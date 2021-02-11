Dünya basınında bugün | "ABD'deki Kongre baskınında bazı üst düzey yetkililer ucu ucuna kurtulmuş"

ABD'de Donald Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil süreci duruşmalarında dün 6 Ocak Kongre binası baskınından daha önce hiç paylaşılmamış görüntüler gösterildi. Fransa’da iklim için vatandaşlık konseyinin belirlediği maddelerden yola çıkarak hazırlanan iklim yasa tasarısı bugün bakanlar kuruluna sunulacak. ABD, geçen yıl el konulan bir milyon varilden fazla İran petrolünü sattığını açıkladı.

11 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan Johnson, bina kaplama krizinde “ihanetle” suçlanıyor

Britanya’da hükûmet binalardaki tehlikeli kaplamaların düzeltilmesi için 3.5 milyar sterlinlik bir bütçe ayırdıklarını açıklarken, belirlenen miktarın yaklaşık yarım milyon yoksul kişinin yaşadığı tehlikeli binaları kapsamadığı öğrenildi. Başbakan. Boris Johnson, ev sahiplerine “ihanetle” suçlandı. İskan Bakanı’nın açıkladığı düzenleme, 18 metre uzunluğundan küçük binaların kaplama krizi bütçesinin dışında tutulduğunu açıkladı. Bu binaların sahiplerine bina kaplamasını yenilemek için düşük faizli kredi seçeneği sunuldu. Bir grup bu bütçenin dışında bırakılırken Başbakan Boris Johnson geçen hafta yaptığı açıklamalarda “Hiçbir hane kendi sebep olmadıkları güvenlik sorunların büyük bedelini ödememeli” diyerek kaplama krizinin çözüleceğini söylemişti.

The Independent | Başbakan’ın aşıyı kaçıran 2 milyon kişiye çağrısı

Britanya, Koronavirüs aşılama sürecinde İsrail’den sonra en hızlı ilerleyen ülke oldu. Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, aşılama programına göre en yüksek dört risk grubundan birinde bulunup aşı yaptırmayan kişilere çağrı yaptı. Johnson, risk grubundaki kişilerin aşılarını yaptırlamalarını söyledi. Britanya’da AstraZeneca ve Pfizer aşıları uygulanıyor

The New York Time | Daha önce paylaşılmamış görüntüler, Trump destekçilerinin köpürdüğü anları gösteriyor

ABD'de Donald Trump'ın "halkı isyana teşvik" ile suçlandığı azil süreci duruşmalarında dün 6 Ocak Kongre binası baskınından daha önce hiç paylaşılmamış görüntüler gösterildi. Savcı olarak görev yapan azil süreci yöneticileri, Trump'ın aylarca seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için yaptığı girişimleri hatırlattı. Kapitol baskınından görüntüler gösterilirken, savcılar "Trump'ın yalanlarının bu saldırıya sebep olduğunu" ifade etti.

The Washington Post | Kayıtlar ucu ucuna kaçışı gösteriyor

The Washington Post, dün azil süreci yöneticilerinin paylaştığı görüntülerde Kongre'yi basan bazı kişilerin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer üst düzey yetkililere zarar vermeyi planladıklarının kayıtlara geçtiğine dikkat çekti. Gazete, kayıtlarda saldırganların bazı üst düzey yetkililere zarar vermeye yaklaştığının görüldüğünü ifade etti.

Moscow Times | İddia: Yulia Navalnaya, Almanya'ya gitmek üzere Rusya'dan ayrıldı

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'dan ayrılıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

Rusya devlet haber ajansı Interfax ve Alman Der Spiegel, Navalnaya'nın Frankfurt'a gittiğini söyledi.

Interfax'a konuşan kaynaklar Navalnaya'nın Rusya'daki Domodedovo Havalimanı'ndan uçtuğunu ifade etti.

Der Spiegel'e konuşan kaynaklar da Navalnaya'nın Frankfurt'a "özel bir ziyaret" için gittiğini ifade etti.

Navalny, geçen haftalarda Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alınmış, kısa süre sonra da 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnaya, Navalni'nin tedavisi boyunca eşiyle Almanya'da kalmıştı. Çiftin çocuklarının da yurtdışında olduğuna inanılıyor

Le Monde | Fransa’da iklim yasası: Ölçülü bir heves

Fransa’da iklim için vatandaşlık konseyinin belirlediği maddelerden yola çıkarak hazırlanan iklim yasa tasarısı bugün bakanlar kuruluna sunulacak. Yasa tasarısının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çevre konusunda adımlarına dair bir test niteliği taşıdığı, Fransa’da vatandaşların günlük yaşamını da etkileyecek maddeler içerdiği belirtildi.

Al Jazeera | ABD, el koyduğu İran petrolünü sattı

ABD, geçen yıl el konulan bir milyon varilden fazla İran petrolünü sattığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, satıştan elde edilen gelirin “Devlet Destekli Terörizm Mağdurları Fonu”na gittiğini açıkladı. ABD yönetimi, geçen yıl İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere, Tahran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu açıkladı.