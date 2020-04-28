Dünya basınında bugün | "ABD'de ölümler pandeminin başında fırladı"

T24 Dış haberler

Britanya’da hükûmet Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının aşamalı olarak hafifletilmesi öncesi farklı sektörlerden sendikalarla, iş insanlarıyla görüşmeler yaptı. New York Times, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısıyla ilgili umut verici gelişmeleri ilk sayfasına taşıdı. Kremlin'in açıkladığı ölü sayılarına güvenmeyen Rus doktorlar, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden doktorların isimlerini listeledi. ABD, Somali’ye yapılan hava saldırılarında sivillerin öldürüldüğünü kabul etti.

28 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmet, Koronavirüs kısıtlamalarını sonlandırmaya ilişkin toplum korkusunu yatıştırmayı görüşüyor

Britanya’da hükûmet Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının aşamalı olarak hafifletilmesi öncesi farklı sektörlerden sendikalarla, iş insanlarıyla görüşmeler yaptı. Vaka ve ölüm sayısını artmayı sürdürdüğü Britanya’da milyonlarca vatandaş hayata nasıl dönülebileceğinden korkarken İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Alok Sharma, sektörlerin önde gelenleriyle ekonomiyi yeniden canlandırma planları üzerine toplantılar gerçekleştirdi. Başbakan Boris Johnson, dün Koronavirüs tedavisi sonunda gerçekleştirdiği ilk basın açıklamasında kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken olduğunu söylemişti.

The Independent | Covid-19 hastaları tedavi edilirken duran operasyonlara dönüş

158 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Britanya’da hastaneler salgının yükselişe geçtiği dönem boyunca acil durumda olmayan hastaların tedavi süreçlerini erteledi. Uzmanların ülkede Koronavirüs salgınının pik noktasını geçtiğine ilişkin açıklamalarının ardından Ulusal Sağlık Sistemi, kanser ve kalp rahatsızlığı gibi vakaların tedavisinin de yavaş yavaş başlamasına hazırlanıyor.

New York Times | Oxford grubunun geçmişte yaptığı çalışmalar, ekibi bir adım öne çıkardı

Koronavirüs aşısı geliştiren birçok ekip aşılarının güvenli olup olmadığını görmek için birkaç yüz insan üzerinde klinik denemeler yapmak zorunda kaldı. Ancak Oxford'un Jenner Enstitüsü'ndeki bilim insanları geçen sene insanlara zararsız olduğu kanıtlanan bir aşıyı geliştirdiği için diğerlerinden bir adım önde başladı. Jenner'dakiler bu aşıyı geçen sene eski bir Koronavirüs türüne karşı geliştirmeye başlamıştı. Bu sayede Oxford, salgın sırasında ilk aşamaları hızlıca aşabildi. Ekip, önümüzdeki ayın sonunda geliştirdiği aşıyı 6 binden fazla kişinin üzerinde denemeyi ve aşının sadece güvenli olduğunu değil, işe yaradığını da göstermek istiyor. New York Times'ın aktardığına göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından "acil durum onayı" bekliyor. Bilim insanları bu onayın alınması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi. Oxford, beklediği onayı alabileceği yönde olumlu haberler aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.

The Washington Post | ABD'de ölümler pandeminin başında fırladı

The Washington Post, ABD'deki Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayısını bulabilmek için Yale'den aşırı ölüm sayılarını incelemesini talep etti. Araştırmada ülkedeki Koronavirüs salgınının ilk haftalarında geçen yılların ortalamasına göre 15 bin 400 daha fazla ölüm yaşandığı görüldü. Bu, o dönem federal hükûmetin açıkladığı sayının iki katı.

Moscow Times | Rus doktorlar, Koronavirüs'ten ölen sağlık çalışanlarının sayısını belirledi

Kremlin'in açıkladığı ölü sayılarına güvenmeyen Rus doktorlar, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden doktorların isimlerini listeledi. Resmi olmayan sayılara göre 69 doktor virüsü kaparak hayatını kaybetti.

Le Monde | Normale dönüş: Ağır baskı altında hazırlanan plan

Fransa’da Başbakan Edouard Phillipe, ülkenin 11 Mayıs’tan sonra aşamalı olarak Koronavirüs önlemlerini hafifletmesine ilişkin planı Ulusal Meclis’e sunacak. 6 öncelikten oluşan “Normale dönüş” planınına ilişkin bilim insanlarının eğitimin başlangınıcına ilişkindir itirazı var. Bilim Kurulu, okullarda eğitimin Eylül ayından önce başlamaması gerektiğini savundu. Milletvekilleri ise hükûmeti planı önceden sunmayıp kendilerine inceleme süresi vermemekle suçluyor.

Al Jazeera | ABD, Somali’ye yapılan hava saldırılarında sivillerin öldürüldüğünü kabul etti

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) geçen sene Somali’de yapılan bir hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı. Sivil ölümleri AFRICOM’un hazırladığı dönemlik raporun sunumunda, sivil ölüm ithamlarına yanıt verirken duyuruldu. AFRICOM Kumandanı General Stephen Townsend, “Şubat 2019’da gerçekleşen hava saldırısında üzücü bir şekilde 2 sivil hayatını kaybetti. Bu yaşandığı için derinden üzüntü duyuyoruz” dedi.