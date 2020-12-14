Dünya basınında bugün | ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının dağıtımına başlandı

T24 Dış Haberler

Britanya ve Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşmasına dair görüşmeler dün de sonuç vermeyince taraflar belirlenen son tarihi uzatma kararı aldı. ABD'de Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısının eyaletlere dağıtılmasına geçen hafta başlandı. Aşılamanın bugün başlaması bekleniyor. The Washington Post'un aktardığına göre Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın kabine adaylarını çoğunlukla uzun süre beraber çalıştığı isimlerden seçmesi liberaller, sivil hak grupları liderleri ve genç aktivistlerin "canını sıktı". Suudi Arabistan’ın liman kenti Cidde’de bir petrol tankeri ne olduğu tespit edilemeyen bir “dış kaynak” tarafından vuruldu.

14 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson ve Von der Leyen, Brexit görüşmelerinde anlaşma için bir adım daha gitmeye karar verdi

Britanya ve Avrupa Birliği arasında ticaret anlaşmasına dair görüşmeler dün de sonuç vermeyince taraflar belirlenen son tarihi uzatma kararı aldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmelerin Brüksel’de devam etmesi kararı aldı. Brüksel’de görüşme kaydedilmeye başladığı ve gelecek günlerde yapılacak görüşmelerin “çok önemli” olduğu vurgulandı. Öte yandan Johnson’dan kabine üyelerine görüşmeler sonrası yapılan açıklamada “anlaşmasız ayrılık için hazırlık” mesajı da verildi.

The Independent | Brexit görüşmeleri son ana kadar sürecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen, ticaret anlaşmasını sağlamak için bir adım daha gitmek konusunda uzlaştı. Tarafların görüşmeleri için başta dün olarak belirlenen son tarih en az Noel’e kadar uzatıldı. Görüşmelerin sürmesi kararı anlaşma sağlanacağına dair bir umut olarak algılansa da Johnson, anlaşmasız ayrılığın hâlâ güçlü bir seçenek olduğunu söyledi. Johnson, “Dünya Ticaret Örgütü seçeneği için hazırlanalım” dedi.

New York Times | Ölü sayısı 300 bine yaklaşırken Koronavirüs aşısının ilk doları ülkenin her yerine hızlıca dağıtılıyor

Pazar günü ABD'nin sipariş ettiği üç milyon doz Pfizer/BioNTech aşısıyla dolu kamyon ve kargo uçağı ülkenin çeşitli noktalarına gönderildi. Michigan eyaletindeki Kalamazoo kentinde bulunan Pfizer fabrikasında aşılar kuru buzun içine yerleştirildi. New York Times'ın aktardığına göre 50 eyalete gönderilen aşılar bugün ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılabilir.

The Washington Post | Tanıdık kabine, liberallerin canını sıkıyor

The Washington Post'un aktardığına göre Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın kabine adaylarını çoğunlukla uzun süre beraber çalıştığı isimlerden seçmesi liberaller, sivil hak grupları liderleri ve genç aktivistlerin "canını sıktı". Habere göre bu isimler Biden'ın azınlıklara daha düşük profilli görevler vermesi ve önemli pozisyonlara Obama dönemi yetkilileri aday göstermesinden endişe duyuyor. Gazete, Biden'ın Washington'daki müttefiklerinin de Demokrat Partili senatörlere seçimlerin yeterince danışılmamasından rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Moscow Times | Belarus'ta protestocular Lukaşenko'nun istifasını istedi

Belarus'ta karlı havaya rağmen bir kez daha binlerce protestocu sokaklara çıkıp Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifasını istedi.

İnsan hakları grubu Viasna, bir kez daha Minsk'te onlarca protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

Başkent Minsk'te geçen aylarda alışıldığı gibi yine pazar günü şehir merkezine giden yollar polis tarafından kapatıldı ve çeşitli noktalara çevik kuvvet araçları yerleştirdi ancak bu sefer metro istasyonları kapatılmadı ve internet kesilmedi.

Protestocular geçen haftalarda olduğu gibi polis müdahalesini zorlaştırmak için dağınık protestolar düzenledi. Muhalif haber sitesi Nasha Niva'nun aktardığına göre Minsk ve banliyölerinde en az 100 eylem düzenlendi.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, "baskı, şiddet ve soğuğa" rağmen sokağa çıkan protestoculara teşekkür etti.

Le Figaro | Trump’ın seçim sonucunu değiştirmek için çılgın seferi sona eriyor

ABD’de 4 Kasım’da gerçekleşen seçimin sonucunu resmiyete taşıyacak adım bugün atılacak. 583 Seçmenler Kurulu üyesi bugün oylarını gönderecek ve Joe Biden’ın ABD Başkanı seçildiği resmiyet kazanacak. Seçim sonuçlarını ilk günden bu yana kabul etmeyen ve usülsüzlük yapıldığını savunan Donald Trump’ın bu süreçteki ısrarlarının biteceği düşünülüyor.

Al Jazeera | Suudi Arabistan’da bir petrol tankeri vuruldu

Suudi Arabistan’ın liman kenti Cidde’de bir petrol tankeri ne olduğu tespit edilemeyen bir “dış kaynak” tarafından vuruldu. Tankerin patlaması ve yangın çıkması ardından açıklama yapan taşıma şirketi, 22 kişilik mürettebatın yara almadan kurtulduğunu söyledi. Öte yandan patlama nedeniyle limana petrol sızmış olabileceği belirtildi. Tankeri vuranın ne olduğu bilinmiyor.