İngiltere’de bir araya gelmelerin yasak olduğu dönemde Başbakan Boris Johnson ve eşinin de katıldığı, 100’den fazla kişinin davet edildiği bir bahçe partisi verildiği ortaya çıktı. Londra’da Metropolitan polisi, hükümetin söz konusu Covid kuralı ihlaline ilişkin soruşturma için bilgi vereceğini açıkladı.

The Independent | Mahkeme salonundan kortlara

Turnuva için gittiği Avustralya’da aşı belgelerinin eksik olması nedeniyle alınmayan, gözetim merkezinde birkaç gün bekletilen Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, açtığı itiraz davasını kazandı. Avustralya’ya girmesine izin verilen Djokovic, Avustralya Açık için antrenmanlara başladı.

New York Times | Genetiği değiştirilmiş domuzun kalbi, bir insana nakledildi

ABD'de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. Dünyada böyle bir ameliyatın ilk kez yapıldığı belirtilirken, başarılı nakil; dünyada organ nakli bekleyen binlerce hasta için bir umut ışığı oldu.  Yapılan açıklamaya göre cuma günü Baltimore kentindeki University of Maryland Sağlık Merkezi'nde yapılan nakil ameliyatı sekiz saat sürdü. Pazartesi günü de kalbin nakil edildiği David Bennett'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren University of Maryland Sağlık Merkezi Kalp Nakli Programı Direktörü Dr. Bartley Griffith, "Nabzı var. Tansiyonu var. Bu onun kalbi" dedi. Dr. Griffith, "Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı" diye konuştu.

Bennett'e verilen kalp, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Bu vesileyle domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı.

The Washington Post | ABD-Rusya müzakereleri NATO konusunda açmazda

The Washington Post, ABD ile Rusya arasında pazartesi günü yapılan müzakerelerin Moskova'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi talebi nedeniyle açmazda kaldığını belirtti. Taraflar, diyalogu devam ettirmek konusunda mutabık kaldı.

ABD heyetinin başındaki Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sherman, görüşmede ABD'nin Rusya'yla füzeler ve tatbikatlar konusunda karşılıklı adımlar atmayı teklif ettiğini belirtirken, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Moskova için ağır sonuçları olacağını bir kez daha vurguladığını söyledi. Sherman, NATO'nun açık kapı politikasını iptal etmesinin müzakere edilemeyeceğini dile getirdiklerini aktardı.

Moscow Times | Rusya, ABD'ye Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını ve müzakerelerin devamını istediğini söyledi

Rusya, ABD ile yaptığı konuşmalarda "Ukrayna'yı işgal etme niyetleri olmadığını" söyledi. İki taraf da krizin tam anlamıyla bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için diyalog kurmaya devam etme kararı aldı

ABD ve Rusya heyetleri arasında salı günü Cenevre'de yapılan 7 saatlik görüşmede Ukrayna başlığında büyük bir adım atıldığına dair bir sinyal verilmedi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine liderlik eden mevkidaşı Wendy Sherman'a "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişelerin yersiz olduğunu" söylediğini belirtti. 

Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Meslektaşlarımıza bizim Ukrayna'ya 'saldırmak' gibi bir planımız olmadığını anlattık. Bu konuda gerilimin tırmanacağından korkmaya gerek yok" diye konuştu. 

ABD'nin Rusya'nın taleplerini "çok ciddiye aldığını" söyleyen Ryabkov, Moskova'nın diyalogun devam etmesinden yana olduğunu belirtti.

Le Monde | Ukrayna, NATO: Moskova ve Washington arasında belirleyici hafta

Rusya ve ABD’den yetkililer dün, Cenevre’de güvenlik görüşmeleri için bir araya geldi. ABD ile görüşmenin ardından Rusya, NATO ile de Avrupa’da güvenlik konulu görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya dün, ABD ile yaptığı konuşmalarda "Ukrayna'yı işgal etme niyetleri olmadığını" söyledi. Batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığını iddia ederken Kremlin, Ukrayna’ya NATO üyeliği verilmemesini talep ediyor.

Al Jazeera | Mısır’da önde gelen insan hakları grubu, hükümet baskılarını öne sürerek kapandı

Mısır’ın son bağımsız insan hakları örgütlerinden olan Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı, kapandığını açıkladı. Grup, kapanma sebebi olarak Mısır’da hükümetin son yıllarda sivil toplum örgütlerine yönelik giderek artan baskısına işaret etti. Arap İnsan Hakları Bilgilendirme Ağı, 2004 yılında avukatlar ve aktivistler tarafından kurulmuş, vatandaşlara, gazetecilere, siyasi tutuklulara yönelik hak ihlallerini belgelemişti. Öte yandan yasalar, örgütün çok sayıda faaliyetini yasa dışı kılmaya başladı. Örgüt üyeleri gözaltına alınmaya, korkutulmaya başladı.

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