Dünya basınında bugün | "ABD'de Koronavirüs aşısının seçimlere yetişme ihtimali iyice azaldı"

T24 Dış Haberler

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden artması ve ikinci dalga endişesi, kısıtlamaların yeniden başlamasına neden oldu. ABD'de Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın seçimlerden önce yeni Yükse Mahkeme yargıcı atama kararı arkasında birleşti. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip Koronavirüs aşılarını acil durum tescili almasını zorlaştıracak bir düzenleme açıklamaya hazırlanıyor.

23 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Independent | Altı ay daha kısıtlama

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yeniden artması ve ikinci dalga endişesi, kısıtlamaların yeniden başlamasına neden oldu. Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni kısıtlamaların 6 ay daha yürürlükte olacağını söyledi ve Covid-19 salgınıyla mücadelenin Noel ve ilkbahar aylarını da kapsayabileceğine işaret etti. Britanya’da restoran ve barların kapanma saati öne çekilirken, mümkün olan ofis çalışanlarının hepsine evden çalışmaları çağrısı yapıldı. Johnson, önlemlerin yetersiz kalması durumunda yenilerinin de olabileceğine işaret etti.

New York Times | Cumhuriyetçi Parti birlik olması mahkemeleri yeniden yapılandırmak için büyük isteklerini gösteriyor

Senatör Mitt Romney de ABD Başkanı Donald Trump'ın Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un Yüksek Mahkeme'deki koltuğunu başkanlık dönemi dolmadan doldurma girişimine destek vereceğini söyledi. NYT, Cumhuriyetçilerin tartışmalı bir konuda Trump'ın arkasında bir araya gelmesinin ABD liderinin partideki gücünü gösterdiğine ifade etti. Gazete, Trump normlardan farklı davransa bile Cumhuriyetçilerin Trump'ın arkasında durmaktan çekinmediğini ifade etti.

The Washington Post | FDA, aşıları daha yüksek standartlara tabi tutacak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip Koronavirüs aşılarını acil durum tescili almasını zorlaştıracak bir düzenleme açıklamaya hazırlanıyor. Aşılar, tescillenmesi için artık daha fazla gerekliliği yerine getirmesi istenecek. WaPo, yeni düzenlemelerle aşının 3 Kasım'da yapılacak ABD genel seçimlerine yetişmesinin iyice zorlaştığını ifade etti. Trump'ın aşının seçimlerden önce hazır olacağı iddiası aşının hazır olmadan tescilenebileceğine dair endişeler yaratmıştı. FDA'in bu endişeleri gidermeye çalıştığına inanılıyor.

Moscow Times | Rusya'da 10 milletvekili Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisinden en az 10 siyasetçinin Koronavirüs nedeniyle hastanede olduğu ve 50'den fazla yasa yapıcının da virüse karşı antikor geliştirdiğinin tespit edildiği bildirildi. Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, "Hastalık herkeste farklı işliyor. Oturumlara alınacak maksimum kişi sayısını düşürecek bir sınırlama istedik" dedi. 450 vekilli Duma'da tasarılar hakkında oylama yapılabilmesi için en az 226 kişinin oturuma katılması gerekiyor. Interfax'ın aktardığına göre salı günü 55 vekilin oturuma katılmamak için kabul edilmiş gerekçesi vardı. Volodin, geçen hafta tekrar başlayan oturumlara gelen ileri yaşlı vekilleri azarlamıştı.

Le Monde | İklim krizi: Arktik Okyanusu'ndaki buz alanı yıllık minimuma ulaştı

İklim krizinin göstergelerinden biri olan Arktik Okyanusu'ndaki buz alanının yıllık minimum değerlerine ulaştığı bildirildi. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Arktik Okyanusu’ndaki buz alanına dair yaptığı açıklamada minimum değerin Sibirya’da görüler anormal yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Al Jazeera | Katar emiri, dünyanın İsrail'in işgaline karşı tepkisiz kalmasını sorguladı

Birleşmiş Milletler’in 75’inci yılı kapsamında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi’ne video konferans yoluyla katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, konuşmasında "Filistin davasının haklılığı konusunda uluslararası bir fikir birliği bulunuyor. Fikir birliğine rağmen uluslararası toplum, İsrail'in uzlaşmaz ve inatçı tavrı, Filistin ve Arap topraklarındaki devam eden işgal, Gazze Şeridi'ne abluka dayatılması ve yerleşim birimleri politikasının sürekli genişlemesi karşısında aciz kalıyor” dedi. Al Sani, barışın ancak İsrail, Arap ülkeleri tarafından kabul edilen uluslararası maddelere uymasıyla gerçekleşebileceğini savundu.