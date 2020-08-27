Dünya basınında bugün | ABD'de sağın gündem "hukuk ve düzen"

T24 Dış Haberler

ABD'de polisin Jacob Blake isimli siyah vatandaşı sırtından 7 defa vurmasının ardından Wisconsin eyaletinde protestolar sürüyor. Beyaz Saray, Blake'in öldürüldüğü Kenosha'ya ek güvenlik güçleri gönderirken ABD'de sporcular ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için karşılaşmalara çıkmamaya başladı. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin üçüncü gecesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık kullandığı "Hukuk ve düzen" söylemi öne çıkarıldı. İsrail, Lübnan sınırında buluna Hizbullah gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

27 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Almanya, ‘gelişme olmadığı için harcanan yazın’ ardından Brexit konuşmalarını ıskartaya çıkarttı

Almanya, gelecek hafta Britanya’yla planlanan Brexit görüşmelerini herhangi dikkate değer bir gelişme olmaması nedeniyle rafa kaldırdı. Brüksel’in bu yazı Brexit konusunda ‘tamamen boşa gitmiş’ olarak gördüğü belirtildi. Avrupa Birliği yetkilileri, Britanya hükûmetinin anlaşmasız ayrılık riskini alacağını düşünüyor.

The Independent | Trump, protestolara müdahale gücü gönderdi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyah vatandaş Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların siyah vatandaş George Floyd’un öldürülmesinden beri sürdüğü ABD’de yeniden alevlenen protestoların ardından ABD Başkanı Donald Trump, protestoların yaşandığı Kenosha kentine ek güvenlik gücü gönderdi.

The New York Times | Cumhuriyetçiler, hukuk ve düzeni savaş narası olarak kullandı

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin üçüncü gecesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık kullandığı "Hukuk ve düzen" söylemi öne çıkarıldı. Cumhuriyetçiler, Jacob Blake'in polis tarafından 7 kez sırtından vurulmasının ardından Wisconsin'de başlayan protestolara dikkat çekerek Demokratların liderliğinde sıkı sık şiddet olayları yaşanacağını iddia etti. Bazı Cumhuriyetçiler muhafazakar tabanına da hitap ederek Biden ile Demokratların "sadece kağıt üzerinde Katolik olduğunu" iddia etti.

The Washington Post | Sporcular Blake'in vurulmasını protesto etti, spor dünyası durdu

ABD'de basketbol, beyzbol ve futbol oyuncuları, polis şiddeti ve sistematik ırkçılığa karşı şu ana kadar attıkları en büyük kolektif adımı atarak Kenosha'da siyah bir adamın polis tarafından 7 defa sırtından vurulması sebebiyle maçlara çıkmadı. Boykot dalgası Jacob Blake isimli vatandaşın vurulduğu Wisconsin eyaletini NBA'de temsil eden Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'le oynayacağı play-off karşılaşmasından önce soyunma odasından çıkmayı reddetmesiyle başladı. Kısa süre içinde iki NBA play-off karşılaşmasının daha ertelenmesine karar verildi. Ulusal Beyzbol Ligi'nde Milwaukee Brewers - Cincinnati Reds, San Diego Padres-Seattle Mariners ve San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers karşılaşması oyuncuların kararıyla iptal edildi. ABD'nin en üst seviye futbol ligi MLS'de gecenin 6 maçından 5'i sporcuların sahaya çıkmayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi. Orlando-Nasville karşılaşması ise küçük bir grup taraftara açık şekilde oynandı. Tenis yıldızı Naomi Osaka da Western & Southern Open'daki yarı final karşılaşmasına çıkmayacağını duyurdu. Osaka, "Atletten önce ben bit siyah kadınım. Ve siyah bir kadın olarak şu anda benim tenis oynamamdan çok daha önemli konulara dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde bir Twitter paylaşımıyla kararını duyurdu.

The Moscow Times | Sibiryalı vali tekrar Koronavirüs kaptı

Rusya Federasyonu'nun Tuva Cumhuriyet'nin Valisi Şolban Kara-ool'un ikinci defa yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Moscow Times'ın aktardığına göre birçok kişi, Kara-ool'un Rusya'da virüse iki defa yakalanan ilk kişi olduğunu belirtti. İlk olarak 3 ay önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören Kara-ool, bu hafta tekrar Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nin valisine zatürre teşhisi konuldu. Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Kara-ool, "İki defa bu şeyden hastalanamayacağına inanıyor gibiydim. Belki de bu sebeple yakalandım" ifadelerini kullandı. 3 ay önce ana şikâyetinin göğüsünde sancı olduğunu belirten vali, bu sefer ana semptomunun "ciddi bir baş ağrısı" olduğunu bildirdi.

Le Monde | Koronavirüs riski altında okula dönüş

Fransa’da öğrenciler bir hafta içinde okula dönecek. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken okula dönüş süreci dünyanın her yerinde olduğu gibi Fransa’da da tartışma konusu oldu.Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer’in bu hafta okullar başlamadan önce alınacak kesin tedbirleri duyurması bekleniyor.

Al Jazeera | İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah bölgelerine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan sınırında buluna Hizbullah gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava saldırısının bir gün önce İsrail’in kuzeyinde Lübnan’dan gelen ateşlere yanıt olarak yapıldığı belirtildi.