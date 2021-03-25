Dünya basınında bugün | ABD'de silah kontrolü için girişimler tekrar hızlandı

T24 Dış Haberler

Süveyş Kanalı, Ever Given isimli dev bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu tıkandı. İngiltere’de yapılan bir yerel araştırma, okullarda siyah Karayip kökenli öğrencilerin okuldan atılma oranlarının beyaz öğrencilerden altı kat daha fazla olduğunu gösterdi. ABD'nin Colorado eyaletinde 10 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan sonra hem federal hem de yerel seviyede silah kontrolü için çağrılar tekrar sıklaştı.

25 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de okullarda eşitsizlik: “Etnik azınlık gruplarından öğrencilerin okuldan atılma oranı daha yüksek”

İngiltere’de yapılan bir yerel araştırma, okullarda siyah Karayip kökenli öğrencilerin okuldan atılma oranlarının beyaz öğrencilerden altı kat daha fazla olduğunu gösterdi. The Guardian’ın hazırladığı analiz, İngiltere’de eğitim sistemi içinde etnik azınlıklara yönelik ayrımcı tutuma odaklandı. Uzmanlar, okullarda etnik azınlık gruplardan çocukların “inanılmaz bir adaletsizlikle” karşı karşıya olduğunu söyledi. Düşünce kuruluşları ve aktivistler, okulda atılmanın çocukları suça götüren bir neden olabileceği konusunda uyardı.

The Independent | Süveyş Kanalı’nda küresek tıkanıklığa neden olan gemi

Süveyş Kanalı, Ever Given isimli dev bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu tıkandı. Dünya ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Süveyş Kanalı’nda geçiş tamamen durdu. Kanalın iki tarafında da trafik oluştu.

New York Times | Boulder saldırıda kullanılan silahları yasaklamaya çalışmış

2018 yılında Florida'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıdan sonra birçok bölge kendi silah yasalarını düzenlemeye başlamıştı. Boulder kenti de saldırı şahlarını ve yükse kapasiteli şarjörleri yasaklamaya çalışan şehirlerden biriydi. Şehrin yasağı geçirmesi silah hakları grupları itiraz etti ve eyalet yargıcı yasağı geri çevirdi. Bu hafta Boulder'da bir süpermarkette 10 kişinin öldürüldüğü saldırıda bu yasaklanmaya çalışılan silahlardan biri kullanıldı.

The Washington Post | Silah kontrolü için girişimler tekrar hızlandı

ABD'nin Colorado eyaletinde 10 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan sonra hem federal hem de yerel seviyede silah kontrolü için çağrılar tekrar sıklaştı. Birçok politikacı ve aktivist, "savaş silahlarının" insanların elinde bulunmaması için çağrı yapmaya başladı.

The Moscow Times | Trudeau, Putin'in "korkunç şeylerin arkasında" olduğunu söyledi, Putin'e katil demekten kaçındı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "korkunç şeylerden" sorumlu olduğunu söylese de ABD lideri Joe Biden gibi Rus yöneticiye "katil" demekten kaçındı.

SiriusXM radyosunda The Bridge programına konuk olan Trudeau, "Putin'in birçok korkunç şeyden sorumlu olduğuna eminim, davranışları da bunu göstermeye devam ediyor" dedi.

Trudeau bu davranışlara örnek olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını ve Batılı demokrasilere yapılan siber saldırıları gösterdi.

Kanada lideri, Putin için; "Size bakar ve o an işine ne geliyorsa onu söyler" dedi.

Söyleşiyi gerçekleştiren gazetecinin, "Putin'i bir katil olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak Trudeau, "Elimde bu konuda değerlendirme yapabilecek kadar bilgi yok" dedi.

ABD Başkanı Biden, geçen haftalarda Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söylemiş, Washington-Moskova hattında ipler iyice gerilmişti.

Le Monde | ABD, NATO müttefikleriyle yeniden bağlandı

NATO Dışişleri Bakanları’yla toplantı yaptıktan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Trump dönemindeki gerilimlerin ardından ABD’nin NATO müttefikleriyle ilişkileri “yeniden inşa etme” mesajı verdi. Washingon ve Avrupa Birliği arasında Türkiye, Afganistan ve Kuzey Akım konusunda fikir ayrılıkları sürüyor.

Al Jazeera | BM, Özel Raportör Callamard’ın Suudi yetkiliden ölüm tehditi aldığını doğruladı

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin rapor hazırlayan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın bir Suudi üst düzey yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı. Birlemiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville, geçen hafta Guardian’a konuşan Callamard’ın sözlerinin doğru olduğunu söyledi. Callamard, kendisinin olmadığı bir BM-Suudi heyet toplantısında bir yetkilinin BM tarafına “Callamard’ın dizginlenmes i yoksa hakkından gelineceği” ifadelerini kullandığını aktarmıştı.