Dünya basınında bugün | ABD'de Koronavirüs aşısı, siyasete malzeme mi olacak?

T24 Dış Haberler

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Rus muhalif lider Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söyledi. Bu gelişme dünya basınında geniş yer buldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 50 eyalet ve 5 büyük şehire ekim ayının sonunda veya kasımın başında Koronavirüs aşısını sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere dağıtmaya hazır olma talimatı verdi. ABD'de aşının siyasete malzeme edilebileceğinde endişe ediliyor.

3 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Almanya’nın Navalni’de ‘noviçok’ tespiti okları Putin’e çevirdi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif uçakta zehirlenerek tedavi için Almanya’ya götürülen Aleksey Navalni'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Noviçok, 1971-1993 yılları arasında geliştirilen Sovyet yapımı bir sinir ajanı serisi olarak biliniyor. Almanya’dan yapılan açıklama okları Rusya’ya çevirdi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’dan yapılan açıklamayı ‘kanıtsız’ olarak nitelendirdi.

The Independent | Rusya’nın muhalefet liderinin ‘noviçok’la zehirlenmesine Britanya’dan tepki: Moskova yanıt vermeli

Almanya Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert’in Rusya’nın muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin zehirlenme gerekçesi olarak noviçoku işaret etmesi Britanya’da da yankı buldu. Britanya, Rusya’ya ‘doğruyu söyle’ çağrısı yaptı. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Moskova’nın önünde cevap vermesi gereken bir mesele olduğunu vurguladı.

The New York Times | CDC, kasımın ilk günlerinde aşıya hazır olunmasını söyledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 50 eyalet ve 5 büyük şehire ekim ayının sonunda veya kasımın başında Koronavirüs aşısını sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere dağıtmaya hazır olma talimatı verdi.

Eyalet yönetimlerini durum hakkında bilgilendiren dökümanların geçen hafta Trump'ın Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, "Aşı yıl bitmeden hazır olabilir" dediği gün gönderildiği belirtildi.

New York Times'ın paylaştığı dökümanlarda aşının sağlık çalışanları, ulusal güvenlik güçleri mensupları, bakım evi çalışanları ve risk grubundakilere ücretsiz yapılacağı belirtiliyor.

Dökümanlarda CDC'nin Ekim sonuna kadar bir ya da iki Covid-19 aşısını sınırlı sayıda temin edilebilmek için planlama yaptığı belirtiliyor. ABD'de aşı yarışında Moderna, AstraZeneca ve Pfizer 'in adı öne çıkıyor.

CDC, eyalet yönetimlerinden iki aşı adayını eksi 70 ile eksi 20 derece arasında saklamasını istedi. Reuters'ın aktardığına göre bu profile Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşıları uyuyor.

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden Dr. Anthony Fauci, çarşamba günü katıldığı bir televizyon programında aşılar için yapılan testlerin sürdüğünü hatırlatarak kasım veya aralıkta aşıların güvenli olup olmadığını bilecek kadar klinik veriye sahip olabileceklerini ifade etti.

Aşının, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerden önce dağıtılmaya çalışılacak olması aşının siyasi çıkar için kullanılıyor olabileceği tartışmalarına sebep oldu.

The Washington Post | Potansiyel erken aşı tescilini siyaset gölgeliyor

ABD'de Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) resmi olarak tescil edilmeden yeni Koronavirüs aşısına onay verip vermemesi gerektiği hakkında yoğun bir tartışma başladı. The Washington Post'un aktardığına göre birçok kişi FDA'in Beyaz Saray'ın baskısı sonucunda 3 Kasım seçimlerinden önce etkisi kanıtlanmamış bir aşıya onay verebileceğinden endişe ediyor.

Moscow Times | Navalni'nin yardımcısı: Noviçok kullanımı Navalni'yi sadece devletin zehirlemiş olabileceğini gösteriyor

Geçen haftalarda zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin organizasyonu, Noviçok kullanımının zehirlenmenin arkasında Rusya devletinin olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu iade etti.

Navalni'nin kurucusu olduğunu Anti Yozlaşma Vakfı'nın Direktörü İvan Zdanov, "Sadece devlet (iç güvenlik kurumu FSB ve ordu istihbarat servisi GRU) Noviçok kullanabilir. Hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu.

Zdanovi önemli bir muhalefet figürünün hayatına kast edildiğini vurgulayarak bir kez daha soruşturma başlatılmasını talep etti.

Öte yandan Rus medyasına konuşan Rus bilim insanı Leonid Rink, "Noviçok kullanılmış olsa Navalni şu anda mezarlıkta uzun uzun dinleniyordu" dedi.

Le Monde | Çevre: Hükûmetin geri adımı

Fransa’da hükûmetin neonicotinoid isimli, oldukça güçlü olduğu bilinen pestisidi yalnızca pancar üzerinde kullanılmasına yönelik adımı çevrecilerin tepkisini çekti. Çevre Bakanlığı, söz konusu pestisitin yalnızca belirlenen alanda kullanılacağını belirtti. Öte yandan Fransa’da atılacak çevreci adımlara katkıda bulunan iklim için vatandaşlar kongresinin bu ay içinde yeni bir yasa tasarısı sunması bekleniyor.

Al Jazeera | Katar Emiri’nden Kushner’a: Filistin için iki devletli çözüm gerek

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al Tani, Beyaz Saray danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Doha’da yaptığı görüşmede İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme anlaşmasının sonraki adımları hakkında konuştu. Katar Emiri, Kushner’a Doha’nın Filistin’de iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.