Dünya basınında bugün | ABD'de 'George Floyd Protestoları' 140 kente yayıldı, binlerce kişi gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Minneapolis kentinde polis memurlarının siyah vatandaş George Floyd'u boğarak öldürmesinin ardından ülke genelinde protestolar 7. günde de devam etti. NYT, eylemlerin 140 kente yayıldığını bildirdi. Britanya'da hükûmetin yeni karantina kuralları eleştiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendine 2036'ya kadar görev yapabilmesi için için yetki verecek anayasa referandumunun 1 Temmuz'da yapılmasına karar verdiklerini söyledi

2 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmetin yeni karantina kuralları “saçma sapan” bulundu

Britanya’da hükûmet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kuralları kapsamında karantinaya giren vatandaşlar için yeni önlemler belirledi. Buna göre yurt dışından ülkeye giren kişiler girdikleri 14 günlük karantina dönemi boyunca gıda alışverişi yapabilecek, havaalanından kalacağı yere toplu taşıma kullanabilecek ya da kaldığı yeri değiştirebilecek. Bugün kesinleşmesi planlanan yeni kurallar, toplum sağlığı için yeterli derecede önlemli olduğuna dair endişe uyandırdı. Ülkeye giren kişilerin 14 günü geçirmek üzere birden fazla adres bildirme şansı karantina sürecinin ne kadar işe yarayacağına dair soru işaretleri yarattı.

The Independent | “Bu durmayacak”: ABD’nin George Floyd protestolarının kalbinde

Independent gazetesi ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boğazına basarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd için gerçekleşen protestoları takip etti. Gazetenin ilk sayfasında Minneapolis kentindeki protestolardan bir fotoğraf yer aldı. Protestocuların üzerine neredeyse araba sürüldüğü ve daha sonra tutuklandıkları belirtildi.

New York Times | Trump, eyaletlere asker gönderme tehditinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki protestoların 'şiddet olayları'na sahne olmasının ardından başkentte düzeni sağlaması için binlerce ağır silahlı asker ve güvenlik gücü mensubu görevlendirdiğini duyurdu. Trump, başka belediye başkanları ve valiler de "sokaklarının kontrolünü sağlayamazsa" o bölgelere de ağır silahlı askerler göndereceğini duyurdu. ABD lideri, Minneapolis'te siyah bir vatandaş olan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoları, "terör olayları" olarak nitelendirdi. New York Times, 140 şehirde süren protestolarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin gözaltına alındığını belirtti.

The Washington Post | Trump'ın kiliseye yürümesinden önce barışçıl kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanıldı

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan Beyaz Saray'ın karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne yürüyebilmesi için polis çevrede barışçıl bir eylem düzenleyen protestocuları biber gazı ve plastik mermi ile dağıtmaya çalıştı. Trump'ın bu sert müdahalenin ardından kiliseye yürüyüp elinde bir İncil ile fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. Trump, bu yürüyüşten kısa süre önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Washington'daki protestolara müdahale etmesi için binlerce ağır silahlı asker görevlendirdiğini ve eylemlerin kontrol altına alınamadığı diğer bölgelerde de bunu yapacağını duyurdu.

Moscow Times | Koronavirüs sebebiyle ertelenen Putin'in anayasa düzenlemesi oylamasının 1 Temmuz'da yapılması planlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendine 2036'ya kadar görev yapabilmesi için için yetki verecek anayasa referandumunun 1 Temmuz'da yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Oylama normalde 22 Nisan'da yapılacaktı ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Le Monde | ABD: Polis şiddetine karşı öfke dalgası

George Floyd isimli siyah vatandaşın polisin boğması sonucu ölmesinin ardından ABD’de öfke dinliyor. Ulusal Muhafızlar’ın sokaklara çıkmasına rağmen eylemciler günlerdir sokaklarda. Büyük şehirlerde toplanan eylemciler arasında ırkçılık ve polis şiddetine karşı gençler çoğunluğu oluşturuyor.

Al Jazeera | İran’dan ABD’ye “Kendi vatandaşına şiddet uygulama” çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, pek çok eyalette süren George Floyd protestolarının üzerine ABD’ye “Kendi vatandaşlarınıza yönelik şiddeti sonlandırın” çağrısı yaptı. Dışişleri Sözcüsü Abbas Mousavi, “ABD halkı, dünya çağrınızı duydu, dünya sizinle. ABD yetkilileri ve polis, siz de kendi insanınıza şiddeti durdurun ve nefes almalarına izin verin” dedi.