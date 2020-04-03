Dünya basınında bugün | ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir işsizlik krizi yaşanıyor

T24 Dış haberler

Britanya'da hükûmet, Koronavirüs testleri konusunda "hata yaptıklarını" kabul etti. ABD'de gündem Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucunda patlayan işsizlik krizi. Ülkede 2 haftada yaklaşık 10 milyon kişi işini kaybetti. Rusya'da zorunlu maaşlı izin süresi uzatıldı. Orta Doğu'nun gündeminde ise petrol piyasalarındaki anlaşmazlık var.

3 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmet Koronavirüs testlerinde hata yaptığını kabul etti; yeni hedef belirledi

Britanya’da hükûmetin ‘bağışıklık belgesi’, antikor testi gibi yöntemleri uygulayacağına ilişkin planlar yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Koronavirüs tedavisi sonlanan ve iyileşen Sağlık Bakanı Matt Hancock dün ilk kez sürecin yanlış yönetildiğini kabul etti. Hancock, ‘bağışıklık belgesi’ yöntemiyle iyileşen hastaların belirlenip kısa zamanda normal hayatlarına dönebileceğini söylerken Başbakan Boris Johnson’ın haftalar önce 250 bine çıkan günlük test hedefini de 100 bine indirdi. Hancock, günde 100 bin testin de ay sonunda ulaşılacak bir hedef olduğunu belirtti.

The Independent | Testten çakmak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın iki hafta önce günde 10 bin Koronavirüs testi yapıldığını söylemesinin ve günlük test sayısını 250 bine çıkaracaklarını duyurmasından bir ay geçmeden Sağlık Bakanı Matt Hancock hedefi düşürdü. Hancock, yeni hedefin ay sonuna kadar 100 bin test yapmak olduğunu açıkladı.

The New York Times | Daha once görülmemiş seviyede iş kaybı, ABD genelinde daha da hızlanıyor

The Washington Post | Ekonomi çökerken, ABD'dee 6.6 milyon kişi daha işsiz kaldı

The Wall Street Journal | ABD'de işsizlik başvurusundaki yapanların sayısı 6.6 milyona ulaştı

ABD'nin üç büyük gazetesinin manşetinde de dün açıklanan işsizlik rakamları var. ABD'de son bir haftada 6.6 milyon kişi işsizlik başvurusunda bulundu. Geçen perşembe de 3.3 milyon kişinin bu başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. Bu verilere göre ABD'de son iki haftada yaklaşık 10 milyon kişi işsiz kaldı. Geçen aya kadar bir yılda en fazla işsizlik başvurusunda bulunan kişi sayısı 695 bindi.

The Washington Post, Koronavirüs resesyonunun, 'Büyük Resesyon'dan bu yana ABD ekonomisinin aldığı en büyük darbe olduğunu yazdı. Gazete, salgının sebep olduğu ekonomik hasarın yaralarını sarmanın yıllaraca sürebileceği değerlendirmesinde bulundu. Gazete, "Trump döneminde elde edilen iş artışı iki haftada silindi.

New York Times'a konuşan Bank of America Merrill Lynch Ekonomi Şefi Michelle Meyer, "Bir resesyonda normalde aylar veya çeyrekler alacak şeyler, haftalar içinde gerçekleşiyor" dedi.

Moscow Times | Koronavirüs vakaları ülkede en yüksek artışı gösterirken Putin, ulusal maaşlı izni uzattı

Rusya'daki yeni tip Koronavirüs vakası sayısı perşembe günü de ciddi bir artış gösterince Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke çapında zorunlu maaşlı izni 30 Nisan'a kadar uzattı. Rusya'da dün 771 yeni vaka tespit edildi ve ülke genlinde tespit edilen Covid-19 hasta sayısı 3 bin 548'e çıktı. Ülkede, 30 ölüm yaşandı.

Le Monde | Sağlık çalışanlarının günlük hayatı: Korku ve yorgunluk

Fransa’da yeni tip Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artarken yükü omuzlayan sağlık çalışanları için korku dolu ve zor günler geçiyor. Artan hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları enfekte olma tehlikesi ve tıbbi ekipmanın yetersizliğiyle mücadele ediyor. Bazı hastalar için çok daha şiddetli ilerleyen hastalık bazı sağlık çalışanlarını hızla etkisi altına alıyor.

Al Arabiya | Trump’ın “Petrol üretimi düşsün” talebinden sonra Suudi Arabistan’dan acil toplanma çağrısı

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı konuşmanın ardından, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini yaklaşık 10 milyon varil düşürmelerini beklediğini söylemesi sonrası sert yükseldi. Suudi Arabistan’ın Trump’ın çağrısından sonra OPEC+ ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerden acil bir toplantı talep ettiği belirtildi. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar ise Suudi Arabistan’ın Kanada, ABD, Meksika ve diğer G-20 ülkelerindeki üreticilere üretim düşürmeye katılmaları çağrısı yaptığını aktardı.