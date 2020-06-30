Dünya basınında bugün | "ABD'de gözaltında öldürülen en az 70 kişinin son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu"

T24 Dış Haberler

New York Times, yaptığı araştırma sonucunda ABD'de en az 70 kişinin polis gözaltısında öldürülmeden önce son sözlerinin, "Nefes alamıyorum" olduğu bilgisine ulaştı. Rusya devletine ait anket şirketi VTsIOM, oylamanın bitmesine birkaç gün kala anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda çıkış anketlerinin değişikliklere halkın ağırlıkla destek verdiğini gösterdiğini aktardı. Lübnan'da meydana gelen ekonomik kriz, ülke siyasetinde depreme neden olmaya devam ediyor.

30 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın yeni eğitim dönemi planı sızdı: Çocuklar yaş gruplarına göre bölünecek

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ardından Eylül ayında yeniden açılacak okullara ilişkin hükûmetin yaptığı planlama ortaya çıktı. Buna göre, ortaokul öğrencileri yaşlara göre gruplar ayrılarak aralarında Covid-19 bulaşının olması önlenecek. Öğretmenlerin okul günü boyunca yaş gruplarını birbirlerinden ayrı tutmaları istenecek.

The Independent | Bakanlara tepki: Koronavirüs testlerinde şimdi harekete geçin

The Independent’ın hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerini yönlendirdikleri özel laboratuvarlarla ilgili yaptığı haberin ardından buralarda olan karışıklıklar ve gecikmeler tepki çekti. Siyasetçiler ve Ulusal Sağlık Sistemi uzmanları hükûmete Covid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvarlarda değişikliğe gidilmesi ve ikinci dalga riskinden önce sorunun çözülmesi çağrısı yaptı. Başbakanlık, Covid-19 testinin 24 saat içinde işleme konulup konulmadığına dair soruya yanıt vermedi.

The New York Times | Polis gözaltısında ölen 70 kişi üç aynı kelimeyi fısıldadı

New York Times, polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen 70 vatandaşın sona sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu ifade etmişti. 2014'te Eric Garner, 2019'da Byron Williams ve son olarak George Floyd, polis tarafından öldürülmeden önce "Nefes alamıyorum" demeleri ABD'de büyük yankı uyandırmıştı. NYT, yaptığı araştırma sonucunda en az 70 kişinin gözaltına alındıktan sonra bu kelimeleri söyleyerek öldüğünü ifade etti. Gazete, ilk sayfasına kocaman puntolarla 29 Aralık 2011'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Willie Ray Banks'in bir memurla arasında geçen son konuşmayı taşıdı:

Polis: Hayır beyefendi

Ray Burns: Nefes alamıyorum

P: Tamam

RB: Nefes alamıyorum!

P: Nefes alabiliyorsun, konuşuyorsan neve alabiliyorsundur

The Wahington Post | Yüksek mahkeme, Louisiana'nın kürtaj yasasını reddetti

ABD'de Yargıtay, Louisiana eyaletinin yürürlüğe sokmak istediği sıkı kürtaj karşıtı yasaları engelledi. Karar, yüksek mahkemede 5 oya karşı 4 oy ile alındı.

Moscow Times | Çıkış anketleri Rus seçmenlerin ciddi oranda Anayasa değişikliklerini desteklediğini gösteriyor

Rusya devletine ait anket şirketi VTsIOM, oylamanın bitmesine birkaç gün kala anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda çıkış anketlerinin değişikliklere halkın ağırlıkla destek verdiğini gösterdiğini aktardı. VTsIOM'un çıkış anketine göre seçmenlerin yüzde 76'sı Vladimir Putin hükûmetinin talep ettiği değişikliklere "evet" dedi. Referandumdan iktidarın istediği sonuç çıkarsa normal şartlarda dönem limiti dolan Putin, 2024 seçimlerinde tekrar aday olabilecek ve potansiyel olarak 2036'ya kadar Rusya'ya devlet başkanlığı yapabilecek. Paketin içinde bunun yanı sıra daha yüksek asgari maaş ve emeklilik maaşı gibi maddeler de bulunuyor. Değişiklikler onaylanırsa, Rusya anayasasında evliliğin "kadın ve erkek arasında bir kurum" olduğu da belirtilecek. Muhalefetin ısrarlar yasa dışı ve manipülasyona açık olduğunu vurguladığı oylama süreci geçen hafta başlamıştı ve yarın (1 Temmuz 2020) sona erecek. Seçim denetim grubu Golos'un başkanı anketin sandıklar kapanmadan açıklanmasına tepki göstererek, "Bu, insanların kararını etkileyebilir" dedi. VTsIOM, çıkış anketine 25 bölgede yaklaşık 163 bin seçmenin katıldığını ifade etti.

Le Monde | Büyük şehirlerde Yeşiller tarafından baskılanan Macron’dan referandum önerisi

Fransa’da hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Yeşiller’in Lyon, Bordeaux gibi büyük şehirlerde öne çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevrecilerin talepleri konusunda harekete geçti. Macron, iklim krizine karşı atılacak adımlarla ilgili olarak vatandaşların fikrini alabileceğini söyledi ve 2020 ve 2021’de çeşitli konularla ilgili referanduma gidilebileceğini söyledi.

Al Jazeera | Krizdeki Lübnan’da Maliye Bakanlığı’nda istifa: Zaman daraldı, bunun bir parçası olamam

Lübnan’da ekonomik kriz derinleşirken Maliye Bakanlığı’nın kıdemli direktörü Alan Bifanı, istifa etti. Bifani “Karanlığın ve adaletsizliğin güçleri” tarafından sürdürülebilir iyileşmenin sabote edildiğini ve derin ekonomik krizin milyonlarca insanı yoksullaştıracağını söyledi. Bifani “Çok az zaman kaldı, istifa ediyorum çünkü olacaklara taraf olmayı reddediyorum” dedi. Lübnan hükûmeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı. Bifani de müzakere ekibinin bir parçasıydı.