Dünya basınında bugün | "ABD Esad'ın görevde kalmasını kabul etti"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

İngiltere basını anlaşmasız bir Brexit olasılığının tekrar gündeme gelmesiyle May'in hazırlıklarını manşetlerine taşıdı.

ABD gazetelerinin ilk sayfalarında Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine yaptığı müdahale ile ilgili ortaya çıkana yeni gelişmeler yer aldı.

Al Arabiya ise manşetine taşıdığı haberde ABD'nin Esad'ın görevde kalmasına izin vereceğini, ancak ülkeye destekte bulunmayacağını belirtti.

The Guardian | May anlaşmasız bir Brexit hakkındaki uyarılarını yoğunlaştırıyor

The Guardian'ın manşetine taşıdığı haber önümüzdeki günlerde İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından yapılması beklenen açıklamalardan bahsediyor. Habere göre May önümüzdeki günlerde siyasetçiler tarafından sıkça karşı çıkılan Brexit anlaşması kabul edilmezse ve ülke anlaşmasız bir Brexit yaparsa sonuçlarının neler olacağı hakkında açıklamalar yapacak.

Financial Times | Raporların ortaya çıkardığı "derin" problemlerin ardından Denetçileri köklü değişimler bekliyor

FT'nin manşetine dünyanın 4 büyük muhasebe şirketiyle (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young ve Klynveld Peat Marwick Goerdeler) ilgili yapılan bir raporu taşıdı. Gözlemci bir örgütün hazırladığı bu raporda 4 şirkette birçok usülsüzlük olduğunu belirtmişti. Habere göre raporu hazırlayan örgüt bu 4 şirketi denetleyen bir konsey kurulmasını önerdi.

The New York Times | Rusya'nın seçim girişimleri Afrika kökenli Amerikalıların oyuna odaklıydı

NYT'nin manşetine taşıdığı haber Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine yaptığı iddia edilen müdahalenin çoğunlukla Afro- Amerikalı seçmene yönelik olduğundan bahsediyor. Habere göre Rusya siyah Amerikalıların oyunu etkilemek için sosyal medyayı kullandı.

The Washington Post | Genleri düzenlenmiş çiftlik hayvanları geliyor

Haberde bilim adamlarının viruslere dayanıklı domuzlar, cinsiyeti ne olursa olsun erkek gibi görünen inekler, daha kaslı kuzular yetiştirmeye çalıştığından ve bunun hayatımızı gelecekte nasıl etkileyeceğinden bahsediliyor.

Wall Street Journal | Yatırımcılar büyümeden korktuğu için Dow Industrials'ın hisseleri 508 puan değer kaybetti

WSJ'nin haberine göre ABD hisseleri Dow Industrials ile birlikte değer kaybetti çünkü yatırımcılar ekonomik büyümenin yavaşlamasından rahatsız.

Le Monde | İklim: COP24’den düşük beklentiler

Le Monde'un manşetine taşıdığı haberde şunlar öne çıktı: Polonya’da gerçekleşen 24. Küresel İklim Zirvesi 15 Aralık’ta tamamlandı. Paris Anlaşmasının görüşüldüğü zirveye 196 ülke katıldı. Varılan sonuca göre 2020’de Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi planlandı. İklim değişikliğine karşı ülkeler arası iş birliği içinde hareket edilmesine karar verildi. Filozof Dominique Bourg, nüfusun bilinçlenme sürecinin ve politikanın durgunluğunun altını çizdi.

Die Welt | SPD (Alman Sosyal Demokrat Parti) Thilo Sarrazin'in ihracı için üçüncü defa süreç başlattı

Die Welt'te yer alan habere göre SPD Alman Federal Bankası eski yönetim kurulu üyesi ve SPD üyesi Thilo Sarrazin'in partiden ihraç edilmesi için üçüncü defa süreç başlattı

Al Arabiya | ABD Esad'ın Suriye'de kalmasını kabul ediyor ancak yardımda bulunmayacak

Habere göre ABD Suriye'de rejim değişmediği veya Esad rejiminin tutumu değişmediği sürece ülkeye yardım yollamayacak.