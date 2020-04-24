Dünya basınında bugün | "ABD'de eyaletler işsizlik başvurusu yağmuru altında boğuluyor"

T24 Dış haberler

ABD'de Koronavrüs salgınının ekonomik sonuçları hırlaşmaya devam ediyor Ülkede geçen hafta 4.4 milyon kişi daha işsizlik başvurusunda bulundu. ABD Kongresi, bu etkilerle mücadele için 484 milyar dolarlık bir harcama paketi geçirdi. Rusya'da Yüksek Mahkeme, "yalan haberleri" tartışmanın yasa dışı olduğuna karar verdi. Britanya'da hastaneler bu sefer de böbrek diyaliz kitleri konusunda kıtlık yaşıyor. Doktorlar, salgın günlerinde oruç tutulup tutulmaması gerektiğini ölçüyor

24 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hastaneler özel virüs merkezindeki yanlış sonuçlara karşı uyardı

Britanya’da hastaneler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin yapıldığı özel test merkezlerinde hastalara yanlış sonuçların gitmesi, testlerin kaybolması gibi sorunlar çıkabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un duyurduğu yeni kurulacak test merkezleri Britanya’da test sayısını kısa zaman içinde arttırmayı hedefliyor. Öte yandan hastaneler test merkezlerinin koordinasyonları özel bir firmanın değil kendilerinin yönetmesinin daha sağlıklı sonuçlar çıkarabileceğine karşı uyardı.

The Independent | Şimdi de hastanelerde böbrek diyaliz kitleri eksik

Britanya’da hükûmetin hastanelere ekipman göndermekte yetersizliğine ilişkin tepkiler sürüyor. Ülkede 3 Koronavirüs hastasından biri için gerekli olduğu tespit edilen böbrek diyaliz kitleri tükenmeye başlıyor. Independent’a konuşan doktorlar ekipmanları dikkatle kullanmak konusunda hâlihazıpda baskı altında olduklarını ve hastalar arasında seçim yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

New York Times | Eyaletler işsizlik başvurusu yağmuru altında boğuluyor

ABD'de son bir haftada 4.4 milyon kişi daha işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Böylece Koronavirüs salgını süresince ABD'de işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 26 milyonu aştı. Eyaletler işsizlik hizmetlerine talebin bir anda artması ciddi bir yoğunluğa sebep oldu be bu sebeple birçok kişi maaşını almaya başlayamadı. NYT'nin aktardığına göre işini kaybeden bazı kişiler yoğunun sebebiyle başvuruda bile bulunamadı.

The Washington Post | Temsilciler Meclisi, 484 milyar dolarlık yardımı geçirdi

ABD'de yeni tip Koronavirüs kaynaklı işsizlik krizi büyümeye devam ederken, Temsilciler Meclisi ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için bir adım daha atarak ezici çoğunlukla 484 milyar dolarlık harcama paketini onayladı. Harcama paketi, Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan küçük işletmelere kredi verecek, sağlık hizmeti sunan kurumlara daha fazla para aktaracak ve Covid-19 testi üretilmesi için daha fazla kaynak ayıracak. Neredeyse üyelerin tamamının medikal maske taktığı tarihi oturumda paket, 388 oya karşı 5 oy ile Temsilciler Meclisi'nden geçti. The Washington Post'un aktardığına göre Kongre üyeleri, pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele etmek için daha büyük harcama ve destek paketleri üzerinde duruyor.

The Moscow Times | Rusya, yalan Koronavirüs haberlerinin 'tartışılmasını' yasakladı

Rusya'da Yüksek Mahkeme, "yalan haberleri" tartışmanın yasa dışı olduğuna karar verdi. Halkın hükûmetin gerçek Koronavirüs rakamlarını açıklamadığına dair şüphelerinin ardından Rusya, 1 Nisan'da "Covid-19 hakkında yalan bilgi yaymanın" 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceğine karar verdi. Kararda "neyin yalan haber sayıldığının açık uçlu" bırakılmasının ardından gazete ve haber kanallarının yeni tip Koronavirüs hakkında yapabileceği haberler kısıtlanmıştı. Yüksek Mahkeme bu uygulamanın etki alanının genişletilmesine karar verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Artık sadece medya ve telekomünikasyon ağlarına değil; toplantı ve mitinglerde yalan bilgi yayanlara, broşür dağıtan ve poster asanlara da ceza verilebilecek" denildi.