Dünya basınında bugün | ABD'de polis, siyah vatandaşı "yanlışlıkla" vurmuş!

Kanada’da hükûmet, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl dondurduğu "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" tamamen iptal ettiğini duyurdu. Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski başbakan David Cameron’ın batan şirket Greensill’in hükûmetin yaptığı Covid-19 yardımlarından faydalanması için lobicilik yapmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. İngiltere, 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantinanın ardından ilk normalleşme adımını attı. ABD'de Polis yetkilileri, Daunte Wright isimli siyah vatandaşı trafik çevirmesinde öldüren polis memurunun şok tabancasıyla gerçek tabancasını karıştırdığını iddia etti.
13 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Eski Başbakan Cameron’ın lobicilik faaliyetleri soruşturulacak
Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski başbakan David Cameron’ın batan şirket Greensill’in hükûmetin yaptığı Covid-19 yardımlarından faydalanması için lobicilik yapmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Bağımsız yürütülecek soruşturma şirketin hükûmetin tedarik zinciri finansmanındaki yerini ve 2018’de danışman olarak görev alan Cameron dahil eski çalışanların iletişimlerini inceleyecek. Hükûmet kaynakları, Johnson’ın bu talebinin Cameron’a “kişisel bir saldırı” olmadığını, toplumun şeffaf bir açıklama duyması gerektiğiyle ilgili olduğunu söyledi.
The Independent | İngiltere’de normalleşme; “Benimki soğuk olsun”
İngiltere, 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantinanın ardından ilk normalleşme adımını attı. İlk etapta bar ve restoranları açık alanları, spor salonları ve berberler açıldı. Açık alanda bir araya gelen insanlar normalleşmenin ilk gününde sosyalleşti.
New York Times | Gerilim yükselirken Minnesota polisi bir adamı daha öldürdü
The Washington Post | Polis yanlışlıkla öldürdüğü belirtildi
ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un öldürüldüğü noktanın 16 kilometre uzağında bir başka siyah vatandaşın trafik çevirmesinde polis tarafından öldürülmesinin ardından eyalette protestolar başladı. Polis yetkilileri, Daunte Wright isimli siyah vatandaşı trafik çevirmesinde öldüren polis memurunun şok tabancasıyla gerçek tabancasını karıştırdığını iddia etti. Yayınlanan videoda Wright'ı vuran memurun "Şok tabancası! Şok tabancası! Şok tabancası!" diye bağırdığı görülüyor. İsminin Kim Potter olduğu açıklanan polis memurunun daha sonra, "Lanet olsun onu vurdum" dediği duyuluyor.
Bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Wright'ın öldürüldüğü Brooklyn Center banliyösündeki polis merkezinin etrafında yine birçok protestocu toplandı.
Floyd'u boğazına diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasının sürdüğü Minneapolis'te polis karşıtı gruplar bir süredir eylemler düzenliyordu.
Moscow Times | Avukatlar: Navalni hapishanede zorla beslenmekle tehdit edildi
Rusya'da Aleksey Navalni'nin tutuklu bulunduğu ceza kolonisindeki yetkililerin 2 haftadır açlık grevinde olan muhalif lideri zorla beslemekle tehdit ettiği belirtildi.
Navalni'nin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan avukatları, "Açlık grevinin ciddiyetini gören hapishane yönetimi onu günlük olarak zorla beslemekle tehdit ediyor" dedi.
Öte yandan Navalni'nin öksürük ve yüksek ateş nedeniyle yatırıldığı ceza kolonisinin hastane kanadından tekrar hücresine döndürüldüğü belirtildi. Avukatları, Navalni'nin hücresine dönmesinden bu yana doktor göremediğini ifade etti.
44 yaşındaki Navalni, yoğun sırt ağrısı ve bir bacağında his kaybı yaşamasının ardından tedavi görme talebiyle açlık grevine başlamıştı. Navalni'nin açlık greve başlamasından bu yana 8 kilo kaybettiği belirtildi.
Le Monde | Fransa aşılama programını genişletti
Fransa’da Koronavirüs’e karşı aşılama programı yavaş ilerlerken kan pıhtılaşması nedeniyle endişelere neden olan AstraZeneca aşısının 55 yaş üstüne uygulanması sürüyor. Daha fazla aşılama yapılabilmesi için Pfizer ve Moderna aşılarının iki dozu arasındaki süre 28 günden 42’ye çıkarıldı.
Al Jazeera | Kanada, Türkiye’ye SİHA parçaları ihracat izinlerini iptal etti
Kanada’da hükûmet, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl dondurduğu "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" tamamen iptal ettiğini duyurdu.
Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau konuyla ilgili olarak “Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada’nın dış politikasıyla da Türkiye’nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle uyuşmamaktadır” dedi. İhracat izni ekimde askıya alınmıştı.