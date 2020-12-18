Dünya basınında bugün | ABD, ikinci Koronavirüs aşısı için onay bekliyor

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Koronavirüs salgınının farklı açıları yer aldı. ABD'de Washington Post, onay bekleyen Moderna aşısını manşete taşırken The Wall Street Journal, pandemi bağlantılı giderek artan işsizlik sayılarına yer verdi. Fransa'nın gündeminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Koronavirüs'e yakalanması yer aldı. Al Jazeera ise Irak'ın 2021 bütçe taslağının sosyal medyaya sızmasına yer verdi.

18 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Washington Post | İkinci aşının onaylanması bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), perşembe akşamı Moderna'nın aşısına acil durum onayı vermek için "hızlı bir şekilde çalışacaklarını" bildirdi. FDA'in danışmanlar kurulu 20 oya karşı 1 oy ile aşıya onayın verilmesini tavsiye etti. WaPo'ya konuşan kaynaklara göre FDA, Moderna'nın Koronavirüs aşısına bugün onay vermeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal | İşsizlik maaşı başvuruları tırmanmaya devam ediyor

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunan vatandaşların sayısı iki hafta üst üste artış gösterdi. Bu hafta sayının 885 bine çıktığı açıklandı; bu Eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek sayı. WSJ, bu yükselişi Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesiyle farklı eyaletlerde işyerlerine karşı alınan önlemlerle bağdaştırdı.

Moscow Times | Putin, yıllık maraton basın konferansında Koronavirüs ve Navalny zehirlenmesi hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene Aralık ayında düzenli olarak gerçekleştirdiği maraton basın konferansında konuştu. Putin, muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak, "Onu biz zehirlemedik, kimin ona ihtiyacı var ki? Onu biri zehirlemiş olsa işi bitirirdi" dedi. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak "Hiçbir ülke bu boyutta bir krize hazır değildi" diyen Putin, "Sağlık sistemimiz dünyanın geri kalanına kıyasla daha etkili bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian | İngiltere’de Koronavirüs vakaları artıyor; hastanelerde yatak kapasitesi yetersiz

İngiltere’de sağlık sisteminin artan Koronavirüs vakalarıyla mücadelesi pek çok operasyon ve hasta için hastanelerde yatakların yetersiz kalmasına neden oldu. Ulusal Sağlık Sistemi’ne göre, sadece geçen hafta hastanelerden ambulans ekiplerine 44 kez hasta ayırmaları talep edildi. Sağlık uzmanları beklenen “zor kışın” başladığını ve gidilecek daha uzun bir yol olduğunu düşünüyor. Sağlık çalışanları yaklaşan Noel döneminin artıracağı vakalar için ise endişeli.

The Independent | Arap Baharı’nın üzerine 10 yıl

Tunus'ta 17 Aralık'ta kendini yakan Muhammed Buazizi ile ilk kıvılcımın atıldığı Arap Baharı sürecinin üzerinden 10 yıl geçti. Tunus’ta halk 10 yıl sonunda yine sokaklara çıkarak yönetime karşı durduklarını gösterdi. Tunus sokaklarında pek çok noktada ölümü Arap Baharı’nı başlatan Bouzazi anıldı.

Le Figaro | Hükûmet, Cumhurbaşkanı’nın karantinasına adapte olmaya çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un semptom gösterdikten sonra yaptığı Koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendini izole eden Macron’un çalışmalarını uzaktan yürüteceği belirtildi. Macron’un hükûmet kanadında son günlerde temas ettiği tüm isimler de kendilerini karantinaya aldı.

Al Jazeera | Irak’ın sızan 2021 bütçe taslağı tepkilere neden oldu

Irak’ın 2021 için hazırlanan bütçe taslağı kamuoyuna sızdı. Taslak bütçede hükûmetin Irak dinarının dış satınalma gücünü düşürme ve ekonomik krizin etkileriyle başa çıkmak için maaşları düşürme niyeti olduğu görüldü. Oylama için Meclis’e gidecek olan taslak bütçenin sosyal medyada sızmasının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı, durumun yarattığı sıkıntıdan bahsetti. Bakan, tepki veren kamuoyuna işaret ederek “toplu histeri milletvekillerinin tarafsızlığını etkileyecek” dedi.