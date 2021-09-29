Dünya basınında bugün | ABD Hazine Bakanı, Kongre'yi 18 Ekim için uyardı

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde kaos dolu Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından Savunma Bakanlığı'ndan isimlerin Senato'da verdiği ifadeler yer aldı. ABD Genelkurmay Başkanı, Başkan Joe Biden'ın açıklamalarına ters düşerek, Afganistan'da asker bırakmayı tavsiye ettiklerini söyledi. ABD bir yandan da Kongre'deki bütçe görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle hükümetin kapanması riskiyle karşı karşıya. Rusya'da Soruşturma Komitesi, hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni hakkında yeni bir dava açtı.

29 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | “Ordu, Biden’a Afganistan’da asker bırakmayı tavsiye etmiş”

ABD Savunma Bakanlığı liderleri, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Joe Biden’ın daha önce yaptığı açıklamaların aksine, kendisi ve diğer komutanların Afganistan’da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini açıkladı. İfade sırasında, Milley böyle bir tavsiye olmadığını daha önce söyleyen ABD Başkanı’nın yalan söyleyip söylemediği sorusuna yanıt vermekten kaçındı. Milley, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin “Lojistik başarı ancak stratejik başarısızlık” ifadesini kullandı.

The Wall Street Journal | Warren, Fed Başkanı’nın “tehlikeli” olduğunu söyledi; ikinci döneme karşı çıktı

ABD’de Demokrat Senatör Elizabeth Warren, FED Başkanı Jerome Powell’ın ikinci bir dönem daha başlangıç yapmasına karşı olduğunu söyledi. Warren, Powell’ın ekonomik krizden sonra uygulanan finansal düzenlemeleri hafifletme girişimlerinin yanlış olduğunu savundu.

The Financial Times | ABD Hazine Bakanı Yellen uyardı: ABD, 18 Ekim itibariyle parasız kalabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı. Yellen, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğinin tahmin edildiğini aktardı. Yellen, bu tarihten sonra ulusun tüm taahhütlerini yerine getirmeye devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunun altını çizdi.

The Independent: Boris Johnson, yakıt krizinde kilit işçilere öncelik vermeyi reddediyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, sağlık ve bakım çalışanlarının kuyrukta kalmalarının hayatları riske atacağı yönündeki uyarılara rağmen, yakıta öncelikli erişim hakkı verilmesi yönündeki ricaları reddetti. Yakıt krizi konusundaki sessizliğini bozan başbakan, durumun düzelmekte olduğu konusunda ısrar etti ve sürücüleri panikle benzin satın almayı bırakmaya çağırdı.

The Guardian: Starmer, Corbyn dönemini reddederken Tories'i "ormanda kaybolmakla" suçluyor

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in mirasını reddediyor ve konferans konuşmasında hükümeti "ormanda kaybolmakla" suçluyor. Starmer, ihtiyacı olan herkese ruh sağlığı tedavisi sağlayacağına ve çocuklara ve gençlere yönelik akıl sağlığı merkezleri oluşturacağına söz veriyor.

Le Figaro | Çin-ABD: Tehlikeli karşılaşma

ABD-Çin ilişkilerini ele alan Le Figaro, iki rakip dünya gücünün Asya Pasifik bölgesinde silahlanma sürecinde olduğunu, bu durumun askeri eylem risklerini artıracağı değerlendirmesini aktardı. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasına Çin’den tepki gelmişti. Çin, ABD’nin nükleer denizaltı teknolojisini iki ortağıyla Asya-Pasifik bölgesini hedef alarak paylaşma kararının bölgedeki mevcut dengeleri bozacağını, silahlanma yarışını teşvik edeceğini belirtmişti.

The Moscow Times | Rusya’da Navalni’ye karşı yeni dava

Rusya Soruşturma Komitesi, muhalif lider Aleksey Navalni’ye ve ekibinden sekiz kişiye yeni bir dava açtı. Aşırıcı örgüt yönetmekle suçlanan hapisteki Navalni, suçlu bulunursa 10 yıl daha ceza alabilir. Navalni ve ekibi, “Yolsuzluk Karşıtı Vakıf” (FBK) kurmakla suçlanıyor. Vakıf, haziran ayında Rusya’da “aşırıcı örgüt” olarak sınıflandırılmıştı.