Dünya basınında bugün | ABD, hükümet kapanmasının kapısından döndü

T24 Dış Haberler

The Independent, Britanya’dan sığınma izni almak için yıllardır bekleyen Suriyelileri manşete taşıdı. ABD Başkanı Joe Biden, yeni tespit edilen Koronavirüs varyantı Omicron'la mücadele planını anlattı. Rusya'da Koronavirüs vakaları yükselmeye devam ederken ve kısmi kapanma kararı uygulandıktan sonra Devlet Başkan Vladimir Putin'in görev onay oranı düştü. ABD'nin yasama organı Kongre'de bazı Cumhuriyetçiler aşı zorunlulukları konusundaki endişeler nedeniyle harcama paketini engelleme tehdidinde bulundu.

3 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | En büyük sendika destekçisi, İşçi Partisi’nden bağışlarını çekiyor

Britanya’da en büyük sendika destekçilerinden Unite, İşçi Partisi’ne yaptığı siyasi bağışlardan vazgeçme kararı aldı. Unite, partiye giden bağışlarla çeşitli sendikaları destekleme kararı aldı. Desteğin geri çekilmesinin İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı parti başkanlığı seçimi öncesi zor duruma sokabileceği belirtildi. Unite, 2019’dan sonra iki yıl boyunca İşçi Partisi’ne toplam 7 milyon sterlin vermişti.

The Independent | “Britanya bizi neden terk etti?”

The Independent, Britanya’dan sığınma izni almak için yıllardır bekleyen Suriyelileri manşete taşıdı. Manşet fotoğrafında yer alan Hanan isimli kadın ve oğlunun Britanya tarafından kabul edilmeyi bekleyen binlerce Suriyeliden biri olduğu belirtilirken “Britanya bizi neden terk etti” sorusu yer aldı.

New York Times | Testlerin önemini vurgulayan Biden, Omicron'la 'bilim ve hızla' mücadele edileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tespit edilen Koronavirüs varyantı Omicron'la mücadele için yüzlerce aşılama merkezi açılacağını, tüm yetişkinlere hatırlatıcı doz imkanı verileceğini ve uluslararası seyahatçiler için test zorunluluklarının sıkılaştırılacağını ifade etti. ABD'de kırsal bölgelerde yaşayanların ciddi bir bölümü hala aşı olmaya ikna edilemiyor. ABD'de birkaç eyalette Omicron vakaları görüldü.

The Washington Post | Senato hükümete fon sağlayacak tasarıyı geçirdi; kapanmayı önledi

ABD'nin yasama organı Kongre'de bazı Cumhuriyetçiler aşı zorunlulukları konusundaki endişeler nedeniyle harcama paketini engelleme tehdidinde bulundu. Kongre liderleri yoğun geçen bir günün ardından devlet kurumlarını 2022 Şubat'a kadar fonlayacak tasarının geçmesini sağladı ve hükümet kapanmasını önledi.

Moscow Times | Anket: Putin'in onay oranları Covid vaka artışı ve kısmi kapanma sırasında düştü

Rusya'da Koronavirüs vakaları yükselmeye devam ederken ve kısmi kapanma kararı uygulandıktan sonra Devlet Başkan Vladimir Putin'in görev onay oranı düştü.

Bağımsız Levada Merkezi'ne göre Putin'in görev onay oranı kasım ayında 4 puan daha inerek yüzde 63'e düştü. Bu oran ekim ayında yüzde 67'ydi.

Putin, 30 Ekim-7 Kasım arasında virüsün yayılma hızını düşürmek için kısmi kapanma emri vermişti. Pandemi boyunca kısıtlama kararları çoğunlukla yerel liderler tarafından alınıyordu.

Putin'in görev onay oranı 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ankete katılan Rusların yüzde 46'sı "ülkelerinin doğru yolda ilerlediğine inandıklarını" belirtirken yüzde 44'ü aksini söyledi.

Levada anketi 25 Kasım ile 1 Aralık arasında Rusya'nın 50 bölgesinde bin 603 kişinin katılımıyla yapıldı.

Liberation | Merkez sağ parti adayını belirliyor

Fransa’da merkez sağ parti Cumhuriyetçiler, dün düzenlenen ön seçimle 2022’nin nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirlemeye hazırlanıyor. Ön seçim sonucu yüzde 25.6 ile Eric Ciotti’yi önde gösterse de yüzde 25 oy alan Valerie Pecresse, diğer adayların da desteğini aldı.

Al Jazeera | Tunus Cumhurbaşkanı, Yasemin Devrimi’nin tarihini değiştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her yıl 14 Ocak’ta kutlanan devrim yıldönümü tarihini 17 Aralık olarak değiştirdi. Said konuşmasında, "İlan edildiği gibi 14 Ocak 2011 devrim günü değil, asıl devrim 17 Aralık 2010’da gerçekleşti." ifadelerini kulandı.



Devrimin 17 Aralık 2010’da Sidi Buzid’den başladığını vurgulayan Said, şöyle devam etti:



"Muhammed Buazizi’nin kendisini yaktığı tarih olan 17 Aralık'ta başlayan devrim, Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin kaçtığı 14 Ocak 2011’e kadar sürdü. Devrim Sidi Buzid’de patladı fakat maalesef daha sonraki süreçte halkın iradesinin dışına çıkarak kontrol altına alındı." Tunus’ta Aralık 2010'da başlayan ve Yasemin Devrimi olarak adlandırılan süreçte Tunuslular sokağa döküldü.