Dünya basınında bugün | ABD'de seçimin kaderini geçersiz oylar mı belirleyecek?

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde bir kez daha Belarus'taki hükûmet karşıtı protestolar var. Britanya, Covid-19 pandemisi sırasında öğrencilerin okula dönüp dönmemesini tartışıyor. ABD'li The Washington Post, 3 Kasım seçimlerinde salgın sebebiyle birçok vatandaşın oyunu posta yoluyla kullanacağını, geçersiz oyların seçimin sonuçlarına etkisi olabileceğini belirtti. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fransa'dan sonra İspanya ve Birleşik Krallık'ın da Atina'ya fırkateyn desteği vermeye yakın olduğunu belirtti.

24 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Belarus'ta protestocular baskı tehditlerine karşı koydu

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimlerden sonra başlayan protestolar sürüyor. Britanya gazetesi The Guardian, ilk sayfasına hükûmetin orduyu kullanma tehditine rağmen Devlet Başkanı Lukaşenko'yu protesto etmek için sokaklara çıkan Belarusluları taşıdı.

The Daily Telegraph | Başbakan, okula dönüş için velilere yalvardı

Telegraph manşetine Britanya Başbakanı Boris Jonhson'ın Covid-19 pandemisi sırasında öğrencilerin okula dönmesiyle ilgili açıklamasını taşıdı. Johnson, velilere seslendiği konuşmasında "çocukları evde tutmanın geleceklerini kötü etkileyebileceğini" söyledi ve çocukların Covid-19'a yakalanma ihtimalinin "çok düşük" olduğuna dair tıbbi kanıtlar olduğunu savundu.

The New York Times | Sonunda hareketli

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ilk başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde hayat normalleşmeye başladı. Şehirde yaşayanların virüsü bir birine bulaştırma oranı sıfıra yaklaştı. New York Times bugünkü nüshasının ilk sayfasında Vuhan'da bu ay yapılan bir havuz partisinde çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

The Washington Post | Geçersiz sayılan postalanmış pusulaların büyük etkisi olabilir

The Washington Post'un haberine göre ön seçim sürecinde posta yoluyla oy kullanan 534 binden fazla kişinin oyu geçersiz sayıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'de birçok eyalet 3 Kasım genel seçimleri için posta yoluyla oy kullanma imkanlarını genişletti, birçok kişinin pusulasını merkezlere posta yoluyla göndermesi bekleniyor. WaPo, genel seçimlerde de ön seçimlerdeki gibi çok sayıda oyun geçersiz sayılmasının sonuçları doğrudan etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini | Atina deniz keşfi konusunda kırmızı çizgi çekti

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığına göre Fransa'dan sonra İspanya ve Birleşik Krallık da Atina'ya fırkateyn desteği vermeye yakın. Haberde Atina'nın Fransa'dan 12 Rafaele savaş uçağı almak için Paris'le görüşme halinde olduğu da bildirildi. Suda Askeri üssü ile Girit adasında da Yunan ordusu ve müttefik güçlerin askeri varlığını arttırdığına dikkat çekildi.

The Moscow Times | Büyük Belarus protestolarında Lukaşenko'nun istifası talep edildi

Belarus'un başkenti Minsk'in merkezinde toplanan on binlerce kişi, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifa etmesini talep etti.

9 Ağustos'tan bu yana süren eylemlerin en büyüklerinden birinde Bağımsızlık Meydanı'nı muhalefetin sembolü haline gelen kırmızı-beyaz renklerine bürüyen protestocular, "özgürlük" ve "biz affetmeyeceğiz, biz unutmayacağız" şeklinde slogan attı.

AFP'ye konuşan bir protestocu, "Sadece iki talebimiz var: adil seçimler ve şiddetin durması" dedi.

Belaruslu yetkililer daha önce eylemlerin "yasa dışı" olduğunu söyleyerek toplanmalara katılınmaması yönünde uyarıda bulunmuştu, ancak bu protestoları durdurmadı. Belarus devlet televizyonu pazar günü çevik kuvvet ve zırhlı araçların Bağımsızlık Meydanı'na doğru yola çıktığına dair görüntüler yayınlamıştı. Protestocular akşamüstü yağmurun bastırmasıyla dağıldı, polis ile eylemciler arasında büyük olaylar yaşanmadı.

Protestocular dağılmaya başladıktan sonra 15 yaşındaki oğlu Nikolay ile bir helikopterle protestoların gerçekleştiği meydanın üzerinden uçan Lukaşenko, "Fareler gibi kaçtılar" dedi.

Muhalefet pazar günü Minsk'te 100 binden fazla protestocunun bir araya geldiğini ifade etti. Komşu Litvanya'da da halk, protestolara destek için Vilnius'tan Belarus'a uzanan bir insan zinciri kurdu.

Al Jazeera | Yeni Zelanda mahkemesine katilin cami saldırısı için yıllarca hazırlandığı söylendi

15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırarak 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın saldırıları uzun süre planladığı belirtildi. Savcılar, mahkemeye Tarrant'ın bunu öldürdüğü insan sayısını yükseltmek için yaptığını belirtti.