Dünya basınında bugün | "ABD'de testlerin sayısı arttı ama isteyen yok"

T24 Dış Haberler

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve resmi önergelere göre yapabilecekleri belirtilse de bazı hastanelerin Covid-19 salgını nedeniyle sezaryen doğumları reddettiği ortaya çıktı. New York Times'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çalışanlarını kendi işleri için kullandığı iddiaları ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Rusya'da yeni tip Koronavirüs vakası sayısı 280 bini aştı. Washington Post, ABD'deki test sayısının arttığını söylerken talebin azaldığını bildirdi.

18 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs temas takibi sisteminde kaos tepkilere neden oldu

Britanya’da hükûmet “hata üstüne hata yapmakla” suçlanıyor. Dün Ulusal Sağlık Sistemi için temas takip görevlisi olarak başvuranların görevleri, “Yeni bir uygulama üzerinde çalışılıyor” denilerek askıya alındı. 17 bin görevli işe alınacak denilirken Guardian’ın gördüğü maillere göre işe alan şirket sürecin durdurulduğunu açıkladı. Gecikmenin nedeni hükûmetin hazırladığı temas takip uygulaması yerine başka bir uygulama planlanması olarak belirtildi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Guardian’a görülen mailin “yanlış ve kafa karıştırıcı olduğunu” söyledi.

The Independent | Hastaneler sezaryen doğum talebini reddediyor

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve resmi önergelere göre yapabilecekleri belirtilse de bazı hastanelerin Covid-19 salgını nedeniyle sezaryen doğumları reddettiği ortaya çıktı. Birthrights isimli bir sivil toplum kuruluşu, Covid-19 hastalığının normal doğumu tercih eden bir ideolojiye hizmet etmek için bahane haline getirildiğini savundu.

New York Times | Pompeo, yardımcılarını nasıl kullandığına dair yeni sorularla karşı karşıya

New York Times'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çalışanlarını kendi işleri için kullandığı iddiaları ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınıyor. Ocak ayında çeşitli haber kaynaklarına konuşan diplomatlar, hükûmetin kapalı olduğu sırada Pompeo'nun eşinin kendisiyle beraber Orta Doğu ziyaretlerine gittiğini iddia etmişti. Yaz aylarında Kongre, bir muhbirin yaptığı şikayeti incelemeye başladı. Muhbirin ihbarına göre Pompeo, diplomatik güvenlik ajanlarını restorandan yemek almak ve veterinerden köpeğini getirmek gibi kişisel işleri için kullandı. Gazete, geçen hafta iddiayı inceleyen baş dedektifin görevden alınmasının "endişe yarattığını" yazdı.

The Washington Post | Testlerin sayısı arttı, ama isteyen yok

The Washington Post gazetesi, ABD'nin salgının başlamasından 4 ay sonra Koronavirüs testlerini yaygınlaştırmayı başardığını ve artık eyaletlerin kıtlık çekmediğini ancak bu sefer de insanların test yaptırmayı bıraktığını aktardı. Bazı eyaletler, test yapmak gezici ekipler kullanmaya başladı.

Moscow Times | Rusya'da Koronavirüs vakası sayısı 280 bini aştı

Rusya'da yetkililer, pazar günü 9 bin 709 yeni tip Koronavirüs vakası daha tespit ettiklerini duyurdu. Bu vesileyle ülkedeki vaka sayısı 281 bin 752'ye çıktı. Rusya, vaka sayısı olarak salgından en ağır şekilde etkilenen ikinci ülke konumunda.

Le Monde | Doktorlar; dünyanın çekip aldığı göçmenler

Dünyanın en zengin ülkelerin sağlık sistemleri yabancı sağlık çalışanları ile çalışıyor. OECD ülkelerinde doktorların dörtte birinden fazlası doğdukları ülkede çalışmıyor. Fransa’da sağlık çalışanlarının yüzde 16’sı yabancılardan oluşuyor. Çalışmak için başka ülkeye giden sağlık çalışanları daha rahat bir yaşam elde etse de ülkelerindeki meslektaşlarından daha iyi durumda olmuyorlar. Fransa’da yabancı doktorlar daha uzun saatler çalışıyor fakat eşit çalıştıkları insanlardan daha az maaş alıyor.

Al Jazeera | İran, Venezuela’daki petrol yüklerini ABD’den uzak tutmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi deniz kuvvetlerini Karayipler’e yollayıp İran’ın Venezuela’daki yakıt yüklerinin işleyişini bozma ihtimaline karşı atardı. İran bayraklı, milyonlarca dolar değerinde yakıt yüklü 5 tankerin Venezuela’ya yöneldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdan Zarif, ABD’nin bölgedeki hareketlerinin İran’ın Venezuela’daki yakıtına zarar vermesine karşı uyardı.