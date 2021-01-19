Dünya basınında bugün | ABD, ordusundaki radikalleri arıyor

Britanya’da Koronavirüs aşılama programı sürerken sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve bazı siyasetçiler etnik azınlık grupları içindeki yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasına öncelik verilemsi gerektiği yönünde çağrı yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kaç tane silahlı kuvvetler mensubunun 6 Ocak'ta meydana gelen Kapitol baskınına katıldığını öğrenmek için ordudaki beyaz ırkın üstünlüğüne inananları ve diğer aşırı sağcıları tespit etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki son tam gününde 100'den fazla kişiye af çıkaracağı belirtildi.

19 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya’da etnik azınlık gruplarına aşılama önceliği verilmesi çağrısı yapıldı

Britanya’da Koronavirüs aşılama programı sürerken sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve bazı siyasetçiler etnik azınlık grupları içindeki yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasına öncelik verilemsi gerektiği yönünde çağrı yaptı. Britanya’da sağlık çalışanları ve 70 yaş üstüyle başlayan süreçte bugüne kadar 4 milyon kişinin aşılandığı belirtilirken, siyah, Asyalı ve etnik azınlık gruplarının da öncelik grubunda yer alması gerektiği belirtildi. Bilim kurulu, yapılan bir araştırma sonucu ülkedeki siyah vatandaşların yüzde 72’sinin aşı olup olmamak konusunda şüpheli olduğunu belirtti. Uzmanlar, aşılarla ilgili yayılan yanlış bilgilere karşı hükûmetin aşıya teşvik kampanyasını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

The Independent | Washington bekliyor

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın yemin edip göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine bir gün kala Washington DC’de 6 Ocak tarihinde gerçekleşen Kapitol baskınının etkileri sürüyor. Yemin töreni için hazırlıklar, başkentte yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleşti. Dün, Kapitol binası yakınında çıkan bir yangın, binanın hızla boşaltılmasına, ABD medyasında kısa süreli bir panik ortamının oluşmasına neden oldu. Yemin töreninde de önceki törenlere kıyasla daha kısıtlı ve önlemli bir gün geçirilmesi bekleniyor.

The News York Times | Ordudaki radikaller için aramalar genişliyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kaç tane silahlı kuvvetler mensubunun 6 Ocak'ta meydana gelen Kapitol baskınına katıldığını öğrenmek için ordudaki beyaz ırkın üstünlüğüne inananları ve diğer aşırı sağcıları tespit etmeye çalışıyor. Kongre binasına yapılan baskınla ilgili olarak şu ana kadar gözaltına alınan 100'den fazla kişiden 6'sının ordu bağları olduğu tespit edildi.

The Washington Post | Trump birçok kişiye af çıkarmaya hazırlanıyor

The Washington Post'a konuşan kaynaklar, Trump'ın ABD'ye liderlik edeceği son günde 100'den fazla hükümlüye af çıkaracağını veya cezalarını hafifleteceğini ifade etti. Kararların bugün açıklanacağı ifade edildi.

Moscow Times | Navalni, tutuklanmasından sonra Ruslara 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı

Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, destekçilerine eylem yapma çağrısında bulundu.

Karardan kısa süre sonra bir video yayınlayan Navalni, "Sessiz kalmayın. Direnin. Benim için değil, kendiniz için sokaklar dökülün" dedi.

Navalni'nin bölgesel ağının başındaki Leonid Volkov, cumartesi günü Rusya genelinde protesto eylemleri düzenlenmesi için hazırlıkların başladığını söyledi.

Rusya federal cezaevleri hizmetleri kurumu FSIN, muhalif lideri 2014'te ertelenen cezasının şartlarını ihlal etmekten gözaltına aldıklarını duyurdu. Navalni, tutuklanmasının arkasında siyasi gerekçeler olduğunu ifade etti.

Le Figaro | Covid-19: Öğrencilerin büyük depresyonu

Koronavirüs pandemisi, üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü evlerinde, ekranların başında geçirmesine neden oldu. Fransa’da öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden pandemi nedeniyle eve kapanmanın yarattığı yorgunluk ve bıkkınlığı vurgularken hükûmet 25 Ocak’tan itibaren yalnızca üniversite hayatının birinci yılında olanların okula dönebileceğini açıkladı. Hükûmet öğrencilerin bu süreçte yardım alabileceği psikologlara erişim sağlayacağı açıklamasını yaptı.

Al Jazeera | Tunus’ta günlerdir süren protestolara karşı asker sokağa gönderildi

Tunus’ta kötüye giden ekonomik duruma karşı başlayan ve günlerdir şiddetli bir şekilde süren protestolar üzerine askerler sokaklarda görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre eylemlerin başladığı günden bu yana içlerinde çocuklar ve gençlerin olduğu yaklaşık bin insanın gözaltına alındığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarının işleyici ve kötüye giden ekonomiye tepki gösteriyor. Öte yandan herhangi bir plan üzerinden gitmeyen, lideri olmayan ve siyasi bir partiden destek almayan hareketin ne kadar sürebileceğine dair soru işaretleri oluşuyor.