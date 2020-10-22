Dünya basınında bugün | "ABD'de seçimlere İran ve Rusya müdahale girişimine dair ilk somut kanıt"

T24 Dış Haberler

Britanya, yabancı evsizleri sınır dışı edecek kararı tartışıyor. ABD'de ulusal güvenlik yetkilileri, İran ve Rusya'nın ABD seçmen kayıt verilerine eriştiğini bildirdi. Öte yandan yeni bir ankete göre ABD’li seçmenin yüzde 72’si seçim sonuçlarının sokaklarda şiddeti körükleme ihtimalinden endişe duyuyor.

22 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da hükûmete, yabancı evsizleri sınır dışı kararı nedeniyle tepki

Britanya’da Brexit geçiş döneminin ardından sunulacak olan göç yasasında yabancı evsizlerin sınır dışı edilmesi maddesi de yer alıyor. Bugün parlamentoya sunulacak olan yeni göç yasasında barınacak bir yeri olmayan kişilerin Britanya’da bulunma hakkı iptal edilebilecek. Yardım kuruluşları bu adımın dezavantajlı grupların yardım isteğinde bulunmasını engelleyeceğini savundu. İçişleri Bakanlığı’nın evsizlerin sınır dışı edilmesinin ne kadar ‘hassas’ bir durum olduğunu bildiği ancak Johnson yönetiminin önceliklerinden birinin sokaklardaki evsiz sorunu olduğu belirtildi.

The Independent | ABD’de seçim sonrası şiddet korkusu

ABD, 3 Kasım genel seçimine yaklaşırken, The Independent için yapılan bir anket vatandaşlardaki kaos korkusunu ortaya koydu. Buna göre ABD’li seçmenin yüzde 72’si seçim sonuçlarının sokaklarda şiddeti körükleyecek olmasından endişe duyuyor.

New York Times | ABD, İran ve Rusya'nın seçim yarışında dengeleri bozmaya çalıştığına dair kanıt buldu

New York Times'ın aktardığına göre ulusal güvenlik yetkilileri, İran ve Rusya'nın ABD seçmen kayıt verilerine eriştiğini bildirdi. Bunun İran ve Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişiminin ilk somut kanıtı olduğu belirtildi. Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe ve FBI Direktörü Christopher A. Wray, İran'ın bu bilgilerle seçmenlere tehditkar e-postalar attığını söyledi.

The Washington Post | Purdue üç suçlamayı kabul edecek

ABD Adalet Bakanlığı ve OxyContin üreticisi Purdue Pharma anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Purdue Pharma 8.3 milyar dolar tazminat ödeyecek ve kendisine yöneltilen üç suçlamayı kabul edecek. Purdue Pharma soruşturması ABD'nin 'Opioid Krizi'nin sembollerinden biri haline geldi. Şirketin insanların opioikd bağımlılığından faydalanarak kâr etmeye çalıştığı değerlendirmelerinde bulunuluyordu. The Washington Post'un aktardığına göre OxyContin sebebiyle sevdiklerini kaybedenlerin çoğu anlaşmayı "yumuşak" buldu.

Moscow Times | Karabağ'da ateşkes arayışında Rusya yeni müzakerelere ev sahipliği yaptı

Dünyanın farklı ülkelerinden Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durması için çağrılar yapılırken Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları, Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

Çatışma halinde olan ülkelerin bakanları cuma günü de ayrı ayrı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. Bakanlar bir üçlü görüşmeyi kabul etmedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova'ya Rusya ile istişare için geldiğini belirtti.

Le Figaro | Paris’te öğretmen cinayetinin ardından: Şimdi ne yapıyoruz?

Fransa’nın başkenti Paris’te derste gösterdiği karikatürlerden sonra hedef gösterilip başı kesilerek öldürülen öğretmenin ardından yas devam ediyor. Düzenlenen anmada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğretmen Samuel Paty’e onur ünvanı verdi. Öte yandan Fransa’da hükûmetin radikal islamla mücadelede atacağı adımları merak ediliyor.

Al Jazeera | ABD’li yetkililer: Rusya ve İran seçmen bilgilerini aldı

ABD istihbarat yetkilileri, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi İran ve Rusya'nın bazı ABD'li seçmenlerin iletişim bilgilerini elde ettiklerini açıkladı.

Yetkililer İran'ı Demokrat Partili seçmenlere tehdit içeren e-mailler göndermekten de sorumlu tuttu. Açıklamayı, Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe yaptı. Ratcliffe seçmenlere seslenerek "E-mail kutunuzda tehditkar ya da manipülatif bir posta görürseniz panik olmayın ve bu bilgiyi yaymayın" dedi.