Dünya basınında bugün | “ABD'de kısıtlamaların gecikmesi fazladan 36 bin kişinin ölmesine neden oldu”

T24 Dış Haberler

Dünya basının gündeminde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler yer aldı. New York Times gazetesi bilim insanlarının yaptığı bir modellemeye göre ABD'de salgına ilişkin tecrit önlemlerinin daha erken alınması durumunda can kaybının yüzde 83 oranında azalabileceği sonucunu manşete taşıdı. Britanya'da ise sağlık çalışanlarının virüsle mücadele sürecinde gelecek haftadan itibaren antikor testi yaparak çalışacağı duyuruldu.

21 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | “Kısıtlamaların gecikmesi 36 bin daha fazla ölüme neden oldu”

Columbia Üniversitesi’nden hastalık modelleyen bilim insanları ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan tecrit kararlarının gecikmesinin 36 bin daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre, ABD eyaletlerinde insanların evde kalmasını sağlayan önlemler iki hafta erken alınsaydı ülkedeki Covid-19 ölümlerinin yaklaşık yüzde 83’ü önlenebilirdi. Araştırma ekibinden Jeffrey Shaman “Zamanlamada küçük bir fark, çok büyük bir değişiklik yaratabilir” dedi. Sonuçlar Koronavirüs önlemlerini kaldırmaya başlayan 50 eyalette gerekli önlemler alınmazsa durumun kontrolden çıkabileceğini gösterdi.

The Washington Post | ABD’de postayla seçim tartışması sürüyor

ABD’de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler öncesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince insanların güvenli oy kullanması için postayla oylama yöntemi tartışılıyor. Postayla oylama yöntemini görüşen Michigan ve Nevada eyaletlerinin federal fonlarını durdurma tehditinde bulundu. Trump daha sonra açıklamalarını geri çekti. ABD’de bütün eyaletler seçimleri farklı şekilde yapıyor. Sadece beş eyalet otomatik olarak her seçmene posta yoluyla pusula gönderiyor. Ancak salgın sebebiyle Ohio gibi bazı eyaletler, Demokrat Parti’nin ön seçimlerinde tamamen posta yoluyla oy verme sistemine geçti.

The Wall Street Journal | Yüksek Mahkeme, Mueller dosyasının tamamını paylaşmayı reddetti

ABD’de Yüksek Mahkeme, Kongre’nin Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesini soruşturduğu dosyanın tamamını inceleme talebinin şimdi paylaşılmasını reddetti. Mahkemeye dosyaların şimdi paylaşılması talebi iletilirken ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen bir acil talep de belgelerin gizli tutulmasını istedi. Belgelerin Kasım 2020’deki başkanlık seçimine kadar gizli tutulması bekleniyor.

The Guardian | Sağlık çalışanlarına antikor testleri kıs zaman içinde ulaştırılacak

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve basımevi çalışanları gelecek haftadan itibaren Koronavirüs antikor testlerine erişecek. Koronavirüs salgınıyla ön cephede mücadele eden çalışanların stres seviyesini azaltmak ve aynı zamanda virüsün sağlık çalışanlarında yayılma oranını görmek için antikor testleri yapılacak. Öte yandan kesinleşmiş bir bağışıklık durumu olmadığı için uzmanlar antikor testi pozitif çıkanların rehavete kapılmamaları yönünde uyarı yaptı.

The Independent | Tecrit? Britanya plaja gidiyor

Britanya’da 2020 yılının en sıcak gününün de yaşanmasıyla insanlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine rağmen kalabalık gruplar halinde sahillere akın etti. Dünya genelinde yaz mevsiminin ve sıcaklığın başladığı bölgelerde insanların Covid-19 önlemlerini dikkate alınmayıp dışarıya çıkmaya başlamaları endişe uyandırıyor.

Le Figaro | Sağlık kriziyle ilk darbe görenlerden; Renault

Covid-19 pandemisi öncesinde de zor günler geçiren Fransız otomobil üreticisi Renault, Fransa’da 3 fabrikasını kapatmayı planlıyor. Şirkette Covid-19 önlemleri kapsamında Renault Yıllık Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran'a ertelenmiş, Yönetim Kurulu Başkanı ve geçici CEO'nun ücreti yüzde 25 azaltılmış ve yönetim kurulu üyelerinin 2020 huzur haklarında yüzde 25 kesintiye gidilmişti.