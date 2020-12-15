Dünya basınında bugün | ABD'de yüzlerce kişiye Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

T24 Dış Haberler

Pazartesi günü ABD'de farklı eyaletlerde yüzlerce sağlık çalışanına Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı yapıldı. Seçmenler Kurulu, Joe Biden'ı resmen ABD'nin 46. Başkanı seçti. Moskova merkezli Gamaleya Enstitüsü, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin 3. safha klinik denemlerine göre yüzde 91.4 etkili olduğunu duyurdu. Britanya’nın Avrupa Birliği’nden bir ticari anlaşma çerçevesinde ayrılabilmesi için görüşmeler hâlâ sürüyor.

15 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da milyonlarca insan daha en sıkı kısıtlamalarda yaşayacak

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkedeki Koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin bilgi verdi. Matt Hancock, İngiltere’nin başkenti Londra’da vaka artış hızının durmaması nedeniyle en sıkı kısıtlamaların uygulandığı üçüncü kademeye geçileceğini açıkladı. Üçüncü kademede şehirdeki bütün restoran ve işletmeler kapanacak. Hancock aynı zamanda ülkede Koronavirüs’ün bir mutasyonunun tespit edildiğini, virüsün bu durumda daha hızlı yayıldığını söyledi. Öte yandan virüs mutasyonunun “daha öldürücü” olduğuna dair bir veri olmadığını da ekledi.

The Times | Sosyal medya şirketlerine uyarı: Çocukları koruyun ya da büyük cezalarla karşılaşın

Britanya’da hükûmet sosyal medya şirketlerinin çocukları koruyacak önlemler almakta başarısız olmaları durumunda milyarlarca pound ceza ödemek zorunda kalacaklarını açıkladı. Britanya’da sosyal medya şirketlerini düzenlemek için atılan ilk adımda, küresel gelirin yüzde 10’una denk gelecek cezalar öngörüldü. Bütün sosyal medya şirketlerinden terör ve çocuk istismarı gibi yasa dışı içerikleri sistemlerinden kaldırmaları bekleniyor.

New York Times | "İyileşme geliyor": ABD'de aşılamalar başladı

New York Times, ABD'de Koronavirüs pandemisinin en kötü anlarına tanık olan kliniklerin aşılanma sürecinin başlatmasıyla umutla dolmaya başladığını bildirdi. Pazartesi günü ABD'de farklı eyaletlerde yüzlerce sağlık çalışanına Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı yapıldı.

The Washington Post | Seçmenler Kurulu, Biden'ın zaferini resmileştirdi

ABD'de Seçmenler Kurulu oylarının kullanılması ve Demokrat ikilinin 270 oyu geçmesiyle Joe Biden resmen ABD'nin 46. Başkanı seçildi.

Ülkenin en yüksek nüfuslu eyaleti California'nın 55 Seçmenler Kurulu oyunu kullanmasının ardından Biden-Harris ikilisi 270 Seçmenler Kurulu oyunu geçti.

Oylamanın Biden lehine 306'ya 232 sonuçlandığı belirtildi. 2016'da Donald Trump da Demokrat aday Hillary Clinton'ı bu farkla yenmiş ve sandıktan tulum çıkardığını söylemişti.

Memleketi Wilmington, Delaware'de bir konuşma yapan Biden, "Amerika'nın ruhu için verilen savaşta demokrasi kazandı" dedi ve ekledi; "Şimdi temiz bir sayfa açıp tarih boyunca yaptığımız gibi birleşip daha iyiye gitme zamanı".

13 dakikalık konuşması boyunca sık sık "birlik" vurgusunda bulunan Biden, Trump'ın seçim sonuçlarını çevirmek için yaptığı baskılara rağmen ABD'nin demokratik kurumlarının başarılı olduğunu ifade etti.

Biden sözlerine, "Bu ülkede demokrasi ateşi uzun süre önce yandı. Artık bir pandeminin veya gücünü kötüye kullananların da o ateşi söndüremeyeceğini biliyoruz" şeklinde devam ettti.

Moscow Times | Geliştirici doğruladı: Rusya'nın Sputnik-V aşısı %91.4 etkili

Moskova merkezli Gamaleya Enstitüsü, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin 3. safha klinik denemlerine göre yüzde 91.4 etkili olduğunu duyurdu.

Rus devletine ait Gamaleya Enstitüsü, ellerindeki verilerin gönüllüler iki dozluk aşının ilk dozunu yaptırdıktan 21 gün sonra alındığını uyurdu.

Yeni açıklanan oran, geçen haftalarda açıklanan %96.2'ye kıyasla neredeyse %5 daha az.

Gamaleya Enstitüsü, aşı gurubundaki hiç kimsenin Koronavirüs'ü ağır geçirmediğini, plasebo grubundaki 20 kişinin ise hastalığı ağır geçirdiğini bildirdi.

Enstitü, ellerindeki verileri yakında hakemli bir dergide yayımlayacaklarını bildirdi.

Le Monde | Brexit’te anlaşmasız seçeneği elemek için son çabalar

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden bir ticari anlaşma çerçevesinde ayrılabilmesi için görüşmeler hâlâ sürüyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başta “son gün” olarak belirlenen geçtiğimiz pazar, görüşmeleri uzatma kararı aldı. Brüksel kaynakları görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtse de Johnson, kabinesine “anlaşmasız ayrılık” seçeneğine hazırlıklı olmaları mesajı verdi. Öte yandan Britanya, anlaşmasız ayrılığın ekonomide yaratacağı hasarı da göz önünde bulunduruyor.

Al Jazeera | Lübnan’da yargıç Beyrut patlamasında sorgulamak istediği siyasetçilerle karşı karşıya

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Ağustos ayında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan liman patlamasının ardından yargıç Fadi Sawan, patlamadan sonra istifa eden Başbakan Hassan Diab ve üç eski bakanı da sanık olarak ifadeye çağırdı. Yüksek rütbeli siyasetçiler ifadeye gitmeyi reddederken yargıç çağrısını yineledi. Limanda binlerce ton amonyum nitratın bekletilmesine göz yuman hükûmetin sorumluluğuna ışık tutmak isteyen yargıcı Beyrut Barosu da desteklediğini açıkladı.