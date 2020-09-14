Dünya basınında bugün | ABD'nin batısında orman yangını kabusu sürüyor

T24 Dış Haberler

Britanya’da Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Brexit anlaşmasıyla ilgili yasa tasarısı hakkında tartışmalar sürüyor. ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletlerinde büyük orman yangınları sürüyor. ABD'de en çok izlenen profesyonel spor olan Amerikan futbolunda yeni sezon başladı.Libya’da Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun kontrolündeki Bingazi’de yaşam koşulları ve yolsuzluk karşıtı protestolar devam ediyor.

14 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın tartışmalı Brexit tasarısına Muhafazakâr Parti’den de muhalefet var

Britanya’nın Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Brexit anlaşmasıyla ilgili sunulan yeni yasa tasarısı tartışma yarattı.Yeni tasarı Bakanların Kuzey İrlanda'dan Britanya’nın diğer bölgelerine seyahat eden malları kontrol etme kurallarını geçersiz kılmasına ve Protokol'ün devlet yardımı ile ilgili maddelerini değiştirmesine izin veriyor. Avrupa Birliği, tasarının uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini belirtirken Muhafazakâr Parti içinde de tasarıya muhalefet olduğu belirtildi.

The Independent | Parti bitti; 6 kuralına hazır olun

Britanya’da yeni tip Koronavirüs vakalarının normalleşme döneminde artmasının ardından yeni önlemler uygulanmaya başlıyor. 6 kişiden fazla bir araya gelmeler yasaklanırken salgında normalleşme döneminde hareketlenen sosyal hayat için yeni bir kısıtlama dönemi başlıyor.

The New York Times | Acımasız ateşler batıyı duman ve korkuyla kapladı

ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletlerinde yetkililer çıkan dev orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Çıkan yangınlar yaklaşık 5 milyon hektar ormanı yuttu. Pazar günkü güçlü rüzgarlar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yangınlar geçen hafta en az 24 kişinin ölümüne sebep olurken on binlerce kişiyi evini terk etmeye zorladı.

The Washington Post | NFL içn yeni bir gün

ABD'de en çok izlenen profesyonel spor olan Amerikan futbolunda yeni sezon başladı. The Washington Post ilk sayfasında Washington ekibinin milli marş sırasında yumruklarını havaya kaldırdığı fotoğraflarına yer verdi. ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar çeşitli noktalarda devam ederken, birçok NFL yıldızı da ilk haftada çeşitli şekillerde ırkçılığı protesto etti. Karşılaşmalar Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tamamen boş stadyumlarda oynandı.

Moscow Times | Yerel seçimlerde Navalni'nin müttefikleri sembolik konsey sandalyesi zaferleri elde etti

Rusya'da yapılan yerel seçimlerde Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi birçok bölgede kazanırken, Aleksey Navalni yanlısı muhalifler Sibirya'da sembolik zaferler elde etti.

Ülkede Putin hükûmetinin Koronavirüs sürecini yönetme şekli eleştirilirken ve yıllardır maaşların düşmesine tepki gösterilirken bazı insanların iktidarı protesto edebileceği düşünülüyordu.

Seçimler aynı zamanda muhalif lider Aleksey Navalni Noviçok ailesinden bir madde ile zehirlendikten sonra hâlâ hastanede tedavi görürken gerçekleşti. Navalni, Putin karşıtı seçmenlerden "taktiksel" oy kullanmalarını istemiş ve Sibirya'daki şehir konseyleri için düzinelerce aday göstermişti.

İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi; Komi Cumhuriyeti, Tataristan, Kamçatka Yarımadası'nda ve daha ondan fazla bölgede büyük farkla kazanıyor. Oyların sayımına devam ediliyor.

Ancak Navalni'nin destekçileri Rusya'nın en yüksek nüfuslu Novosibirsk ve Tomsk'taki şehir konseyine girmeyi başardı. Mevcut sonuçlara göre bölgesel olarak önemli bir role sahip Tomsk Şehir Konseyi'nde Birleşik Rusya Partisi çoğunluğunu kaybetti.

85 bölgenin oy kullandığı yerel seçimler, gelecek yıl yapılacak parlamento seçimlerinden önce bir test olarak görülüyor.

AFP'nin aktardığına göre bazı gözlemciler düzensizlikler bildirdi.

Le Monde | Hükûmet, Fransızları Koronavirüs’e karşı ‘yurttaşlık bilincine’ çağırıyor

Fransa’da günlük Koronavirüs vakaları rekor seviyelere çıkarken hükûmet Fransızlara bilinçli olmaları yönünde çağrıda bulundu. 42 bölge ‘kırmızı alan’ ilan edilirken hastanelere başvuru oranında ciddi bir artış olduğu belirtildi. Hükûmet her vatandaşın sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini söyledi.

Al Jazeera | Protestocular Libya’nın doğusunda hükûmet binasını ateşe verdi

Libya’da Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun kontrolündeki Bingazi’de yaşam koşulları ve yolsuzluk karşıtı protestoların üçüncü günü yaşandı. Dünki protestolarda hükûmet binası ateşe verildi.