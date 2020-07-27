Dünya basınında bugün | ABD'de sokaklar tekrar ısınıyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da tatilcilere Koronavirüs nedeniyle daha çok kısıtlama getirilmesi gündemde. ABD'de protestolar tekrar ateşleniyor. Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı düzenli biçimde artmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'da düştüğü açıklandı.

27 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da tatilciler daha fazla ani önemle karşılaşabilir

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında güvenli seyahat edilecek ülkeler listesinden İspanya’nın çıkarılmasının ardından hükûmet tatilcilere daha fazla yeni kısıtlamanın gelebileceği uyarısında bulundu. İspanya’dan dönen yolculara ani bir kararla 14 gün karantina zorunlu kılınması tatile gidenlerin ve tatil sektörünün tepkisini çekti. Hükûmetin hızlı ve ani kararına tepki gösterilirdi.

The Independent | “Belirsizlik yazı”

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükûmetin ani alınan İspanya seyahat kararını savundu. Bu yazın ‘belirsizliklerle dolu olmasının’ normal olduğunu söyleyen Raab, daha fazla ülkede ani kısıtlamalar olabileceğini belirtti. Öte yandan tatil planı yapanlar, ödeme yapanlar, İspanya’da tatilde olanlar ve tatil organizatörleri hükûmetin ani adımlarına tepkili.

New York Times | ABD'nin hamleleri nedeniyle kargaşa çıkarken şehirler sıkıntıda

ABD'de federal kolluk kuvvetlerinin Portland'da yaptığı müdahaleler sonucunda birçok şehirde tekrar eylemler düzenlenmeye başladı. Birçok yerel yönetim, sistematik ırkçılık ve polis şiddetine yönelik protestoları kontrol altına almayı başarmışken, tekrar yeni eylemlerin başlaması yöneticileri zor duruma soktu. Seattle ve Los Angeles gibi bazı kentlerde protestocular çevreye zarar verdi. Polis, hem barışçıl protestoculara, hem de kamu alanlarına zarar verenlere sert bir şekilde karşılık verdi.

The Washington Post | Aşı denemeleri için en önemli test: Çeşitliliği sağlamak

The Washington Post'un aktardığına göre araştırmacılar, ABD'de siyahların Koronavirüs'ten çok daha ağır şekilde etkilendiğine dikkat çekerek Covid-19 testi denemelerine azınlıkların da dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, "Eğer testler sadece 20'li yaşlarındaki beyaz üniversite mezunlarına yapılırsa istediğimiz sonuçları alamayız" dedi.

Moscow Times | Rusya'nın Koronavirüs vaka sayısı 810 bini geçerek düzenli artışını sürdürdü

Rusya'da pazar günü 5 bin 765 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte 77 kişinin virüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybettiği belirtildi. Bu vesileyle ülkedeki toplam vaka sayısı 812 bin 485'e, ölü sayısı ise 13 bin 269'a yükseldi.

Le Monde | Donald Trump; kampanyayı kurtarmak için son 10 gün

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimi için yeniden seçim kampanyası üzerinde çalışıyor. Trump’ın Demokrat Parti’li rakibi Joe Biden’ın da partisinin sağ kanadının hareketlendirdiği yorumu yapılıyor.

Al Jazeera | İsrail ordusu, bir drone’un Lübnan’a düştüğünü açıkladı

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'da düştüğü açıklandı. Drone’un düşmesine ilişkin yapılan açıklamada herhangi bir bilginin sızdığına dair bir endişe olmadığı belirtildi. Kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.