Dünya basınında bugün | "ABD'li uzmanlar, yeni saldırıların meydana gelebileceğini söylüyor"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın okullarda öğrencilere haftalık Koronavirüs testi planı, Britanya ilaç düzenleyici kurumundan onay almadı. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı hastanelerde 4.5 milyon kişinin rutin işlemleri için bekleme sırasında olduğu ortaya çıktı. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Covid-19 pandemisi ve ekonomik etkileriyle mücadele için 1.9 milyar dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde çalışılmasını teklif etti. ABD'de uzmanlar, yeni saldırıların meydana gelebileceğini söylüyor.

15 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya'da okullara toplu Koronavirüs testi yetkili kurumdan onay almadı

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın okullarda öğrencilere haftalık Koronavirüs testi planı, Britanya ilaç düzenleyici kurumundan onay almadı. İlaç ve Sağlık Düzenleyici Kurum (MHRA), hükûmete düzenli test sisteminin insanlarda "negatif" sonucunu gördükçe rehavet yaratacağı gerekçesiyle onay vermeyeceğini açıkladı. MHRA'nın yanıtı hükümetin salgınla mücadelede önemli planlarından biri olan düzenli test sistemini kenara itmiş oldu. Eğitim Bakanı Gavin Williamson bu sistemle okullarda Koronavirüs vakası çıktığında tüm okulun izole olmasındansa negatif sonuçluların derslere devam edebilmesini sağlayacağını savunmuştu.

The Independent | Koronavirüs nedeniyle 4.5 milyon kişi hastanelerde bekleme sırasında

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı hastanelerde 4.5 milyon kişinin rutin işlemleri için bekleme sırasında olduğu ortaya çıktı. Bekleme sırasındakilerin sayısı kaydedilmiş en yüksek seviyeye ulaştı. Yaklaşık 200 bin kişinin bir yıldır rutin işlemlerini yaptıramadığı da kaydedildi. Yetkililer ortaya çıkan tablonun Koronavirüs'ün sağlık sistemi üzerindeki etkisini somutlaştırdığını söyledi.

New York Times | Biden, virüs ve ekonomik gerileme ile mücadele için 1.9 trilyon dolarlık harcam paketini ana hatlarıyla anlattı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Covid-19 pandemisi ve ekonomik etkileriyle mücadele için 1.9 milyar dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde çalışılmasını teklif etti. New York Times, bunu "Biden başkanlığında pandemi ile federal mücadele politikalarının şekil değiştireceğinin sinyali" şeklinde yorumladı. Teklif kabul edilirse 400 trilyon dolar pandemiyle direkt mücadele için kullanılacak, 350 trilyon eyalet ve yerel yönetimlere verilecek. Planda vatandaşlara da bin 400 dolar destek verilmesi öngörülüyor.

The Washington Post | Uzmanlar yeni saldırılar konusunda uyarılarda bulundu

WaPo'ya konuşan ABD yetkilileri ve uzmanlar, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıların "iktidar değişimini" engellemeyi hedefleyenleri harekete geçirmiş olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, yeni saldırıların meydana gelebileceğini ifade ederken, bu kişilerin yıllarca Biden'ın zaferine karşı çıkmaya çalışabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya, ülkeye döndüğü zaman Navani'yi gözaltına almak "zorunda" olduğunu bildirdi

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri(FSIN), Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya toprağına döner dönmez gözaltına alıncağını duyurdu.

Yapılan açıklamada FSIN, pazar günü ülkeye dönecek ismi gözaltına almak "zorunda" olduğunu ifade etti.

Navalni'nin pazar günü uçaktan iner inmez kelepçelenebileceği konuşuluyor. Yetkililer, Navalni'yi kefalet değerlendirmelerine katılmamakla suçluyor.

Salı günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Navalni, "Putin beni zehirlemesine rağmen hayatta kaldığım için o kadar kızgın ki FSIN'e mahkemeye gidip ertelenmiş hapis cezamı gerçek bir cezaya çevirmesini söyledi" yazdı.

Çarşamba günü yaptığı Twitter paylaşımıyla 17 Ocak'ta Moskova'ya döneceğini duyuran Navalni, "Ortada dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti hiç yoktu. Burası güzel bir ülke, ama gelmek benim tercihim değildi. Buraya bir yoğun bakım kutusunda tek bir nedenle getirildim; beni öldürmeye çalıştıkları için" yazmıştı..

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri sisteminin ertelenmiş hapis cezasının ertlemesini iptal etme girişiminin kendini ülkeye dönmekten caydırmak için yapıldığını ima eden Navalni, "Putin artık sadece Kremlin'e üzerinde 'Aleksey, lütfen hiçbir koşul altında geri dönme' yazılı bir pankart asabilir" demişti.