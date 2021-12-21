Dünya basınında bugün | ABD'de yeni vakalar arasında dominant varyant Omicron

T24 Dış Haberler

Şili'de eski öğrenci lideri solcu Gabriel Boric, 35 yaşında ülkenin en genç devlet başkanı oldu. Britanya’da Omicron varyantının hızla yayılışı ve günlük vakaların rekor seviyelere çıkmasına rağmen, Başbakan Boris Johnson’dan önlem amaçlı yeni kısıtlamaların getirilmesine dair bir karar çıkmadı. Noel'e dört gün kala ABD'de Koronavirüs vakalarında ciddi bir artış görülüyor ve şehirlerde test yaptırmak için büyük sıralar oluşuyor. Ülkede yeni vakalar arasında dominant varyant Omicron oldu.

21 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Şili’nin yeni solcu başkanı: Ülkeyi birleştireceğim

Şili'de eski öğrenci lideri solcu Gabriel Boric, 35 yaşında ülkenin en genç devlet başkanı oldu. Boric, zafer konuşmasında Şili’yi birleştirmeye, küçük bir grubun ayrıcalıklarıyla mücadele etmeye, yoksulluk ve eşitsizliği çözmeye söz verdi. Boric, aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast karşısında seçimin ikinci turunda oyların yüzde 56’sını almıştı. Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

The Independent | Boris Johnson, Covid kısıtlamaları kararını erteledi

Britanya’da Omicron varyantının hızla yayılışı ve günlük vakaların rekor seviyelere çıkmasına rağmen, Başbakan Boris Johnson’dan önlem amaçlı yeni kısıtlamaların getirilmesine dair bir karar çıkmadı. Hükümete salgınla ilgili danışmanlık yapan bilim kurulu, önlem alınmazsa günlük vaka sayılarının milyonlara ulaşabileceğini söylemişti.

New York Times | Alarmlar varyant nedeniyle çalarken yetkililer hızına yetişmeye çalışıyor

ABD'de yeni vakalar arasında Omicron, dominant varyant haline geldi. Ülkede insanlar Noel için seyahat planları yaparken yetkililer vaka sayılarındaki artışla mücadele etmenin yollarını arıyor.

The Washington Post | Biden, virüs mesajında sınav verecek

Noel'e dört gün kala ABD'de Koronavirüs vakalarında ciddi bir artış görülüyor ve şehirlerde test yaptırmak için büyük sıralar oluşuyor. The Washington Post, salı günü konuşma yapacak olan ABD Başkanı Biden'ın ABD halkını Omicron'a karşı kendilerini korumaya ikna etme sınavı vereceğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya, ABD ile "acilen" masaya oturulmasını istedi; NATO aktivitelerine "askeri karşılık" uyarısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'dan güvenlik garantileri alınması için ABD'ye masaya oturma çağrısı yaparken Kremlin'in silah kontrol müzakerecisi de "Moskova'nın bamteline bastırılırsa askeri karşılık verilebileceğini" belirtti.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak için taleplerini içeren bir liste yayımladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, "Acil olarak cevaplara ihtiyacımız var çünkü durum çok ciddi ve daha da karmaşıklaşabilir" dedi.

Rusya'nın askeri güvenlik delegasyonuna liderlik eden ve Viyana'daki silah kontrolü görüşmelerinde başmüzakerecisi olan Konstantin Gavrilov ise NATO'nun "tehditkar" aktivitelerine askeri karşılık verilebileceğini dile getirdi.

Gavrilov, "NATO'daki herkes tüm gücüne rağmen sağlam siyasi adımlar atılması gerektiğini biliyor. Öbür alternatif Rusya'nın askeri-teknik veya askeri bir karşılık vermesi" diye konuştu.

Le Monde | Omicron: Avrupa yeni bir dalgayla karşı karşıya

Avrupa ülkelerinde Koronavirüs’ün beşinci dalgası henüz aşılamamışken Omicron varyantının yarattığı tehdidin hızla ilerlediği belirtildi. Omicron varyantının bulaşıcılığının “endişe verici” olduğu belirtilen haberde, çeşitli Avrupa ülkelerinin kısıtlamaları yeniden değerlendirdiği belirtildi. Fransa’da hükümet, aşı sertifikasına ilişkin stratejisini derinleştirmek ve okul tatilini uzatmak seçenekleri üzerinde duruyor.

Al Jazeera | BM Genel Sekreteri, Lübnan’a desteği yineledi; zamanında seçim çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan’da üst düzey siyasetçilerle, din adamlarıyla görüştü ve Beyrut’ta geçen sene meydana gelen patlama alanını ziyaret etti. Ağır bir ekonomik krizin yaşandığı Lübnan’a BM’nin desteğinin devam ettiğini belirten Guterrres, ülkede gelecek yıl planlanan genel seçimin yapılması çağrısında bulundu. Uluslararası toplum, Lübnan’ın gereksiz harcamayı durdurmak, yolsuzluk karşıtı ve şeffaflık amaçlı mekanizmaları kurmak amacıyla ekonomik ve yapısal reformlar uygulaması gerektiğini söylüyor.