Dünya basınında bugün | ABD-Rusya müzakerelerinde NATO açmazı

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakanlık bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Turnuva için gittiği Avustralya’da aşı belgelerinin eksik olması nedeniyle alınmayan, gözetim merkezinde birkaç gün bekletilen Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, açtığı itiraz davasını kazandı. ABD'de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. Rusya ve ABD heyetleri Cenevre'de Ukrayna krizini görüştü; Washington temsilcileri NATO'nun genişleme politikası konusunda geri adım atmazken, Moskova da Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi.

11 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kapanma döneminde 10 Numara’nın verdiği “kendi içkini getir” partisi tepki çekti

Britanya’da Başbakanlık bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor. 2020’nin mayıs ayında, İngiltere’de bir araya gelmelerin yasak olduğu dönemde Başbakan Boris Johnson ve eşinin de katıldığı, 100’den fazla kişinin davet edildiği bir bahçe partisi verildiği ortaya çıktı. Londra’da Metropolitan polisi, hükümetin söz konusu Covid kuralı ihlaline ilişkin soruşturma için bilgi vereceğini açıkladı.

The Independent | Mahkeme salonundan kortlara

Turnuva için gittiği Avustralya’da aşı belgelerinin eksik olması nedeniyle alınmayan, gözetim merkezinde birkaç gün bekletilen Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, açtığı itiraz davasını kazandı. Avustralya’ya girmesine izin verilen Djokovic, Avustralya Açık için antrenmanlara başladı.

New York Times | Genetiği değiştirilmiş domuzun kalbi, bir insana nakledildi

ABD'de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. Dünyada böyle bir ameliyatın ilk kez yapıldığı belirtilirken, başarılı nakil; dünyada organ nakli bekleyen binlerce hasta için bir umut ışığı oldu. Yapılan açıklamaya göre cuma günü Baltimore kentindeki University of Maryland Sağlık Merkezi'nde yapılan nakil ameliyatı sekiz saat sürdü. Pazartesi günü de kalbin nakil edildiği David Bennett'in durumunun iyi olduğu belirtildi.