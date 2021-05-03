Dünya basınında bugün | ABD'de 'sürü bağışıklığı' umudu aşılanmanın hızının düşmesiyle azaldı

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın başbakanlık konutunu yenilemek için bir Muhafazakâr Partili bağışçılardan para alıp almadığı tartışması sürüyor. New York Times, uzmanların aşılanma hızı göz önünde bulundurulduğunda sürü bağışıklığına ulaşılamayacağını söylediğini aktardı. The Washington Post, Afganistan'da ABD güçleri geçen yıl içinde çekildikçe Taliban'ın yollardaki kontrolünü artırmaya başladığını ifade etti.

3 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Üst düzey Muhafazakâr Partili: Johnson, konutunun tadilatında kuralları ihlal ettiyse istifa etmeli

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın başbakanlık konutunu yenilemek için bir Muhafazakâr Partili bağışçılardan para alıp almadığı tartışması sürüyor. Üst düzey bir Muhafazakâr Partili olan Douglas Ross, Johnson’ın söz konusu tadilatta bir kural ihlal ettiyse istifa etmesi gerektiğini söyledi. The Guardian’da yer alan habere göre, Muhafazakâr Parti genelinden farklı bir görüş olan Ross’un açıklamaları Başbakanlığı şaşırttı.

The Independent | Britanya Sağlık Bakanı: Maske ve sosyal mesafe hazirandan sonra da devam edecek

Britanya Sağlık Bakanı Dominic Raab, ülkede maske ve sosyal mesafe kurallarının bir bölümünün gelecek ayda da devam edeceğini söyledi. 21 Haziran itibariyle açılmanın planlandığı ülkede Raab, o günden sonra alınan önlemlerin ne olacağı konusunda çalıştıklarını söyledi. Başbakan Boris Johnson, geçen hafta yaptığı açıklamada 21 Haziran’da tüm kısıtlamaların kalkabileceğini söylemişti.

New York Times | 'Sürü bağışıklığı' umudu aşılanmanın hızıyla azaldı

New York Times, salgının başlarında aşı henüz uzak bir ihtimalken "sürü bağışıklığının" çok konuşulan bir ihtimal olduğu hatırlattı. Gazete ABD'de yetişkinlerin yarısından fazlası en az bir doz aşı olsa da aşılanmanın hızının düşmeye başladığına dikkat çekti. Uzmanların sürü bağışıklığına yakın zamanda ulaşılamayacağını düşündüğü belirtildi.

The Washington Post | Taliban yollardaki kontrolünü artırdı

The Washington Post, Afganistan'da ABD güçleri geçen yıl içinde çekildikçe Taliban'ın yollardaki kontrolünü artırmaya başladığını ifade etti. Gazete, bu sebeple birçok Afgan kasabasının izole olduğunu ve Kabil'in yönetme kabiliyetinin giderek düştüğünü ifade etti.

Moscow Times | Kırgızistan, çatışmalardan sonra Tacikistan'la yapılan ateşkesin başarılı olduğunu söyledi

İki eski Sovyet cumhuriyeti arasında çıkan çatışmanın ardından Kırgızistan, Tacikistan ile alınan ateşkes kararının şu ana kadar bozulmadığını ifade etti.

Taraflar perşembe günü ateşkes kararı almış, ancak çatışmalar cuma ve cumartesi günü de devam etmişti. Ülkenin ulusal güvenlik yöneticileri cumartesi günü ateşkesi güçlendirmek için bir araya gelmişti.

Pazar günü AFP'ye açıklamada bulunan Kırgızistan'ın Ulusal Güvenlik Komitesi'nden bir yetkili, ateşkesin güçlendirilmesinin ardından hiç silah ateşlenmediğini ve sınırdaki durumun "sessiz, huzurlu ve sakin" olduğunu ifade etti.

Tarafların cumartesi günü bir sınır kontrolü protokolü konusunda da anlaştığı ifade edilirken konuya dair detay sunulmadı.

İki Sovyet cumhuriyetinin paylaştığı sınırda sıklıkla çatışmalar yaşansa da geçen hafta görülen uzun zamandır en kanlı olandı. Çatışmalarda aralarında siviller de bulunan en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Le Monde | Fransa’da yerel koşullar altında ulusal açılma planları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki Koronavirüs karantinasının ardından kademeli açılma takvimini açıkladı. Macron, dört aşamalı planın 3 Mayıs’ta başlayıp 30 Haziran’da biteceğini söyledi. Fransa, ülke içinde çeşitli yerlere gidilebilmesi için dijital sağlık sertifikasını ise 9 Haziran’da uygulamaya koyacak.

Al Jazeera | Hamaney, söyleşisi sızan İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kınadı

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, geçen hafta devlet kayıtları için yaptığı söyleşi sızan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ülke içi güç dengeleriyle ilgili söylediği sözleri kınadı. Televizyonda yayınlanan açıklamasında Hamaney, Zarif’in ABD operasyonunda öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yle ilgili eleştirel sözlerini duyduğuna “şaşırdığını ve üzüldüğünü” söyledi. Hamaney “Bu yorumların bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarı, ABD’nin sözlerinin tekrarı” dedi.