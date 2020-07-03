Dünya basınında bugün | ABD'de haziran ayında işsizlik beklentilerin üzerinde azaldı

T24 Dış Haberler

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasında dün Epstein’in eski kız arkadaşı ve daha sonra ortağı olan Ghislaine Maxwell tutuklandı. ABD'de haziran ayında işsizlik beklenenin üzerinde azaldı. ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayıları son 9 gün içinde 6 kez rekor kırdı. Ülkede dün 55 binden fazla vaka tespit edildi.

3 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Arkadaşı Maxwell tutuklandı; baskı Prens Andrew’un üzerinde

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasında dün Epstein’in eski kız arkadaşı ve daha sonra ortağı olan Ghislaine Maxwell tutuklandı. Maxwell’in Epstein’e çocuk istismarı suçu işlerken yardım ve yataklık ettiği ve bazı durumlarda kendisinin de istismar uyguladığı belirtildi. Şimdi Prens Andrew da hem Maxwell’le yakınlığı hem de Virginia Giuffre isimli bir kadının 17 yaşından küçükken Maxwell’in evinde Prens Andrew’la cinsel ilişkiye zorlandığını açıklaması nedeniyle gündemde. ABD yargısı, Andrew’un dava için ifade vermesini bekliyor.

The Independent | Britanya’nın en büyük organize suç baskını

Britanya’da ülke tarihinin en büyük organize suç baskınının gerçekleştirildiği belirtildi. Polis, 700’den fazla şüphelinin gözaltına alındığı baskında 54 milyon sterlin nakit para ve tonlarca uyuşturucu ele geçirdi. Yetkililer, yakalananlar arasında “daha önce dokunulmaz olan, parlak yaşam stilleriyle göze çarpan ama adaletten çıkan isimler” olduğunu söyledi. Britanya’da bulunan bir şifreli iletişim ağı onlarca çetenin bilgilerine ulaşlmasını sağladı.

New York Times | Haziran ayında işsizlik beklentilerin üzerinde azaldı; beraberinde bir uyarı getirdi

ABD'de haziran ayında daha çok işletme tekrar kapılarını açmaya başlarken milyonlar işsize istihdam sağlandı. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre geçen ay ülkede 4.8 milyon kişi iş buldu. NYT, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasının bu ekonomik iyileşmenin önünü kesebileceğini ifade etti.

The Washington Post | Virüs geri dönerken hastaneye kaldırılanların sayısı artıyor

Covid-19'a yakalanan hastalar ABD'nin batısı ve güneyindeki hastaneleri dolduruyor. The Washington Post'un aktardığına göre Mississippi, Tennessee, Texas, Nevada ve Arizona eyaletlerinde rekor sayıda insan hastaneye kaldırıldı. Gazete, bu durumun, salgının tehlikeli yeni bir safhaya girdiğini gösterdiğini ifade etti. ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayıları son 9 gün içinde 6 kez rekor kırdı. Ülkede dün 55 binden fazla vaka tespit edildi.

Le Monde | Hong Kong’da göstericiler yasağı cesurca göğüsledi

Hong Kong’de göstericiler Çin’in yürürlüğe soktuğu Ulusal Güvenlik Yasası’nın ardından gözaltına alınma riskine rağmen protesto için yine de sokaklara çıktı. Hong Kong’da sokağa çıkan göstericiler “Sürgüne gitmek mi kalmak mı?” Pankartları açarak ülkedeki geleceklerinden duydukları endişeyi gösterdi.

Al Jazeera | ABD, Venezuela’ya giden 4 İran tankerini durdurmak için adım attı

ABD’de savcılar Venezuela’ya giden yakıt yüklü 4 İran tankerinin durdurulması için harekete geçti. Benzin satışının İran Devrim Muhafızları’yla ilişkili bir iş insanı Mahmoud Madanipour tarafından gerçekleştiği gerekçesiyle tankerlerin durdurulması için şikayet dolduruldu. Savcı, “Bu satışın kârı İran Devrim Muhafızları’nın terör desteği adımları için kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi.