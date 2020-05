Dünya basınında bugün | ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir işsizlik krizi yaşanıyor

T24 Dış haberler

Britanya'da hükûmet, Koronavirüs testleri konusunda "hata yaptıklarını" kabul etti. ABD'de gündem Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucunda patlayan işsizlik krizi. Ülkede 2 haftada yaklaşık 10 milyon kişi işini kaybetti. Rusya'da zorunlu maaşlı izin süresi uzatıldı. Orta Doğu'nun gündeminde ise petrol piyasalarındaki anlaşmazlık var.

3 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Britanya’da hükûmetin ‘bağışıklık belgesi’, antikor testi gibi yöntemleri uygulayacağına ilişkin planlar yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Koronavirüs tedavisi sonlanan ve iyileşen Sağlık Bakanı Matt Hancock dün ilk kez sürecin yanlış yönetildiğini kabul etti. Hancock, ‘bağışıklık belgesi’ yöntemiyle iyileşen hastaların belirlenip kısa zamanda normal hayatlarına dönebileceğini söylerken Başbakan Boris Johnson’ın haftalar önce 250 bine çıkan günlük test hedefini de 100 bine indirdi. Hancock, günde 100 bin testin de ay sonunda ulaşılacak bir hedef olduğunu belirtti.

The New York Times | Daha once görülmemiş seviyede iş kaybı, ABD genelinde daha da hızlanıyor

The Washington Post | Ekonomi çökerken, ABD'dee 6.6 milyon kişi daha işsiz kaldı

The Wall Street Journal | ABD'de işsizlik başvurusundaki yapanların sayısı 6.6 milyona ulaştı