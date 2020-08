Dünya basınında bugün | ABD halkı, geçmişini sorguluyor

T24 Dış Haberler

New York Times, ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemlerde protestocuların yıktığı heykellere dikkat çekerek, insanların tarih üzerine tekrar düşünmeye başladığını ifade etti. Albuquerque'de karşı protestocular bir kişiyi vurdu. Britanya'da futbolcu Marcus Rashford'un başlattığı kampanya Başbakan Boris Johnson'ı politika değişikliğine zorladı.

17 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rashford bedava yemek konusunda Başbakan'ı 'U dönüşü' yapmaya zorladı

Britanya’da hükûmete kendi çocukluğundan örnekler verdiği mektup yazan 22 yaşındaki forvet Marcus Rashford, yoksul çocuklara bir öğün ücretsiz yemek kuponu verilmesi uygulamasının yaz tatili boyunca devam etmesini sağladı. Hükûmet daha önce yaptığı açıklamada 6 haftalık tatil boyunca yardımın durdurulacağını açıklamıştı. "Başbakan, Koronavirüs salgını nedeniyle, çocukların ve ebeveynlerin yaz boyunca görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını anlıyor" diyerek 120 milyon pound değerindeki yardım pakedinin onaylandığını duyurdu. İngiliz futbolcu ise kararın ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimize bakın. Bu 2020’nin İngiltere’si!" ifadelerini kullandı. Öte yandan hükûmetin bu konuda ancak Rashford’un çabalarıyla hareket etmesi tepki çekti.

The Independent | Düşük dozlu steroid Covid-19 tedavisinde dönüm noktası olabilir

Uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Covid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü.Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

Ucuz olması nedeniyle ilacın yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkeler için de yararlı olacağı belirtiliyor.

New York Times | Geçmiş üzerine tekrar düşünmek, her seferinde bir heykelle

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden günler sonra protestocular ırkçılığı sembolize ettiğine inandıkları heykelleri yıkmaya başladı. Oregon eyaletinin Portland eyaletinde bazı protestocular ABD'nin kurumlarından eski Başkan Thomas Jefferson'un heykelini yıktı. NYT'nin aktardığına göre Jefferson'ın 600'den fazla kölesi vardı. New Mexico eyaletinin Albuquerque eyaletinde protestocular, Amerikan yerlilerini sürgün eden Juan de Onate'nin heykelini devirmeye çalıştı. Karşı protestocular eylemi durdurmaya çalıştı ve bir kişi vuruldu. Virginia'nın Richmond kentinde Kristof Kolomb'un heykeli sprey boya ile boyandı, yakıldı ve göle atıldı.

The Washington Post | Silahlı saldırı protestolarda korku yarattı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde polis şiddeti ve sistematik ırkçılığı karşı gerçekleştirilen protestolara silahlı milisler müdahale etti. Polis, eski bir şehir konseyi adayını bir protestocuyu vurduğu şüphesiyle gözaltına aldıklarını duyurdu. Pazartesi günü kentte protestocular şu anda dünyanın birçok farklı noktasında olduğu gibi eski bir heykelin devrilmesi talebinde bulundu. Salı günü protestocular tekrar İspanyol 'istilacı' Juan de Oñate'nin heykelinin etrafında toplandı, ancak bu sefer karşılarına 'New Mexico Yurttaş Korumalar" isimli bir milis grup çıktı. The Washington Post'un aktardığına göre grup, heykelin yıkılmasının belediye bütçesinin azalmasına sebep olacağını düşündüğü için olaylara müdahale etti. Protesto sırasında çekilen görüntülere göre 31 yaşındaki Steven Baca'nın bir kadını yere ittiği, daha sonra protestocular onu kovalayınca da silah çekip birini vurduğu görülüyor. Vurulan adamın yaralandığı ifade edildi. 'New Mexico Yurttaş Korumalar"ın üyeleri Baca'yı ve kurbanı tanımadıklarını iddia etti ve sadece olayların gerginleşmesini önlemek için oraya gittiklerini iddia etti. Eyalet yetkilileri ise bu iddialara karşı çıktı.

Moscow Times | Putin'in reformları için oylama yapılmadan önce Rusya yeni anayasaları satmaya başladı

Rusya'da kitapevleri henüz oylama yapılmadan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ek yetkiler verecek anayasa değişiklerini içeren anayasa kitapçıları satmaya başladı. Anketlere göre halkın çoğunluğu değişikliklere destek veriyor.

Le Monde | Esad yönetimi Sezar yasasının baskısı altında

ABD’nin Suriye’de Esad yönetiminin insan hakları ihlallerine karşılık savunma bütçesine eklediği Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası bugün yürürlüğe giriyor. Yasanın kapsamındaki yaptırımlar Esad hükümetini destekleyen ülke, kurum, kişi, şirketleri engellemeyi Suriye’yi ekonomik açıdan yalnızlaştırmayı amaçlıyor.

Al Jazeera | Hindistan Çin sınırında çatışma: 20 Hint askeri öldü

Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, çatışmada aralarında 1 subayında bulunduğu 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Bu, son 45 yılda iki ülke arasında yaşanan en şiddetli çatışma oldu.