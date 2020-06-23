Dünya basınında bugün | "ABD'de genel seçimlerin sonuçları haftalarca açıklanamayabilir"

T24 Dış Haberler

Normalleşme adımları kapsamında Britanya’da müzeler, sinemalar ve publar açılıyor. The Washington Post, 3 Kasım genel seçimlerinde milyonlarca vatandaşın posta yoluyla oy kullanabileceğini, bu sebeple sonuçların uzun süre açıklanamayabileceğini ifade etti. ABD, 2020'nin sonuna kadar işçi vizesi vermeyeceğimi durdurma kararı aldı. Birleşmiş Milletler, Libya’daki insan hakları ihlalleri için soruşturma başlatacak.

22 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da müzeler, sinemalar ve publar açılıyor

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin aşamalı olarak hafiflemesi devam ediyor. Başbakan Boris Johnson’ın bugün müzeler, sanat galerileri, sinemalar ve barların gelecek günlerde açılacağını duyurması bekleniyor. Öte yandan Britanya’da risk grubunda olan ve altta yatan hastalığı olan insanlara salgının başından bu yana ilk kez dışarı çıkabilme izni verildi. Risk grubundakiler 3 ay sonra dışarı çıkabilecek.

The Independent | Başbakan’ın mesafe kumarı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın bugün açıklaması beklenen hafifleme adımları Britanya’nın yeni tip Koronavirüs mücadelesinde ‘riskli adımlardan biri’ olarak görülüyor. İnsanlar arasında kurulması beklenen 2 metre sosyal mesafenin düşürülmesi, bar ve restoranların açılma tarihine doğru gündeme gelmeye başladı. Ancak uzmanlar ülkedeki enfeksiyon oranının mesafeyi düşürmek için hâlâ çok yüksek olduğunu savunuyor.

The New York Times | Trump işçi vizelerini 2020'nin sonuna kadar durduracak

ABD'de Trump hükûmeti, Koronavirüs salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca vatandaşına tekrar istihdam sağlanması için bazı işçi vizesi türlerinin verilmesini sene sonuna kadar dondurma kararı aldı. Pazartesi günü yayınlanan başkanlık bildirgesine göre Washington, yeşil kartlara uygulanan yasağı uzatırken birçok geçici işçi vizesini de bu yasağa katma kararı aldı. Yıl sonuna kadar verilmeyecek vizelerin arasında şirketlerin uzmanlık sahibi yabancı çalışanları ülkeye getirmesine izin veren H-1B vizesi de bulunuyor. ABD hükûmeti bu sayedeKoronavirüs döneminde işten çıkarılanların iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada bu hamlenin 525 bin vatandaşa istihdam sağlayacağını ifade etti. H-1B vizesini sıklıkla kullanan Amazon, Google ve Twitter gibi teknoloji şirketleri karara tepki gösterdi.

The Washington Post | 3 Kasım seçim sonuçlarının aynı gün açıklanma ihtimali düşük

The Washington Post, ön seçimlerde yaşananları örnek göstererek, 3 Kasım seçimlerinde insanların Koronavirüs salgını nedeniyle sandığa gitmeyip, posta yoluyla oy kullanması durumunda sonuçların açıklanmasının "günler, hatta haftalar" sürebileceğini ifade etti.

Moscow Times | Kremlin karşıtı aktivist ve Pussy Riot üyesi, kamuya açık yerde küfür ettiği için 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kremlin karşıtı aktivist ve feminist müzik grubu Pussy Riot'un üyelerinden Pyotr Verzilov, Moskova'da bir karakolun önünde saldırıya uğradıktan sonra küfür ettiği gerekçesiyle 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Le Monde | İklim: Temelden değiştirmek

Fransa’da iklim kriziyle mücadele etmek içi kurulan vatandaş konseyi 21 Haziran’da toplandı. Konseyde sera gazı emisyonunu düşürmek için 150’den fazla fikir görüşüldü. Konseyde hükûmete gönderilecek ve Anayasa’da düzenleme öneren 600 sayfalık bir rapor hazırlandı.

Al Jazeera | Birleşmiş Milletler, Libya’daki insan hakları ihlalleri için soruşturma başlatacak

Birleşmiş Milletler, Libya’da bulunan toplu mezarların bir savaş suçuna işaret edebileceği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının bulunacağı bir soruşturma başlattı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Libya’daki bütün şiddet olaylarını güçlü bir şekilde kınayacak bir karar üzerinde anlaştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’ten Libya’daki toplu mezarlar ve insan hakları ihlallerinin araştırılması için olgu bulma misyonu kurmasını istendi.