Dünya basınında bugün | ABD'de polis, siyah vatandaşı "yanlışlıkla" vurmuş!

Kanada’da hükûmet, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, geçen yıl dondurduğu "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" tamamen iptal ettiğini duyurdu. Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski başbakan David Cameron’ın batan şirket Greensill’in hükûmetin yaptığı Covid-19 yardımlarından faydalanması için lobicilik yapmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. İngiltere, 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantinanın ardından ilk normalleşme adımını attı. ABD'de Polis yetkilileri, Daunte Wright isimli siyah vatandaşı trafik çevirmesinde öldüren polis memurunun şok tabancasıyla gerçek tabancasını karıştırdığını iddia etti.

13 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eski Başbakan Cameron’ın lobicilik faaliyetleri soruşturulacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski başbakan David Cameron’ın batan şirket Greensill’in hükûmetin yaptığı Covid-19 yardımlarından faydalanması için lobicilik yapmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Bağımsız yürütülecek soruşturma şirketin hükûmetin tedarik zinciri finansmanındaki yerini ve 2018’de danışman olarak görev alan Cameron dahil eski çalışanların iletişimlerini inceleyecek. Hükûmet kaynakları, Johnson’ın bu talebinin Cameron’a “kişisel bir saldırı” olmadığını, toplumun şeffaf bir açıklama duyması gerektiğiyle ilgili olduğunu söyledi.

The Independent | İngiltere’de normalleşme; “Benimki soğuk olsun”

İngiltere, 5 Ocak’ta başlayan ulusal karantinanın ardından ilk normalleşme adımını attı. İlk etapta bar ve restoranları açık alanları, spor salonları ve berberler açıldı. Açık alanda bir araya gelen insanlar normalleşmenin ilk gününde sosyalleşti.

New York Times | Gerilim yükselirken Minnesota polisi bir adamı daha öldürdü

The Washington Post | Polis yanlışlıkla öldürdüğü belirtildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un öldürüldüğü noktanın 16 kilometre uzağında bir başka siyah vatandaşın trafik çevirmesinde polis tarafından öldürülmesinin ardından eyalette protestolar başladı. Polis yetkilileri, Daunte Wright isimli siyah vatandaşı trafik çevirmesinde öldüren polis memurunun şok tabancasıyla gerçek tabancasını karıştırdığını iddia etti. Yayınlanan videoda Wright'ı vuran memurun "Şok tabancası! Şok tabancası! Şok tabancası!" diye bağırdığı görülüyor. İsminin Kim Potter olduğu açıklanan polis memurunun daha sonra, "Lanet olsun onu vurdum" dediği duyuluyor.

Bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Wright'ın öldürüldüğü Brooklyn Center banliyösündeki polis merkezinin etrafında yine birçok protestocu toplandı.

Floyd'u boğazına diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasının sürdüğü Minneapolis'te polis karşıtı gruplar bir süredir eylemler düzenliyordu.