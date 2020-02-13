Dünya basınında bugün | ABD'de yargıya müdahale tartışması endişe yarattı

T24 Dış haberler

Londra'da ilk kez bir yeni tip Koronavirüs vakasının tespit edilmesi ülkede paniğe sebep oldu. Britanya olası bir salgını önlemek için önlem almaya çalışıyor. ABD'de Adalet Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan Roger Stone'un davasına müdahale etmesi tartışma yarattı. Orta Doğu basınında "ABD askerleriyle Suriye ordusu arasında çatışma" manşetleri yer aldı.

13 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Londra’da ilk Koronavirüs vakası görüldü; Britanya daha fazlasına hazırlık yapıyor

Başkent Londra’da ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülmesinin ardınan sağlık yetkilileri vatandaşların daha fazla vakaya hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Britanya’da vaka sayısı 9’a yükseldi. Londra’da test sonuçları pozitif çıkan kişinin Londra’da yaşayan Çinli bir kadın olduğu ortaya çıktı. Kadının yakın zamanda Çin’den geldiği kendinde hastalık belirtileri fark ettikten sonra hastaneye başvurduğu belirtildi. Epidemoloji uzmanı Robin Thompson, bir ulaşım merkezi olan Londra’nın özellikle toplu taşımasının virüsün yayılmasında etkili olabileceğini söyledi.

The Times | Boris Johnson’dan teknoloji şirketleriyle savaşı yumuşatma adımı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, özellikle kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunması gibi alanlarda yapılan hatalara yönelik yaptırımlarda geri adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlarla yapılan bir toplantıda teknoloji devlerinden gelecek tepki göz önünde bulundurularak sosyal medya şirketlerine yönelik cezaların ertelenmesi kararı alındı. Kişisel verilerin korunması gibi alanlarda mağdur olanlar ise hükümetin bu kararına tepki gösterdi.

The New York Times | Stone davasından sonra savcılar Trump'tan baskı görmekten korkuyor

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasının azaltılması için Adalet Bakanlığı'nın yaptığı müdahalenin bakanlıkta yaşanan değişimi gözler önüne serdiğini ifade etti. NYT'nin haberine göre Adalet Bakanlığı'nda yaşanan bu değişimler savcıları endişelendiriyor.

The Washington Post | Koronavirüs vakalarının çoğu hafif

The Washington Post gazetesi, Çin'de şu ana kadar binden fazla kişiyi öldüren yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) dünyada büyük bir endişe yarattığını zncak bir şeyin gözlerden kaçtığını ifade etti. Gazetenin paylaştığına göre şu ana kadar görülen vakaların yüzde 82'i "hafif" olarak nitelendirdi. Bu durumda virüsü taşıyan kişiye neredeyse hiç medikal müdahale yapılmasına gerek kalmıyor.

Moscow Times | Ruslar Koronavirüs karantina kafeslerinden kaçtı

Çin'den döndükten sonra Koronavirüs taşıyor olma ihtimalleri karşılığında karantinaya alınan 3 Rus vatandaşı, tutuldukları karantina odalarından kaçtı. Karantinadan kaçan Rusların eylemlerinin yasa dışı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çin'den döndükten sonra boğazı ağrıdığı gerekçesiye karantinaya alınan 32 yaşındaki bir kadın, kaçtıktan sonra Moscow Times'a verdiği röportajda üç defa testin negatif çıkmasının ardından detaylı bir plan yaptığını söyledi. Kapıyı "kısa devre yaptırarak" açtığını söyleyen kadın, "Anayasamız özgürlüğün garantisini veriyor. Neden bir kafeste durmak zorunda olduğumu anlamadım" dedi.

Le Monde | Yönetimde zor zamanlar geçiren Macron ekoloji ve güvenlik politikalarına yoğunlaşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve iktidardaki La Republique en Marche partisi özellikle tepki çeken emeklilik reformu adımından bu yana kopuşlar yaşıyor. Emeklilik reformunu cumhurbaşkanlığı süresinin ‘zor zamanlarından biri’ olarak nitelendiren Macron, görevinin son döneminde kabinesini ekoloji politikaları, iklim değişikliğiyle mücadele ve güvenlik politikalarına öncelik verecek şekilde hazırlama kararı aldı.

Al Arabiya | ABD askerleriyle Suriye ordusu arasında çatışma

ABD askerleri ve Suriye Ordusu arasında kontrol noktasında yaşanan çatışmanına ardından ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonu durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Suriye ve Türkiye medyasının bir kişinin öldüğünü belirttiği çatışmanın ardından ABD’nin Haseke’de savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Koalisyon ise hava saldırısına ilişkin bir açıklama yapmadı.