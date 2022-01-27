Dünya basınında bugün | ABD'de Yüksek Mahkeme senaryoları

T24 Dış Haberler

Prens Andrew, ABD’de jürili yargılama talep etti. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Taliban’ın kontrol ettiği Afganistan’dan 173 kedi ve köpeğin tahliyesine kişisel olarak onay verdiğini gösteren kanıtların ortaya çıkmasıyla bir kez daha yalan söylemekle suçlanıyor. Dokuz hakimli ABD Yüksek Mahkemesi'nin üç liberal hakiminden biri olan Stephen G. Breyer'in emekli olacağı belirtildi. New York Times, bu vesileyle Başkan Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme'ye siyah bir kadın yargıç atama sözünü tutabileceğini belirtti. ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ittifakına alınmaması yönündeki talebini reddederek sınırdaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için bir kez daha çağrı yaptı.

27 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Prens Andrew, ABD’de jürili yargılama talep etti

Prens Andrew’un avukatlarının mahkeme için hazırladığı belgelere göre, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein’in suç ağının bir parçası olduğunu reddeden York Dükü, Virginia Giuffre’a reşit değilken cinsel saldırıyla suçlandığı davanın jürili bir şekilde görülmesini talep etti. Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell tarafından Prens Andrew’la tanıştırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını belirtiyor.

The Independent | Johnson, Afganistan’dan evcil hayvanların tahliyesine ilişkin yalan söylemekle suçlanıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Taliban’ın kontrol ettiği Afganistan’dan 173 kedi ve köpeğin tahliyesine kişisel olarak onay verdiğini gösteren kanıtların ortaya çıkmasıyla bir kez daha yalan söylemekle suçlanıyor. Johnson, Britanyalı bir yardım kuruluşunun kedi ve köpekleri tahliye etmesine izin vermediğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı’na ait mailler ise bunun tersini gösteriyor.

New York Times | Hakim Breyer, Yüksek Mahkeme'den emekli olacak

Dokuz hakimli ABD Yüksek Mahkemesi'nin üç liberal hakiminden biri olan Stephen G. Breyer'in emekli olacağı belirtildi. New York Times, bu vesileyle Başkan Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme'ye siyah bir kadın yargıç atama sözünü tutabileceğini belirtti.

Birçok kişi, 83 yaşındaki Breyer'ın Kongre hala Demokratların kontrolündeyken emekli olmasını istiyordu. Böylece Biden, yine liberal bir aday gösterip Kongre'den geçirebilecek. Yüksek Mahkeme'de şu an 6 muhafazakar ve sadece 3 liberal hakim bulunuyor. Breyer'in yerine de bir muhafazakarın geçmesi ihtimali Demokratları Yüksek Mahkeme'nin dengesinin iyice bozulacağı konusunda endişelendiriyordu.

eKathimerini | Evdeki endişeler nedeniyle Başbakan kritik Belgrad ziyaretini erteledi

Yunanistan'da kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki durumla ilgilenmek için kritik Sırbistan ziyaretini erteledi. Miçotakis, Belgrad'da Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına katılacaktı. Atina, Yunanistan-Sırbistan arasındaki ilişkileri iyileştirmeye büyük önem veriyor.

Moscow Times | ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna taleplerini reddetti; diplomatik yol haritası sundu

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ittifakına alınmaması yönündeki talebini reddederek sınırdaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için bir kez daha çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın talepleri ile ilgili olarak Moskova'ya ilettikleri yazılı cevapları hakkında ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi.

ABD de NATO da yazılı cevaplarını halka açmasalar da, ikisi de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi yapılmaması yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi.

Blinken, "Ayakta tutmaya ve savunmaya bağlı olduğumuz temel prensipler olduğunu açıkça belirtiyoruz. Buna Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra onlara güvenlik konusunda kendi kararlarını verme hakkı tanımak da dahil" dedi.

Stoltenberg de NATO'nun potansiyel yeni üyelere yönelik "açık kapı politikasının" kendileri için temel bir prensip olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'ya aynı zamanda diplomatik çözüm için bir yol haritası sunduklarını ifade etti.

Stoltenberg de yazılı cevapta Rusya'yla siber saldırı ile mücadele gibi bazı alanlarda iş birliği yapılabileceğini yazdıklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri, tarafların aynı zamanda daha saydam olmasını ve askeri tatbikatlar konusunda birbirini bilgilendirmesini talep etti.

Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.

Le Monde | Afrika’nın batısında darbeler sarmalı

Son aylarda Mali ve Gine’de olduğu gibi Burkina Faso’da da bu hafta gerçekleşen darbeyle, Cumhurbaşkanı Kabore görevden alındı. Ordu, hükûmetin saldırılar düzenleyen cihatçı gruplar karşısında yönetim kapasitesinden yoksun olduğunu belirtti. Afrika ülkelerindeki darbeleri kınayan Fransa’nın bu ülkelerdeki yoğun askeri varlığının “rahatsız edici” bir durum olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Al Jazeera | Katar Dışişleri Bakanı, İran’a gidecek

Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani’nin bugün Tahran’a giderek üst düzey İranlı yetkililerle bölgesel meseleleri görüşmesi bekleniyor. Katar’ın resmi haber ajansı QNA’nın aktardığına göre, Al Thani, İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek “bölgedeki ortak endişe unsurlarını” değerlendirdi. Katar, bölgede gerilimin düşürülmesi ve 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesinin savunucuları arasında yer alıyor.