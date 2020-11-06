Dünya basınında bugün | ABD’nin seçiminde yolun sonu netleşiyor; Biden zafer görüyor

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde ABD'nin 3 Kasım'da gerçekleşen ve oy sayımının hâlâ sürdüğü başkanlık seçimi yer aldı. Ülkenin kritik seçiminde gözler sayımın sürdüğü 5 eyalete kitlendi. Öte yandan ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçimde "hile" iddiaları tepki çekti. Dünya basını Trump'ın iddialarının 'kanıtsız' olduğunu vurguladı. Fransa'nın gündeminde ise hükûmetin son haftalarda terör eylemlerine karşı atmayı planladığı adımlar yer aldı.

6 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Biden, oylarına 3 eyaleti daha ekledi ve sayımda “sabır” çağrısı yaptı

ABD’nin kritik seçiminde sona yaklaşılıyor. 5 eyaletten gelecek sayım sonuçları ABD Başkanı’nın Donald Trump mı, Joe Biden mı olacağını belirleyecek. Sayımlar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın herhangi bir kanıt sunmadan yaptığı “hile” iddialarına karşılık Biden, oyların hepsinin sayılacağını söyledi ve seçmenlere “sabırlı olmaları” çağrısı yaptı.

The Washington Post | ABD’nin seçiminde yolun sonu netleşiyor; Biden zafer görüyor

Donald Trump ve Joe Biden arasında geçen başkanlık seçiminde geriye Arizona, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Nevada’dan gelecek oylar kaldı. ABD ve dünya bu eyaletlerdeki sonuçlara kitlenirken 270’i bekleyen Seçmenler Kurulu oylarında son durum Biden’ın 253, Trump’ın 213 oyu olduğunu gösteriyor.

The Guardian | ABD’de başkanlık yarışı kıyasıya sürerken gerilim arttı

ABD’nin başkanını belirleyecek oy sayımı kıyasıya sürüyor. Öte yandan sokaklarda da seçim bağlantılı gösteriler başladı. ABD Başkanı Trump’ın oy sayım süreçlerindeki itirazları, Wisconsin, Michigan gibi eyaletlerde taraftarlarının “Sayımı durdurun”; Arizona’da ise “Oyları sayın” sloganlarıyla sokağa çıkmasına neden oldu. Trump’ın “Sayımı durdurun” açıklamalarından sonra ise Biden taraftarları “Hey oy sayılmalı” diyerek sokağa çıktı.

The Independent | Biden zafere yaklaşırken Trump mahkemelere yöneliyor

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçimde oy sayımının sürdüğü bazı eyaletlerde mahkemeye giderek itirazda bulundu. Trump kampanyası, Biden’ın önde görüldüğü eyaletlerde “seçmen sahtekârlığı” olduğu gibi iddialarda bulunsa da henüz bu iddialara bir kanıt sunulmadı.

Le Figaro | Terör: Macron, sınır kontrolünü sıkılaştırmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede meydana gelen terör eylemlerinin ardından daha sıkı önlemler alınabileceğinin işaretini verdi. Macron, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğinin sıkılaştırılması ve Schengen bölgesinde reform yapılması önerilerinde bulundu.

Al Jazeera | Trump, kanıtsız hile iddiasını sürdürürken Biden “sabır” çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada herhangi bir kanıt sunmadan seçimde hile yapıldığına işaret etti. Trump, “"Yasal oyları sayarsanız ben kolaylıkla kazanıyorum. Yasal olmayan oyları sayarsanız seçimi çalmaya çalışabilirler" dedi. Rakibi Joe Biden ise seçmene verdiği mesajda “sabırlı olmalarını” istedi.

The Moscow Times | Rusya, günlük Koronavirüs vaka rekorunu kırdı

Rusya’da ülkenin günlük yeni tip Koronavirüs vakalarında rekor sayıya ulaşıldı. Rusya’da bir günde 20 bin yeni Covid-19 vakası kaydedildi. Moskova, ülkedeki Koronavirüs vakalarının merkezi olmaya devam ediyor.